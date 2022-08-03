Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Статьи

Составы команд Формулы-1 в сезоне 2023 года: кто где будет выступать, все кандидаты и варианты

Так кто за кого поедет в Формуле-1? Все последние слухи и варианты
Евгений Кустов
Составы команд Ф-1 в сезоне 2023 года: слухи
Комментарии
Решения Феттеля, Алонсо и Пиастри всё перевернули!

После решения Себастьяна Феттеля завершить карьеру и сенсационного перехода Фернандо Алонсо в «Астон Мартин» казалось, что «глупый сезон» переходов в Формуле-1 лишится своего прежнего накала.

Легко было предположить, что Оскар Пиастри получит место в «Альпин», Даниэль Риккардо сохранит место в «Макларене», а Мик Шумахер — в «Хаасе». Однако официальные сообщения и слухи последних дней всё перевернули: серьёзные вопросы по составу остаются сразу в пяти командах Формулы-1 из десяти!

  1. Кто всё-таки станет напарником Эстебана Окона в «Альпин», если Оскар Пиастри так и не займёт место боевого гонщика? Вариантов хватает — мы поговорим о них в отдельном материале, ну а самые вероятные занесли в нашу традиционную таблицу переходов.
  2. Даниэль Риккардо и «Макларен»-2023 — да или нет? У австралийца есть опция, но когда он её активирует? И готов ли отказаться от места ради денег и выступлений где-то ещё? И что всё-таки ждёт Пиастри?
  3. По слухам, «Хаас» не прямо жаждет сохранить Мика Шумахера. При этом теоретически немцем могут заинтересоваться в «Альпин», плюс пошли разговоры про интерес со стороны «Альфа Таури» на фоне грядущего партнёрства «Ред Булл» с «Порше»… Это, в свою очередь, открывает вакансию в «Хаасе».
  4. Алекс Албон точно остаётся в «Уильямсе», но кто станет его партнёром? Претенденты есть на любой опыт и кошелёк.

Итак, ждём следующих объявлений. Изучайте полную таблицу, делитесь своими прогнозами в комментариях.

Составы команд Формулы-1 на сезон-2023. Версия от 3 августа 2022 года:

КомандаПилоты с контрактамиКандидаты
«Ред Булл»№33. Макс Ферстаппен
№11. Серхио Пeрес
«Феррари»№16. Шарль Леклер
№55. Карлос Сайнс
«Мерседес»№44. Льюис Хэмилтон
№63. Джордж Расселл
«Макларен»№4. Ландо Норрис
№3. Даниэль Риккардо		Оскар Пиастри
Алекс Палоу
Колтон Херта
«Альпин»№31. Эстебан ОконОскар Пиастри
№3. Даниэль Риккардо
№47. Мик Шумахер
№27. Нико Хюлькенберг
№10. Пьер Гасли
№24. Гуаньюй Чжоу
Тео Пуршер
Колтон Херта
«Альфа Ромео»№77. Валттери Боттас№24. Гуаньюй Чжоу
Тео Пуршер
«Хаас»№20. Кевин Магнуссен№47. Мик Шумахер
№99. Антонио Джовинацци
Роберт Шварцман
№31. Пьетро Фиттипальди
«Альфа Таури»№10. Пьер Гасли№22. Юки Цунода
№47. Мик Шумахер
Лиам Лоусон
Джехан Дарувала
«Астон Мартин»№14. Фернандо Алонсо№18. Лэнс Стролл
«Уильямс»№28. Александер АлбонЛоган Сарджент
Оскар Пиастри
№6. Николас Латифи
Фелипе Другович

Свежие изменения в таблице помечены курсивом.

Лицемерие от чемпиона Ф-1: врал в глаза, хотя уже подписал контракт с конкурентами Лицемерие от чемпиона Ф-1: врал в глаза, хотя уже подписал контракт с конкурентами
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022