Так кто за кого поедет в Формуле-1? Все последние слухи и варианты

После решения Себастьяна Феттеля завершить карьеру и сенсационного перехода Фернандо Алонсо в «Астон Мартин» казалось, что «глупый сезон» переходов в Формуле-1 лишится своего прежнего накала.

Легко было предположить, что Оскар Пиастри получит место в «Альпин», Даниэль Риккардо сохранит место в «Макларене», а Мик Шумахер — в «Хаасе». Однако официальные сообщения и слухи последних дней всё перевернули: серьёзные вопросы по составу остаются сразу в пяти командах Формулы-1 из десяти!

Кто всё-таки станет напарником Эстебана Окона в «Альпин», если Оскар Пиастри так и не займёт место боевого гонщика? Вариантов хватает — мы поговорим о них в отдельном материале, ну а самые вероятные занесли в нашу традиционную таблицу переходов. Даниэль Риккардо и «Макларен»-2023 — да или нет? У австралийца есть опция, но когда он её активирует? И готов ли отказаться от места ради денег и выступлений где-то ещё? И что всё-таки ждёт Пиастри? По слухам, «Хаас» не прямо жаждет сохранить Мика Шумахера. При этом теоретически немцем могут заинтересоваться в «Альпин», плюс пошли разговоры про интерес со стороны «Альфа Таури» на фоне грядущего партнёрства «Ред Булл» с «Порше»… Это, в свою очередь, открывает вакансию в «Хаасе». Алекс Албон точно остаётся в «Уильямсе», но кто станет его партнёром? Претенденты есть на любой опыт и кошелёк.

Итак, ждём следующих объявлений. Изучайте полную таблицу, делитесь своими прогнозами в комментариях.

Составы команд Формулы-1 на сезон-2023. Версия от 3 августа 2022 года:

Команда Пилоты с контрактами Кандидаты «Ред Булл» №33. Макс Ферстаппен

№11. Серхио Пeрес «Феррари» №16. Шарль Леклер

№55. Карлос Сайнс «Мерседес» №44. Льюис Хэмилтон

№63. Джордж Расселл «Макларен» №4. Ландо Норрис

№3. Даниэль Риккардо Оскар Пиастри

Алекс Палоу

Колтон Херта «Альпин» №31. Эстебан Окон Оскар Пиастри

№3. Даниэль Риккардо

№47. Мик Шумахер

№27. Нико Хюлькенберг

№10. Пьер Гасли

№24. Гуаньюй Чжоу

Тео Пуршер

Колтон Херта «Альфа Ромео» №77. Валттери Боттас №24. Гуаньюй Чжоу

Тео Пуршер «Хаас» №20. Кевин Магнуссен №47. Мик Шумахер

№99. Антонио Джовинацци

Роберт Шварцман

№31. Пьетро Фиттипальди «Альфа Таури» №10. Пьер Гасли №22. Юки Цунода

№47. Мик Шумахер

Лиам Лоусон

Джехан Дарувала «Астон Мартин» №14. Фернандо Алонсо №18. Лэнс Стролл «Уильямс» №28. Александер Албон Логан Сарджент

Оскар Пиастри

№6. Николас Латифи

Фелипе Другович

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