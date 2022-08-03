Так кто за кого поедет в Формуле-1? Все последние слухи и варианты
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Решения Феттеля, Алонсо и Пиастри всё перевернули!
После решения Себастьяна Феттеля завершить карьеру и сенсационного перехода Фернандо Алонсо в «Астон Мартин» казалось, что «глупый сезон» переходов в Формуле-1 лишится своего прежнего накала.
Легко было предположить, что Оскар Пиастри получит место в «Альпин», Даниэль Риккардо сохранит место в «Макларене», а Мик Шумахер — в «Хаасе». Однако официальные сообщения и слухи последних дней всё перевернули: серьёзные вопросы по составу остаются сразу в пяти командах Формулы-1 из десяти!
- Кто всё-таки станет напарником Эстебана Окона в «Альпин», если Оскар Пиастри так и не займёт место боевого гонщика? Вариантов хватает — мы поговорим о них в отдельном материале, ну а самые вероятные занесли в нашу традиционную таблицу переходов.
- Даниэль Риккардо и «Макларен»-2023 — да или нет? У австралийца есть опция, но когда он её активирует? И готов ли отказаться от места ради денег и выступлений где-то ещё? И что всё-таки ждёт Пиастри?
- По слухам, «Хаас» не прямо жаждет сохранить Мика Шумахера. При этом теоретически немцем могут заинтересоваться в «Альпин», плюс пошли разговоры про интерес со стороны «Альфа Таури» на фоне грядущего партнёрства «Ред Булл» с «Порше»… Это, в свою очередь, открывает вакансию в «Хаасе».
- Алекс Албон точно остаётся в «Уильямсе», но кто станет его партнёром? Претенденты есть на любой опыт и кошелёк.
Итак, ждём следующих объявлений. Изучайте полную таблицу, делитесь своими прогнозами в комментариях.
Составы команд Формулы-1 на сезон-2023. Версия от 3 августа 2022 года:
|Команда
|Пилоты с контрактами
|Кандидаты
|«Ред Булл»
|№33. Макс Ферстаппен
№11. Серхио Пeрес
|«Феррари»
|№16. Шарль Леклер
№55. Карлос Сайнс
|«Мерседес»
|№44. Льюис Хэмилтон
№63. Джордж Расселл
|«Макларен»
|№4. Ландо Норрис
№3. Даниэль Риккардо
|Оскар Пиастри
Алекс Палоу
Колтон Херта
|«Альпин»
|№31. Эстебан Окон
|Оскар Пиастри
№3. Даниэль Риккардо
№47. Мик Шумахер
№27. Нико Хюлькенберг
№10. Пьер Гасли
№24. Гуаньюй Чжоу
Тео Пуршер
Колтон Херта
|«Альфа Ромео»
|№77. Валттери Боттас
|№24. Гуаньюй Чжоу
Тео Пуршер
|«Хаас»
|№20. Кевин Магнуссен
|№47. Мик Шумахер
№99. Антонио Джовинацци
Роберт Шварцман
№31. Пьетро Фиттипальди
|«Альфа Таури»
|№10. Пьер Гасли
|№22. Юки Цунода
№47. Мик Шумахер
Лиам Лоусон
Джехан Дарувала
|«Астон Мартин»
|№14. Фернандо Алонсо
|№18. Лэнс Стролл
|«Уильямс»
|№28. Александер Албон
|Логан Сарджент
Оскар Пиастри
№6. Николас Латифи
Фелипе Другович
Свежие изменения в таблице помечены курсивом.
Комментарии
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