«Феррари» снова стала быстрейшей! Но хватит ли этого для победы в гонке у себя дома?

Квалификация этапа Формулы-1 в Монце проходила на фоне вновь многочисленных штрафов гонщиков. Сразу девять пилотов собрали разного рода наказания и должны были потерять позиции на стартовой решётке, что должно было повлиять на их тактику в субботу. Было любопытно, как это скажется на развитии событий и помощи напарников друг другу.

Q1: провал «Астон Мартин» и «Хааса»

Крайне быстро квалификация закончилась сразу для двух команд. В «Хаасе» предупреждали, что им в Монце придётся сложно, но даже с учётом штрафов за свежие двигатели вышло совсем уж ужасно: 19-е и 20-е места. Шумахеру помешали многочисленные проблемы на тренировках и ошибка на финальной попытке, а Магнуссену — сразу два снятых круга за несоблюдение пределов трассы. Впрочем, датчанин в любом случае не проходил в Q2.

Слишком медленными оказались и гонщики «Астон Мартин». Несмотря на все усилия, Феттель и Стролл заняли лишь 17-е и 18-е место — к разочарованию Себа, который по радио сильно расстроился собственной неудаче.

Ну а главным героем Q1 оказался Ник де Врис. Неожиданный новичок «Уильямса» (если вы пропустили, Албон резко выпал из-за аппендицита) в первой же квалификации опередил Николаса Латифи и не позволил напарнику пройти дальше. При этом голландцу сняли последний круг, но даже с учётом этого Ник «привёз» канадцу 20 тысячных и пробился дальше!

Гран-при Италии. Штрафы гонщиков перед квалификацией



(+5)

Эстебан Окон (+5)

Серхио Перес (+10)

Валттери Боттас (+15)

Кевин Магнуссен (+15)

Мик Шумахер (+15)

Карлос Сайнс (конец решётки)

Льюис Хэмилтон (конец решётки)

Юки Цунода (конец решётки). Макс Ферстаппен (+5)Эстебан Окон (+5)Серхио Перес (+10)Валттери Боттас (+15)Кевин Магнуссен (+15)Мик Шумахер (+15)Карлос Сайнс (конец решётки)Льюис Хэмилтон (конец решётки)Юки Цунода (конец решётки).

Q2: Прорыв де Вриса закончился ошибкой

Во втором сегменте один проигравший определился автоматически. В «Альфа Таури» разумно рассудили, что Юки Цунода всё равно не опередит Сайнса и Хэмилтона, с которыми у него одинаковые штрафы, так что решили сэкономить японцу комплекты шин и оставили его в боксах. Резину не стали тратить даже ради создания слипстрима Пьеру Гасли — и в итоге француз пробился дальше без поддержки напарника, так что ставка сыграла.

Зато не прошёл дальше другой француз — Эстебан Окон. У пилота «Альпин» обидное 11-е место с проигрышем Гасли менее одной десятой. Боттас собрался и опередил-таки Чжоу, но все равно не вывел «Альфа Ромео» в третий сегмент — 12-я и 14-я позиции, финн быстрее китайца на три десятые.

Ник де Врис стал 13-м — здорово, но всё равно обидно, поскольку голландец шёл с улучшением на последнем быстром круге, но перестарался на торможении к «Роджии» — машину повезло, и временному пилоту «Уильямса» пришлось срезать шикану. Не факт, что Ник пробился бы в Q3, но с тем же Боттасом уж точно мог побороться.

Q3: И всё-таки Леклер!

На первой попытке в решающем сегменте топ-команды выбрали разные тактики насчёт слипстрима. В «Феррари» Леклер создавал «мешок» для Сайнса, в то время как в «Мерседесе» Хэмилтон, как и обещал, всю сессию помогал Расселлу. Наконец, в «Ред Булл» почему-то не стали выпускать Переса прямо перед Ферстаппеном. Так или иначе, Макс показал третий результат позади Сайнса и Леклера — испанец опережал напарника почти на две десятые, а Макса — на три. Перес проиграл почти три четверти секунды.

Вторая попытка — и Сайнс отправляется в бой первым, но за ним не Леклер, а Норрис, а сам Шарль ловил слипстрим, скорее, от пилота «Макларена» (ну или просто предпочёл свободную трассу). И в решающий момент Карлос почти не прибавил — в отличие от Леклера и Ферстаппена. Шарль собрал отличный круг и завоевал поул-позишен — честную, даже без учёта каких-либо штрафов конкурентов. 1:20.161 у Леклера против 1:20.306 у Ферстаппена и 1:20.429 у Сайнса.

Перес занял четвёртое место аж в секунде от Леклера, но всё же опередил Хэмилтона и Расселла (Льюис опередил напарника на 18 тысячных). Дальше оказались Норрис, Риккардо, Гасли и Алонсо. При этом у Фернандо отобрали финальный круг, так что формально в Q3 он вообще не показал никакого времени, что, конечно, не помешало ему остаться 10-м.

С учётом штрафов рядом с Леклером будет стартовать… Расселл, квалифицировавшийся шестым. А дальше посмотрим, какую решётку нам составит ФИА. В любом случае ждём интересной гонки в воскресенье — тем более на фоне возросшей скорости «Феррари». Старт — в 16:00 мск!