«Выглядели как идиоты». Почему гонщики Ф-1 опоздали на решающие попытки в квалификации

Трассу в Монце называют Храмом скорости — и не зря, ведь этот автодром, который фактически состоит из нескольких соединённых эсками прямых, считается самым требовательным к «максималке» и динамике разгона. И здесь как нигде полезен слипстрим — ни на одной другой трассе он не даёт такого эффекта.
И в 2019 году, пытаясь получить наиболее выгодную позицию для прохождения быстрого круга, пилоты превратили квалификацию Гран-при Италии в фарс — подавляющее большинство пилотов в финале квалификации попросту не успели на быстрый круг!
Итальянские поддавки
Первый и второй сегменты сессии прошли без проблем — цирк начался в финальной части. После первых попыток пилоты, как обычно, вернулись в боксы, но на вторую все решили выезжать в последний момент — ровно за две минуты до клетчатого флага. Цель была в том, чтобы на быстром круге оказаться позади всех остальных — и тем самым с помощью мощного слипстрима на максимально прогретой трассе показать наилучшее время.
Чтобы оказаться последним, пилоты шли на любые ухищрения. Например, Нико Хюлькенберг, который первым покинул пит-лейн, не стал въезжать в первую эску, а срезал её, чтобы пропустить остальных вперёд. Не тут-то было! Следовавшие за немцем Стролл и Сайнс отпустили газ… и даже после срезки Халк остался во главе пелотона.
Пилоты одновременно покидают пит-лейн
Фото: Mark Thompson/Getty Images
В «Курва Гранде» Хюлькенбергу всё же удалось пропустить пару машин. Зрелище было по-настоящему странным: девять машин едут плотной группой, словно на старте гонки, но при этом никто не атакует! Только в «Роджии» до многих дошло, что времени остаётся в обрез: впереди ещё две трети прогревочного круга, а до клетчатого флага всего порядка 50 секунд.
Пилоты скопом принялись атаковать, но лишь Сайнс и Леклер успели до клетчатого флага уехать на вторую попытку, в то время как семь остальных пилотов (Райкконен уже разбил машину и в квалификации не участвовал) пересекли линию уже после окончания времени сегмента и лишились своих вторых попыток! Не успел и Хюлькенберг, который изначально шёл первым, но изо всех сил пытался кого-нибудь пропустить.
«Проблемы из-за «Рено»!»
В конце концов весь этот фарс оказался совершенно бесполезным — Шарль Леклер, узнав, что соперники лишились второй попытки, не атаковал и уже на быстром круге вместе с тифози праздновал поул-позицию. «Я не понимал, я поступил умно или оказался глупее всех. Потом команда говорит, что дельта всего пять-десять секунд, и я бросился атаковать, — рассказывал Сайнс, который улучшил время на полсекунды, но так и остался седьмым.
«В итоге я знал, что могу оказаться единственным, кто успеет на круг, а у Албона и Стролла не будет времени».
«Да, получилась комедия какая-то. Хюлькенберг начал хитрить и поехал по объездной дорожке, но я на это не купился», — добавил Стролл. Лэнсу в тот день вообще не удалось показать время в Q3 — первую попытку он бросил из-за вылета Кими, а во второй — не купился на уловки Халка!
Пилоты пересекают линию финиша под красными огнями светофора
Фото: Charles Coates/Getty Images
«Вы такое когда-нибудь видели? Все выглядели как идиоты, — высказал общее мнение Тото Вольф, глава «Мерседеса». — Такого даже в молодёжных «формулах» не должно быть, не говоря уже о Формуле-1!». «Проблемы начались из-за «Рено», из-за них все столпились в одной группе», — добавил руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер.
В конце концов Хюлькенберга, Сайнса и Стролла вызвали к судьям — все трое получили предупреждение за слишком медленное движение по трассе, но каких-либо штрафов в итоге не последовало.
Решение
В 2020 году, чтобы избежать повторения фарса, ФИА ввела новое правило: в квалификации в Монце запретили проезжать круг дольше, чем за минуту и 43 секунды. Но всех проблем это не решило: пилоты всё равно старались найти более выгодное положение на трассе, что провоцировало трафик и вносило хаос. Причём если говорить непосредственно о Q3, то теперь не просто все успели на финальные попытки — но и закончили их за минуту до клетчатого флага!
Однако уже в прошлом году квалификация Гран-при Италии прошла вполне штатно: тем более что уикенд в Монце проходил в формате со спринт-гонкой в субботу. Ну а в воскресенье победный дубль завоевал «Макларен», и тема квалификации окончательно ушла из повестки. Впрочем, характер Монцы не изменился — слипстрим здесь по-прежнему даёт большое преимущество, а потому не исключено, что проблемы продолжатся в этом году.
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