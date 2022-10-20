Top Gear назвал 10 величайших гонщиков Формулы-1. К двум кандидатурам огромные вопросы

Ровно 20 лет назад в эфир вышла первая серия автомобильного шоу Top Gear, быстро ставшего культовым. Передача в том числе связана с автоспортом: в гости часто приходили лучшие гонщики Формулы-1, а сами ведущие не раз садились за руль болидов Ф-1 и другой гоночной техники. В честь юбилея детища BBC мы вспомнили, как в Top Gear недавно создали собственный рейтинг лучших гонщиков за всю историю Формулы-1. Все подобные списки по определению субъективны, и всё же — чьи кандидатуры удивляют, а про кого составители несправедливо забыли?

Кто попал в топ-10 Top Gear

Оговоримся: рейтинг был опубликован в апреле 2020 года, так что он не учитывает событий в Формуле-1 последних двух лет. Поэтому очевидно, что в топ-10 никак не мог попасть Макс Ферстаппен (думаем, его бы не включили и сейчас — события Абу-Даби всё ещё свежи в памяти).

Итак, вот десятка от Top Gear с регалиями пилотов на момент составления списка. Важный момент: внутри десятки никакой расстановки по местам нет.

Льюис Хэмилтон – шестикратный чемпион мира (2008, 2014, 2015, 2017–2019);

Хуан-Мануэль Фанхио – пятикратный чемпион мира в составе четырёх разных команд (1951, 1954-1957);

Джим Кларк – двукратный чемпион мира (1963, 1965), победитель «Инди-500» (1965);

Айртон Сенна – трёхкратный чемпион мира (1988, 1990, 1991);

Михаэль Шумахер – семикратный чемпион мира (1994, 1995, 2000-2004) и рекордсмен по количеству побед (91);

Джеки Стюарт – трёхкратный чемпион мира (1969, 1971, 1973);

Стирлинг Мосс – четырёхкратный вице-чемпион мира (1955-1958);

Ален Прост – четырёхкратный чемпион мира (1985, 1986, 1989, 1993);

Ники Лауда – трёхкратный чемпион мира (1975, 1977, 1984);

Фернандо Алонсо – двукратный чемпион мира (2005, 2006), двукратный победитель «24 часов Ле-Мана» (2018, 2019).

Если сравнить версию Top Gear с другими подобными рейтингами, то вряд ли у кого-то возникнут вопросы по кандидатурам Хэмилтона, Фанхио, Кларка, Сенны, Шумахера, Стюарта, Проста и Лауды — все они кочуют из подборки в подборку.

С Алонсо и особенно Моссом сложнее. Обоих можно назвать одними из главных неудачников в истории автоспорта, пусть даже Фернандо дважды стал чемпионом мира. После успехов с «Рено» испанец раз за разом неверно выбирал команды, плюс дважды проигрывал титул в финальной гонке сезона. К скорости пилота вопросов нет — он зажигает и сейчас, но по регалиям с Алонсо могут сравниться многие гонщики, не вошедшие в рейтинг.

Ну и Мосс — главный вопрос рейтинга. Безусловный талант 50-х, который так и не стал чемпионом Ф-1, но умудрился четырежды занять второе место. Британцу мешали то доминирование Фанхио (вот уж кто умел правильно выбирать команды!), то невезение, то аварии… Так или иначе, к Top Gear вопросы: насколько справедлив выбор гонщика, который так ни разу и не стал в Формуле-1 сильнейшим? При том, что в рейтинг не попали один четырёхкратный чемпион и два трёхкратных…

Кого не хватает в рейтинге Top Gear?

Реакцией большинства журналистов и болельщиков на десятку Top Gear был вопрос: «А где же Феттель?» Себ всё-таки четырёхкратный чемпион мира, а потому по определению относится к числу величайших пилотов Ф-1.

Впрочем, многие ответят, что немец побеждал лишь в составе одной команды за рулём машин гениального конструктора, причём в напарниках у него в этот момент был солидный, но не более того Уэббер. При этом Феттель плохо адаптировался к смене правил, уступал Риккардо и Леклеру и вообще позволял себе слишком много слабых сезонов. Крыть тут, увы, нечем.

Но кандидатов хватает и без Феттеля. Например, можно ли обойтись без Джека Брэбема? Человек не просто стал трёхкратным чемпионом мира, а ещё и умудрился по пути к третьему титулу создать собственную команду и выиграть уже с ней — в 40 лет. А почти в 44 выиграл Гран-при в своём финальном сезоне в Формуле-1, где до середины чемпионата тоже претендовал на титул. При всём уважении к Сэру Стирлингу увидеть в рейтинге Брэбема было бы логичнее.

Есть у нас в запасе и ещё один трёхкратный чемпион мира — Нельсон Пике. Не уверены, что он заслуживал места в десятке меньше, чем, скажем, Ники Лауда — если не брать в расчёт геройское возвращение австрийца в гонки после аварии. Ну и того же Мосса бразилец тоже вполне мог бы вытеснить.

Если же говорить про Алонсо, то в конкуренцию с ним могли бы вступить сразу несколько двукратных чемпионов мира: Альберто Аскари, Грэм Хилл, Эмерсон Фиттипальди и Мика Хаккинен. Впрочем, для каждого легко найти уйму аргументов как «за», так и «против». Например, Хилл слабо провёл концовку карьеры, а Фиттипальди всё испортил, когда решил помочь команде брата.

В конце повторимся: каждый подобный рейтинг субъективен, всегда можно к чему-то прицепиться. И всё же нам кажется, что Мосса в топ-10 включили либо по патриотическим соображениям, либо для дополнительного хайпа. А как считаете вы? Ниже мы устроили опрос о том, кто из «спорных» гонщиков должен был войти в десятку.

Если у вас не грузится опрос, вы можете пройти его по ссылке: Какой гонщик больше всех достоин войти в топ-10 величайших в истории Формулы-1?