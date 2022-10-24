Вопреки всему! Ферстаппен повторил величайший рекорд Феттеля и Шумахера

Старт согласно статистике

Перед гонкой Гран-при США основных интриг было несколько — во-первых, насколько серьёзны проблемы «Ред Булл», учитывая не самое удачное выступление в квалификации, а во-вторых — сможет ли австрийская команда досрочно выиграть Кубок конструкторов, что, учитывая штраф Шарля Леклера, не казалось какой-то сложной задачей — для победы в командном зачёте «Ред Булл» было достаточно не проиграть «Феррари» по итогам гонки 19 очков.

Ещё одной интригой в гонке в США стала погода — незадолго до старта синоптики сообщили о высокой вероятности дождя ближе к финишу заезда, что вполне могло подарить зрителям весьма увлекательный финиш гонки.



Любопытно, но статистика перед гонкой говорила скорее за Макса Ферстаппена, чем за обладателя поула Карлоса Сайнса — из шести последних гонок в Остине в четырёх по итогам первого круга лидером оказывался пилот, стартовавший вторым.



Так случилось и в этот раз — Макс великолепно рванул к первому повороту, ещё до виража обогнав Карлоса, а позади Джордж Расселл нагло въехал в испанца, отправив «Феррари» в разворот. Машина Карлоса получила повреждения, и уже к концу первого круга её сняли с дистанции, тем самым облегчив «Ред Булл» задачу по завоеванию Кубка конструкторов уже здесь.



Воспользовался этим Лэнс Стролл, вышедший на третье место, опередив Расселла. Хэмилтон выбрался на вторую позицию, сумев избежать стартовых приключений. Позади удачно стартовали оштрафованные за замены элементов Леклер и Перес, вышедшие на девятую и шестую позиции к концу второго круга соответственно. К концу пятого круга Расселлу удалось ворваться в первую тройку, опередив Стролла, однако за стартовый инцидент Джорджу влепили пять секунд штрафа.



Пересу уже к 10-му кругу удалось прорваться на четвёртое место, пусть и потеряв торцевую пластину переднего крыла в борьбе с Боттасом. Серхио добрался до Расселла, но до атаки на британца дело довести не мог. Позади же Шарль Леклер поднялся на седьмое место.



Первым из лидеров в боксы на 12-м круге нырнул Льюис Хэмилтон, кругом спустя в боксы заехали и Ферстаппен с Расселлом, причём Джорджу предстояло отстоять свои пять секунд штрафа.



Ферстаппен вернулся на трассу позади своего напарника, но Чеко впереди ещё ждали пит-стоп и возможная замена переднего крыла. Кругом спустя Чеко нырнул в боксы, однако крыло мексиканцу в команде менять не стали — несмотря на повреждения, проблем на трассе Серхио не испытывал. Леклер же тем временем справился с сопротивлением «Астон Мартин», пройдя и Стролла, и Феттеля.

Череда машин безопасности

К 18-му кругу в боксы заехала добрая половина пелотона, но те, кто не поспешил, вытянули козырную карту: Боттаса сдуло в предпоследнем повороте, он зарылся в гравий, из-за чего Нильс Виттих решил выпустить на трассу машину безопасности. Те, кто не менял шины, массово рванули в боксы, и пит-стоп под пейс-каром помог Леклеру опередить Расселла, выйдя на четвёртое место.



На рестарте лидеры сохранили позиции, а вот позади Феттелю удалось пройти Лэнса Стролла в борьбе за шестое место. Однако режим зелёного флага продолжался всего круг — Алонсо в борьбе с Лэнсом Строллом влетел в сместившегося в его сторону на прямой канадца, машина Стролла засыпала прямую обломками, а испанский двукратный чемпион Формулы-1 сломал переднее крыло. На трассе снова появилась машина безопасности.



Второй рестарт прошёл практически под копирку первого — но на сей раз без последующей аварии. Лидеры сохранили позиции, разве что Леклер смог удержаться вплотную к Пересу в борьбе за третье место. После нескольких кругов преследования Леклер провёл попытку атаки — с первого раза не вышло, однако кругом спустя Шарлю удалось нырнуть внутрь в первом повороте и пройти мексиканца.

«Ред Булл» чуть не потерял победу

К 35-му кругу Ферстаппену не удалось отъехать от Хэмилтона, и в «Мерседесе» отреагировали, попробовав сделать андеркат — Льюис перешёл с «харда» на «хард». Кругом спустя в боксы заехали и Ферстаппен с Леклером, но у Макса возникла заминка с передним левым колесом, из-за чего Макс пропустил вперёд не только Хэмилтона, но и Леклера.



В итоге пилоты «Ред Булл» и «Феррари» вернулись на трассу в четырёх секундах позади нового номинального лидера — Хэмилтона, но у Шарля и Макса оказалось преимущество по шинам: в отличие от британца, они перешли на «медиум».



На 38-м круге в боксы заехал и Перес, причём у мексиканца также возникли проблемы на пит-стопе с тем же левым передним, что позволило Джорджу Расселлу опередить Чеко. Правда, Серхио сумел сразу же контратаковать и нивелировать ошибку команды на пит-стопе. На том же круге со второй попытки Ферстаппену удалось отыграть позицию относительно Леклера, нырнув по внешней после зоны DRS.



Это позволило Ферстаппену выйти на оперативный простор и броситься в погоню за Хэмилтоном, от которого новоиспечённый двукратный чемпион мира отставал на четыре с половиной секунды.



Лидером же гонки на тот момент стал Себастьян Феттель. Правда, немца впереди ждал ещё один пит-стоп. Но первую строчку Феттель потерял ещё на трассе — Хэмилтон сумел опередить Себастьяна. Борьба за высокие места для Феттеля закончилась на пит-стопе — у команды возникли проблемы всё с тем же передним левым, из-за чего Себ простоял в боксах более 15 секунд и откатился на 13-ю позицию.

…но Ферстаппен в очередной раз показал класс

За семь кругов до финиша Ферстаппену удалось подъехать в секунду к Хэмилтону, получив право на открытие крыла. Сопротивление Хэмилтона Максу удалось сломить ещё до конца круга — Макс нырнул внутрь перед 12-м поворотом и вышел в лидеры гонки.



Макс уверенно довёл дело до 13-й победы в сезоне и 33-й в карьере, сравнявшись по количеству побед за сезон с рекордом Себастьяна Феттеля и Михаэля Шумахера. Компанию на подиуме ему составили Хэмилтон и Леклер, прорвавшийся на подиум с 12-го места на старте. Четвёртым к финишу пришёл Перес, пятым — Расселл. Кроме этого квинтета, очки смогли набрать Ландо Норрис, проведший ударный третий отрезок на «харде», Фернандо Алонсо, вернувшийся в хорошие очки после аварии со Строллом, Феттель, реабилитировавшийся после ошибки команды и устроивший настоящую рубку с Магнуссеном на последнем круге. Замкнули десятку Кевин и Цунода.

Гонка получилась более чем увлекательной — даже без обещанного под конец дождя. А благодаря победе Ферстаппена и четвёртому месту Переса «Ред Булл» сумел досрочно выиграть Кубок конструкторов, решив судьбу и второго титула этого сезона, причём сделав это в очень важный для команды момент — в день смерти основателя компании Дитриха Матешица…