В Формуле-1 ещё один новичок. Неужели его взяли только из-за правильного паспорта?

Американец не выиграл ни одного титула, а ему обещали место в Ф-1! Есть ли логика в выборе «Уильямса»?

В дни Гран-при США «Уильямс» объявил о том, что в сезоне-2023 его вторым пилотом станет американский новичок Логан Сарджент — при условии, что гонщик получит необходимую для выступлений суперлицензию.

Сарджент в этом году стал одним из главных открытий Формулы-2, но лишь потому, что после прежних неудач от него изначально многого не ждали. Так кого же подписал «Уильямс»: рента-драйвера с правильным паспортом или действительно перспективного новичка?

Кто такой Логан Сарджент

Сарджент — американец, но уже в девять лет он переехал в Европу. В картинге у Логана было несколько громких побед (победа на чемпионате мира CIK-FIA в классе KFJ в 2015 году), но ни одной — в «формулах». В 2020 году Сарджент проводил второй сезон в Формуле-3 и за два этапа до конца чемпионата опережал в чемпионате дебютанта Оскара Пиастри, но в четырёх заключительных гонках трижды попадал в аварии и откатился на третью строчку общего зачёта.

Логан Сарджент на этапе Ф-3 в Сочи в 2021 году Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Из-за этой неудачи Логан едва не вернулся в Штаты и лишь в последний момент договорился о месте в скромном «Хароузе». Обычно третий сезон в Ф-3 — провал для хорошего пилота, но в случае с Сарджентом он спас карьеру. Ранее гонщики «Хароуза» никогда не финишировали в этой серии выше седьмого места, но Логан с ходу стал четвёртым в Барселоне, в середине сезона поднялся на подиум в Будапеште и Спа, а на последнем этапе в Сочи одержал победу.

На выступления в «Хароузе» обратил внимание «Уильямс», и Сарджент получил место в молодёжной программе команды. Сам Логан наконец перебрался в Формулу-2, причём сел за руль одной из лучших машин в пелотоне — гонщики «Карлина» регулярно сражаются за победы, хотя не выигрывали титулов со времён Ландо Норриса.

И, в отличие от Ф-3, Сарджент сразу поехал быстро — вновь был на подиуме в Барселоне, затем выиграл две длинных гонки подряд и опередил более опытного Тео Пуршера в погоне за будущим чемпионом Фелипе Друговичем. Во Франции Логан боролся за подиум, но заглох на пит-стопе, а позже — на этапе в Италии — сошёл, став невинной жертвой столкновения Джехана Дарувалы и Джека Дуэна. Американец и сам время от времени допускал ошибки, провалился в Зандворте, но по чистой скорости стабильно оставался одним из лидеров.

Сарджент и суперлицензия

Чтобы выступать в Формуле-1, каждому пилоту необходима суперлицензия: специальный допуск от ФИА, который свидетельствует о достаточном уровне подготовки. Сардженту, чтобы её получить, необходимо закончить сезон Ф-2 в топ-5 (или топ-6 — при условии отсутствия штрафных баллов на финальном этапе).



До конца сезона остаётся один этап. Сарджент занимает третье место общего зачёта и в теории может откатиться за пределы топ-10, но для этого сам Логан должен не набрать ни одного очка и к тому же сразу несколько соперников одновременно – показать несвойственно высокие результаты. Другими словами, если американец не получит суперлицензию, это станет большой неожиданностью.

Сарджент на свободных заездах перед Гран-при США Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Для «Уильямса», к слову, такое развитие событий сулило бы серьёзные проблемы. В теории на рынке немало других молодых пилотов (Другович, Дуэн, Шварцман), но все они так или иначе связаны с командами соперников. Доступны остаются Джовинацци и Хюлькенберг, но первый после ухода из Ф-1 запомнился лишь полным провалом в Формуле-Е, а второй не факт, что захочет в одну из худших команд чемпионата. В конце концов наилучшим вариантом может оказаться Мик Шумахер — если «Хаас» всё-таки откажется от немца.



Причём Халк наверняка захочет немало денег, а Мик, скорее всего, потребует двухлетнего контракта — как это сделал Кевин Магнуссен, когда «Хаасу» понадобился гонщик на замену Никите Мазепину. «Уильямс» будет уже не в той ситуации, чтобы торговаться, так что почему нет?

Паспорт или талант?

Американский паспорт действительно сыграл важную роль в карьере Сарджента, но не сейчас, а годом ранее, когда в «Уильямсе» нашлось место для нового пилота молодёжной программы. Тогда за плечами Логана были три не самых удачных сезона в Формуле-3, последний из которых в общем зачёте он закончил седьмым, и сложно было предположить, что уже в 2023-м он будет гоняться в Формуле-1.



Тем не менее он всё ещё являлся одним из самых перспективных американцев на уровне Ф-3, а Джек Кроуфорд уже был под крылом «Ред Булл». И совершенно логично, что принадлежащая американской компании Dorilton Capital команда «Уильямс» решила поддержать гонщика из США.

Логан Сарджент на подиуме гонки Ф-2 в Сильверстоуне Фото: williamsf1.com

Кроме того, в 2023 году в Гроуве изначально планировали работать с молодым пилотом — хотя изначально речь шла об Оскаре Пиастри или Нике де Врисе. Оба в теории выглядят более интересными вариантами, чем Сарджент, но оба предпочли другие варианты — «Альпин» и «Альфа Таури». А Другович, как мы уже отмечали, стал резервистом в «Астон Мартин».



Таким образом, Сарджент — это наиболее логичный вариант для «Уильямса». И дело не в паспорте, а в том, что, получив поддержку, Логан показывал результат. Если закрыть глаза на провал в концовке 2020-го, то американец уже три года очень неплохо выступает в молодёжных гонках. И уж наверняка в кокпите «Уильямса» он будет смотреться не хуже Николаса Латифи, место которого рассчитывает занять.