ГП Абу-Даби: провал «Ред Булл» спас скучный финал Ф-1, Феттель красиво попрощался

Формула-1 завершила сезон на трассе «Яс Марина» — пусть имя чемпиона уже давно было известно, дуэль за звание вице-чемпиона между Шарлем Леклером и Серхио Пересом продолжалась вплоть до самого клетчатого флага. И в этой борьбе «Ред Булл» лишь помешала мексиканскому пилоту...
А начался день с драматичной гонки Формулы-2, которая, наконец, помогла «Уильямсу» определиться с пилотом на сезон-2023. Сарджент, хотя и не смог попасть в топ-3 по итогам года, всё-таки гарантировал себе суперлицензию.
Все подробности — в нашем лайве.
На этом наш лайв завершён — подведение итогов, комментарии участников и анализ прошедшего сезона читайте в наших материалах, ну а следующие гонки пройдут уже в следующем году.
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И специальный гость — Себастьян Феттель! «Хотелось бы сегодня набрать побольше очков, но я наслаждался гонкой. Подготовка была необычной, но когда светофор погас, всё стало как обычно. Жаль, что не удалось подняться выше в Кубке конструкторов, но мы боролись. Да, мы решили оставаться подольше, и в итоге шины поплыли. Зато у меня была отличная борьба — с Даниэлем Риккардо, например, на последних кругах. Если честно, не знаю, что ещё сказать после такого уикенда — я почти пуст. Для меня это был очень важный период в жизни, это большая привелегия получить то, что получил я. За это время я многому научился. Очевидно, есть более важные вещи, чем просто кататься по кругу, но мы это любим. Спасибо всем за поддержку, за сообщения. Буду скучать. Моя карьера была абсолютным удовольствием».
И последним интервью — под свист трибун — даёт Ферстаппен. «Это была хорошая гонка. Главным было работать с шинами. „Медиум“ сработал хорошо, „хард“ тоже. Невероятно победить здесь — уже в 15-й раз в сезоне! — говорит Макс. — Это был приятный год, повторить его будет сложно, но в то же время это отличная мотивация на следующий сезон».
Затем выходит Шарль Леклер. «С первого до последнего круга я отдавал 110%. Это была практически идеальная гонка и сложно просить о большем. Нам удалось сработать с резиной, тактика одного пит-стопа сработала, так что мы вполне счастливы, — говорит он. — Надеюсь, в следующем году мы сделаем шаг вперёд и сможем побороться за титул, но на фоне того, где мы были в прошлом сезоне, мы добились большого прогресса».
Интервью призёров начинает Перес. «Борьба была плотной, и в конце концов мы на протяжении всего сезона отдавали все силы борьбе. Надеюсь, в следующем году будем ещё сильнее. В этом году у нас были прекрасные моменты, отличная борьба, и в следующем году сможем ещё прибавить».
В общем зачёте Леклер сохранил второе место, Перес стал третьим, Расселл опередил Сайнса и Хэмилтона, который замкнул топ-6, а лучшим из остальных ещё на предыдущем этапе стал Норрис.
Общий зачёт (топ-10):
1. Ферстаппен — 454 очка.
2. Леклер — 308.
3. Перес — 305.
4. Расселл — 275.
5. Сайнс — 246.
6. Хэмилтон — 240.
7. Норрис — 122.
8. Окон — 92.
9. Алонсо — 81.
10. Боттас — 49.
В Кубке конструкторов «Феррари» удержала второе место в борьбе с «Мерседесом», «Альпин» осталась впереди «Макларена», а «Астон Мартин» сравнялась по очкам с «Альфа Ромео», но опередить не смогла.
Кубок конструкторов:
1. «Ред Булл» — 759 очков.
2. «Феррари» — 554.
3. «Мерседес» — 515.
4. «Альпин» — 173.
5. «Макларен» — 159.
6. «Альфа Ромео» — 55.
7. «Астон Мартин» — 55.
8. «Хаас» — 37.
9. «Альфа Таури» — 35.
10. «Уильямс» — 8.
Ферстаппен победил, Перес проиграл
Макс Ферстаппен пересекает линию финиша, выигрывает Гран-при Абу-Даби 2022 года и одерживает свою 35-ю победу в Формуле-1! Для «Ред Булл» это уже 92-я победа.
Тем временем Леклер удерживает вторую позицию и отбирает у Переса вице-чемпионский титул! Серхио третий и ему не хватило буквально 1,3 секунды!
Сайнс финиширует четвёртым, у Расселла пятое место, на шестой позиции расположился Норрис, седьмая строчка у Окона, Стролл закончил гонку на восьмом месте, Риккардо стал девятым, а Феттель завершил последнюю в карьере гонку на десятой позиции и набрал один зачётный балл.
Финиш: 1 Ферстаппен — 2 Леклер — 3 Перес — 4 Сайнс — 5 Расселл — 6 Норрис — 7 Окон — 8 Стролл — 9 Риккардо — 10 Феттель.
Сход Хэмилтона
Проблемы с гидравликой у Хэмилтона — у него заклинило передачу! Сайнс выходит на четвёртое место, а Льюис еле-еле двигается в боксы…
А между Леклером и Пересом уже лишь 2,3 секунды!
56-й круг: 1 Ферстаппен — 2 Леклер — 3 Перес — 4 Сайнс — 5 Расселл — 6 Норрис — 7 Окон — 8 Стролл — 9 Риккардо — 10 Феттель.
Пять кругов до финиша — и 4,5 секунды между Леклером и Пересом в борьбе за вице-чемпионство сезона-2022.
Кроме того, Сайнс догоняет Хэмилтона — Карлос уступает уже лишь 2,5 секунды идущему четвёртым «Мерседесу».
54-й круг: 1 Ферстаппен — 2 Леклер — 3 Перес — 4 Хэмилтон — 5 Сайнс — 6 Расселл — 7 Норрис — 8 Окон — 9 Стролл — 10 Риккардо.
И Лэнс продолжает атаковать — Стролл опередил Риккардо и поднялся на девятое место. У Феттеля, к слову, тоже будет шанс атаковать Дэна — там всего несколько десятых.
Между Леклером и Пересом за семь кругов до финиша 6,2 секунды — не дотянется с таким темпом Чеко, только если у «Феррари» совсем уйдут шины…
51-й круг: 1 Ферстаппен — 2 Леклер — 3 Перес — 4 Хэмилтон — 5 Сайнс — 6 Расселл — 7 Норрис — 8 Окон — 9 Стролл — 10 Риккардо.
Стролл опередил Феттеля в борьбе за десятое место — у Лэнса более свежий «медиум» после второго пит-стопа, а вот Себ на уже довольно изношенном «харде». Похоже, не будет у четырёхкратного чемпиона мира очков в последней гонке.
«Как так вышло, что у нас настолько неправильная стратегия?» — философски спрашивает по радио Феттель.
49-й круг: 1 Ферстаппен — 2 Леклер — 3 Перес — 4 Хэмилтон — 5 Сайнс — 6 Расселл — 7 Норрис — 8 Окон — 9 Риккардо — 10 Стролл.
Не хочет Ферстаппен на второй пит-стоп: «Шины в порядке. Передайте Чеко, чтобы атаковал, всё будет отлично!».
Ничего себе помог напарнику в борьбе за вице-чемпионство!
11 кругов до финиша. Между Пересом и Леклером в борьбе за второе место 8,3 секунды.
И всё-таки проходит Хэмилтона Перес — на той же прямой, где кругом ранее Чеко пропустил контратаку. Серхио теперь третий и отстаёт от Леклера на 9,4 секунды.
47-й круг: 1 Ферстаппен — 2 Леклер — 3 Перес — 4 Хэмилтон — 5 Сайнс — 6 Расселл — 7 Норрис — 8 Окон — 9 Риккардо — 10 Феттель.
Перес опередил Хэмилтона в эске, но тот с помощью DRS смог вернуть позицию на следующей прямой. Эта борьба на руку Леклеру, который теперь опережает Чеко на 10,3 секунды.
13 кругов до финиша.
«Не уверен, что смогу отыграться после пит-стопа», — передаёт команде Леклер. «Если не сменим шины, нас обгонят под финиш», — отвечают ему в «Феррари».
Между Леклером и Пересом сейчас ровно десять секунд — разрыв сокращается, но не так быстро, как хотелось бы Серхио.
14 кругов до финиша.
Окон и Норрис побывали в боксах, и Ландо удержался на седьмой позиции — всю гонку Ландо идёт на позиции лучшего позади пилотов трёх топ-команд. Окон же после пит-стопа оказался позади Риккардо, но сумел пройти его — и теперь в трёх секундах позади Норриса.
44-й круг: 1 Ферстаппен — 2 Леклер — 3 Хэмилтон — 4 Перес — 5 Сайнс — 6 Расселл — 7 Норрис — 8 Окон — 9 Риккардо — 10 Феттель.
Сайнс и Расселл синхронно отправляются на вторые пит-стопы! В итоге Хэмилтон поднимается на третье место, Перес теперь четвёртый (между ними 4,8 секунды), Сайнс выезжает шестым и быстро обгоняет Норриса, а Расселл — только девятый, поскольку вынужден отстоять пять секунд штрафа.
40-й круг: 1 Ферстаппен — 2 Леклер — 3 Хэмилтон — 4 Перес — 5 Сайнс — 6 Норрис — 7 Окон — 8 Стролл — 9 Расселл — 10 Риккардо.
Интересно, что Хэмилтон, похоже, решил проблемы с мощностью — Льюис догнал Расселла и идёт вплотную за ним.
В глубине пелотона контакт между Миком Шумахером и Николасом Латифи — оба продолжают гонку, но машины наверняка повреждены. Пять секунд штрафа получает немец — слишком издалека он пошёл в атаку, и, похоже, даже не разобрался, собирается ли обгонять «Уильямс». Хотя Николас и сам сначала открыл калитку, а потом закрыл её.
39-й круг: 1 Ферстаппен — 2 Леклер — 3 Сайнс — 4 Расселл — 5 Хэмилтон — 6 Перес — 7 Норрис — 8 Окон — 9 Стролл — 10 Риккардо.
«Феррари» переиграла Переса?
В «Феррари» обсуждают возможность проехать гонку с одним пит-стопом — в данный момент Сайнс проезжает лучший для себя круг, и, похоже, у гонщиков «Скудерии» достаточно ресурса в шинах. Неужели, Чеко вторым пит-стопом проиграл вице-чемпионство?
Ферстаппена тоже просят увеличить второй отрезок и подольше продержаться на нынешнем комплекте «софта».
Тем временем Перес проезжает рекордный круг гонки, но даже Хэмилтону Чеко уступает 7,6 секунды.
Перес вновь первым из лидеров отправляется на пит-стоп — Чеко берёт на финальный отрезок «хард» и выезжает шестым.
34-й круг: 1 Ферстаппен — 2 Леклер — 3 Сайнс — 4 Расселл — 5 Хэмилтон — 6 Перес — 7 Норрис — 8 Окон — 9 Стролл — 10 Цунода.
Перес передаёт команде, что Ферстаппен его сдерживает! Две секунды между пилотами «Ред Булл», и Чеко, похоже, не может в грязном воздухе атаковать в полную силу, в то время как позади приближается Леклер — на 29-м круге Шарль отыграл у Чеко полсекунды…
В данный момент двух претендентов на вице-чемпионство разделяют 2,4 секунды. 28 кругов до финиша.
В глубине пелотона Боттас попытался контратаковать Феттеля, но промахнулся в повороте и пропустил к тому же и Гасли. Лишь после этого финн отправляется в боксы за свежими шинами.
32-й круг: 1 Ферстаппен — 2 Перес — 3 Леклер — 4 Сайнс — 5 Расселл — 6 Хэмилтон — 7 Норрис — 8 Окон — 9 Стролл — 10 Цунода.
Фернандо Алонсо сворачивает в боксы и сходит с дистанции! Кошмарное завершение сотрудничества с «Альпин»…
Тем временем Магнуссен совершает пит-стоп, а Боттас по-прежнему на «харде», на котором он стартовал.
28-й круг: 1 Ферстаппен — 2 Перес — 3 Леклер — 4 Сайнс — 5 Расселл — 6 Хэмилтон — 7 Норрис — 8 Окон — 9 Стролл — 10 Цунода.
Феттель недоволен стратегией: «Это худшее, что может происходить. Нас просто съедают! Кто там следующий на очереди нас обогнать? Как хромая утка».
Немца лишь после этого, когда он одного за другим пропустил Хэмилтона и Норриса, зазывают в боксы. На трассу Себ возвращается 19-м, опережая лишь Николаса Латифи.
Отметим, что Боттас и Магнуссен не побывали в боксах, но они стартовали на «харде», а Феттель — на «медиуме».
26-й круг: 1 Ферстаппен — 2 Перес — 3 Леклер — 4 Сайнс — 5 Расселл — 6 Хэмилтон — 7 Норрис — 8 Окон — 9 Стролл — 10 Алонсо.
Фернандо Алонсо красивым манёвром проходит сразу двоих — Цуноду и Боттаса. Однако у Юки за счёт этого появляется DRS, он контратакует испанца и оставляет его позади. Это борьба за 11-е место.
Итак, после 20 с небольшим кругов в гонке по-прежнему лидируют два «Ред Булл» — Ферстаппена и Переса разделяют менее двух секунд. Леклер и Сайнс отстали от лидеров уже на 6,5 секунды, однако и Расселл гонщиков «Феррари» не прессингует — Джордж и без того уступает 2,7 секунды, а над ним ещё и висит 5-секундный штраф. Как раз в пяти секундах позади него идёт Хэмилтон.
Ну, а Феттель держится седьмым, потому что в боксах ещё не побывал.
23-й круг: 1 Ферстаппен — 2 Перес — 3 Леклер — 4 Сайнс — 5 Расселл — 6 Хэмилтон — 7 Феттель — 8 Норрис — 9 Окон — 10 Стролл.
Перес первым из числа лидеров в конце 15-го круга сворачивает в боксы. Вслед за ним на пит-лейн «ныряют» Расселл и Норрис — у механиков «Мерседеса» возникла заминка с заднем правым колесом Джорджа, после чего он выехал прямо под Норриса и получил от судей пять секунд штрафа.
Инцидент между Расселлом и Норрисом на пит-лейне
Фото: twitter.com/f1
Следующим после Чеко на пит-лейн отправляется Сайнс — в конце 17-го круга. Карлос возвращается на трассу почти в шести секундах позади Переса, но зато в двух секундах впереди Расселла.
В конце 19-го в боксы отправляется Хэмилтон. Льюис, как и остальные, получает «хард», однако теперь его отставание от Расселла превышает шесть секунд.
Ферстаппен уезжает в боксы в конце 20-го — и лидерство переходит к Леклеру, но ненадолго: уже на следующем круге Шарль совершает свой пит-стоп и возвращается на третью строчку.
Феттель продолжает атаковать Окона и пытается объехать «Альпин» по внешней траектории в затяжном повороте, но обогнать так и не удаётся.
Тем временем Ферстаппен опережает Переса уже на четыре секунды, а сам Чеко «везёт» Леклеру ещё две с небольшим. Правда, Шарль начал подтягиваться к мексиканцу.
Хэмилтон же продолжает терять по полсекунды с круга и передаёт инженеру, что с машиной что-то не так.
14-й круг: 1 Ферстаппен — 2 Перес — 3 Леклер — 4 Сайнс — 5 Расселл — 6 Хэмилтон — 7 Норрис — 8 Окон — 9 Феттель — 10 Алонсо.
Сайнс не сдаётся и на прямой после восьмого поворота с помощью DRS опережает Хэмилтона. Карлос снова четвёртый. Льюис теряет DRS позади «Феррари» и тут же пропускает ещё и Расселла, и начинает отставать и от него — проблемы с мощностью на машине №44.
Сайнс вернул себе четвёртое место
Фото: twitter.com/f1
Чуть дальше Феттель попытался пройти Окона, но тут же выехал за пределы трассы и выпустил «Альпин» обратно.
9-й круг: 1 Ферстаппен — 2 Перес — 3 Леклер — 4 Сайнс — 5 Расселл — 6 Хэмилтон — 7 Норрис — 8 Окон — 9 Феттель — 10 Алонсо.
И кругом спустя Хэмилтон контратакует Сайнса! Льюис снова четвёртый!
Контратака Хэмилтона
Фото: twitter.com/f1
6-й круг: 1 Ферстаппен — 2 Перес — 3 Леклер — 4 Хэмилтон — 5 Сайнс — 6 Расселл — 7 Норрис — 8 Окон — 9 Феттель — 10 Алонсо.
Стюарды не стали наказывать Хэмилтона, но инженер приказал Льюису пропустить Сайнса — и Карлос выходит на четвёртое место.
Зато теперь Расселл прорывается — он контратаковал Норриса и вернул себе шестую позицию.
5-й круг: 1 Ферстаппен — 2 Перес — 3 Леклер — 4 Сайнс — 5 Хэмилтон — 6 Расселл — 7 Норрис — 8 Окон — 9 Феттель — 10 Алонсо.
Старт: Ферстаппен и Перес устояли
Стартовал Гран-при Абу-Даби. Перес разогнался лучше Ферстаппена и почти поравнялся с ним в первом повороте, но Макс устоял впереди. Леклер сохранил третье место, а вот Хэмилтон опередил Сайнса и вышел на четвёртое место.
Карлос попытался контратаковать — и выдавил Льюиса за пределы трассы. Британец срезал и даже подскочил на поребрике, но сохранил позицию.
Хэмилтон срезает поворот
Фото: twitter.com/f1
Второй «Мерседес» потерял позицию — Расселл пропустил Норриса и идёт седьмым.
1-й круг: 1 Ферстаппен — 2 Перес — 3 Леклер — 4 Хэмилтон — 5 Сайнс — 6 Норрис — 7 Расселл — 8 Окон — 9 Феттель — 10 Алонсо.
Отзвучал гимн, над стартовой решёткой пролетела авиация, и перед гонкой пилоты прощаются с Себастьяном Феттелем: все выстроились в две шеренги и пожимают немцу руку. Вполне заслуженно — немец, в конце концов, один из самых титулованных гонщиков в истории.
Фото: twitter.com/f1
Отметим, к слову, что сегодняшняя гонка станет 200-й в карьере Валттери Боттаса.
До старта Гран-при Абу-Даби менее пяти минут — подробно мы будем следить за заездом в нашей онлайн-трансляции, а здесь сосредоточимся на главных моментах.
Менее 40 минут до старта — пит-лейн открыт, и пилоты отправляются на установочные круги, после которых механики выкатят их на стартовую решётку.
Напомним, что пусть вопрос о чемпионе уже закрыт, ещё несколько интриг в сегодняшней гонке есть. Подробнее о них — в нашем материале.
Последний час перед гонкой по традиции предлагаем провести с нашими историческими текстами. На этой неделе мы вспоминали прошлогодний скандал с рестартом на последнем круге, а кроме того предлагаем прочитать о легендарной победе Кими Райкконена в Абу-Даби в 2012 году (финн тогда точно знал, что делает!) и вспомнить день, когда Феттель впервые в карьере стал чемпионом.
И напомним, что сегодня завершает карьеру Себастьян Феттель. Не будем вновь вспоминать карьеру немца (ниже ссылка на наш свежий текст о Себе), просто напомним его достижения:
— 4 чемпионских титула (5-е место в истории);
— 53 победы в Гран-при (3-е место в истории);
— 57 поул-позиций (4-е место в истории);
— 122 подиума (3-е место в истории).
Тем временем на «Яс Марине» состоялась последняя в этом году общая фотосессия пилотов на стартовой решётке.
Фото: twitter.com/MercedesAMGF1
Стартовая решётка
Два часа до старта, и ФИА публикует окончательную стартовую решётку. Новых штрафов не появился (единственное наказание — три позиции Риккардо за столкновение с Магнуссеном в Сан-Паулу).
Фото: FIA
Если вы пропустили вчерашнюю квалификацию и борьбу трёх команд за поул, все подробности сможете узнать из нашего материала.
Оптимальные стратегии и доступные шины
Чуть более двух часов до старта Гран-при Абу-Даби, и мы плавно переключаемся на Формулу-1.
«Пирелли» представила оптимальные стратегии на предстоящую гонку, и шинники не рекомендуют использовать «софт». Итальянцы считают оптимальной стратегией два пит-стопа, и лучше, если два отрезка будут на «медиуме». Если два «харда» или даже один пит-стоп — тоже ничего. А вот два пит-стопа и один из отрезков на «софте» — уже хуже.
Фото: Pirelli
Для пилотов «Альфа Таури» это не слишком хорошие новости: у Цуноды с Гасли осталось лишь по одному комплекту «харда» и «медиума», то есть им в любом случае придётся ехать с одним пит-стопом или использовать «софт».
У остальных пилотов найдутся либо два «медиума», либо два «харда», но запасных комплектов этих составов нет ни у кого.
Фото: Pirelli
Сарджент получил суперлицензию
Сарджент так и не смог удержать третье место в общем зачёте и пропустил в топ-3 Лиама Лоусона, однако даже четвёртое место гарантирует Логану Суперлицензию. Так что теперь американец — вполне себе официально пилот «Уильямса» в Формуле-1 в сезоне-2023!
Общий зачёт (топ-10):
1. Фелипе Другович (МП) — 265 очков.
2. Тео Пуршер (АРТ) — 164.
3. Лиам Лоусон («Карлин») — 149.
4. Логан Сарджент («Карлин») — 148.
5. Аюму Иваса («ДАМС») — 141.
6. Джек Дуэн («Виртуози») — 128.
7. Джехан Дарувала («Према») — 126.
8. Энцо Фиттипальди («Хароуз») — 126.
9. Фредерик Вести (АРТ) — 117.
10. Деннис Хаугер («Према») — 115.
Добавим также, что в командном зачёте титул завоевала «МП Моторспорт». Для голландской команды это первый успех в Формуле-2 — ранее её лучшим результатом были шестые места в 2017, 2020 и 2021 годах.
Так ничего и не смог сделать Другович с Ивасой, и Аюму одерживает свою вторую победу в Формуле-2! В прошлый раз японец тоже выиграл длинную гонку — это было во Франции.
Другович прессингует Ивасу на финише гонки
Фото: twitter.com/formula2
Другович в итоге финиширует вторым, а третье место у Лоусона. Топ-5 замыкают Хаугер и Сарджет, шестую строчку занимает Кордил, на седьмой позиции расположился Версхор, а далее к финишу пришли Випс, Армстронг и Ниссани.
Финиш: 1 Иваса — 2 Другович — 3 Лоусон — 4 Хаугер — 5 Сарджент — 6 Кордил — 7 Версхор — 8 Випс — 9 Армстронг — 10 Ниссани.
Снова активирован режим виртуального сейфти-кара — проблемы у Оливера Колдуэлла, который стоит у отбойников на финальном секторе.
Машина эвакуирована, и за полтора круга до финиша заезд возобновляется в боевом режиме.
Хаугер активизировался позади Пуршера — и контратаковал Тео в борьбе за четвёртую позицию!
Вскоре после этого француз теряет темп и медленно едет в боксы… Сход и крах надежд на командное чемпионство для «АРТ».
30-й круг: 1 Иваса — 2 Другович — 3 Лоусон — 4 Хаугер — 5 Сарджент — 6 Кордил — 7 Ниссани — 8 Випс — 9 Версхор — 10 Вести.
Сарджент проходит Ниссани и выходит на шестое место!
29-й круг: 1 Иваса — 2 Другович — 3 Лоусон — 4 Пуршер — 5 Хаугер — 6 Сарджент — 7 Ниссани — 8 Кордил — 9 Випс — 10 Версхор.
И в конце 25-го круга Дуэн с Фиттипальди синхронно отправляются в боксы, и Джек возвращается на трассу шестым, но тут же теряет колесо! Сход гонщика «Виртуози»!
Дуэн теряет колесо
Фото: Кадр телетрансляции
Ну, а лидирует снова Аюму Иваса. В секунде позади него Другович, а чуть дальше — Лоусон и Пуршер.
Судьи ненадолго объявляют режим виртуального автомобиля безопасности, но теперь гонка продолжается в боевом режиме. Пять кругов до финиша.
28-й круг: 1 Иваса — 2 Другович — 3 Лоусон — 4 Пуршер — 5 Хаугер — 6 Ниссани — 7 Сарджент — 8 Кордил — 9 Випс — 10 Вести.
Версхор и Дарувала побывали в боксах. Остаётся лишь Дуэну и Фиттипальди остановиться в боксах.
К слову, разрыв между Дуэном и Ивасой так и не изменился — 24,3 секунды.
24-й круг: 1 Дуэн — 2 Фиттипальди — 3 Иваса — 4 Другович — 5 Лоусон — 6 Пуршер — 7 Хаугер — 8 Ниссани — 9 Сарджент — 10 Кордил.
И всё-таки проходит Пуршер Хаугера! Деннис допускает ошибку в десятом повороте и теряет позицию.
Тем временем Новалак, Армстронг и Сато побывали в боксах. Ждём остановок Дуэна, Версхора, Дарувалы и Фиттипальди.
22-й круг: 1 Дуэн — 2 Версхор — 3 Дарувала — 4 Фиттипальди — 5 Иваса — 6 Другович — 7 Лоусон — 8 Пуршер — 9 Хаугер — 10 Ниссани.
Пуршер проходит Хаугера, однако тут же пропускает контратаку от Деннисаа и возвращает ему первую позицию. Это пока борьба за 11-е место, но мы ещё ждём пит-стопов ряда гонщиков, включая лидера — Джека Дуэна.
Позади них Сарджент уже долгое время не может пройти Ниссани.
А Армстронг получает пять секунд штрафа за нарушение границ трассы.
19-й круг: 1 Дуэн — 2 Армстронг — 3 Версхор — 4 Дарувала — 5 Фиттипальди — 6 Новалак — 7 Сато — 8 Иваса — 9 Другович — 10 Лоусон.
Более половины пилотов побывали в боксах, однако впереди по-прежнему те пилоты, которые стартовали на «медиуме»: Дуэн, Армстронг, Версхор, Дарувала.
Правда, Иваса отстаёт от лидера гонки на 24,2 секунды — и этого не должно хватить Дуэну, чтобы остаться впереди японца после пит-стопа. Но затем у Джека будут свежие шины и шанс контратаковать.
17-й круг: 1 Дуэн — 2 Армстронг — 3 Версхор — 4 Дарувала — 5 Фиттипальди — 6 Новалак — 7 Сато — 8 Иваса — 9 Другович — 10 Лоусон.
Фелипе Другович проходит Роя Ниссани и поднимается на второе место, а Хаугер и Лоусон первыми сворачивают на обязательные пит-стопы в конце шестого круга, причём Лиама механики выпускают быстрее, и он опережает Денниса.
Кругом спустя в боксы сворачивают Иваса и Пуршер, и если Аюму возвращается впереди Лоусона, то Тео позади Лиама и пропускает в том числе Хаугера.
В конце восьмого круга на пит-лейн «ныряют» Другович, Ниссани, Сарджент и Вести.
В лидеры выходит Джек Дуэн, который стартовал на «медиуме», а среди тех, кто уже побывал в боксах, впереди Иваса, Другович и Лоусон.
Не удаётся Ивасе создать отрыв — позади японца сразу пять соперников, и вся группа идёт очень плотно.
6-й круг: 1 Иваса — 2 Ниссани — 3 Другович — 4 Пуршер — 5 Хаугер — 6 Лоусон — 7 Сарджент — 8 Дуэн — 9 Кордил — 10 Армстронг.
Снят режим VSC — гонка продолжается в боевом режиме, и Пуршер тут же контратакует Хаугера в борьбе за четвёртое место! Дуэн же отыграл сразу две позиции и теперь идёт восьмым.
3-й круг: 1 Иваса — 2 Ниссани — 3 Другович — 4 Пуршер — 5 Хаугер — 6 Лоусон — 7 Сарджент — 8 Дуэн — 9 Кордил — 10 Армстронг.
Стартовала гонка! Ниссани стартовал лучше Ивасы и вышел вперёд в первом повороте, но Аюму контратаковал по внешней траектории и сохранил первое место! На третье место прорвался Другович, четвёртый теперь Хаугер, а Пуршер откатился на пятое место и идёт впереди Сарджента. Однако Логан пропускает ещё и Лоусона и откатывается на седьмую строчку.
Старт гонки Формулы-2
Фото: twitter.com/formula2
А для Ральфа Бошунга гонка уже закончена — его развернуло в одном из поворотов, и теперь, чтобы эвакуировать машину, объявлен режим VSC.
1-й круг: 1 Иваса — 2 Ниссани — 3 Другович — 4 Хаугер — 5 Пуршер — 6 Лоусон — 7 Сарджент — 8 Кордил — 9 Армстронг — 10 Дуэн.
Пилоты Ф-2 на прогревочном круге — старт уже с минуты на минуту.
Большой автоспортивный день на «Яс Марине» начинаем с гонки Формулы-2 — тоже, разумеется, заключительной в этом году.
С первого ряда стартуют пилоты «ДАМС»: Аюму Иваса и Рой Ниссани, третье и четвёртое места на решётке: у вице-чемпиона и чемпиона нынешнего сезона — Пуршера и Друговича. Наконец, Дуэн и Сарджент стартуют пятым и шестым — и последнему необходимо удержать место в топ-8 общего зачёта и не получить штрафных баллов, чтобы в следующем году выступать в Формуле-1.
Помимо этого ещё не завершена борьба за третье место личного зачёта, так что Логан может стать ещё и призёром сезона-2022.
Фото: twitter.com/formula2
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