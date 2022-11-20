ГП Абу-Даби: провал «Ред Булл» спас скучный финал Ф-1, Феттель красиво попрощался

На этом наш лайв завершён — подведение итогов, комментарии участников и анализ прошедшего сезона читайте в наших материалах, ну а следующие гонки пройдут уже в следующем году.

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