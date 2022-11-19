Так украли титул Ф-1 или нет? Ставим точку в скандале с первым чемпионством Ферстаппена

Почти год прошёл после Гран-при Абу-Даби сезона-2021 — самой скандальной гонки последних лет, отголоски которой до сих пор раздаются в паддоке. Пришло время непредвзято разобраться в том, что всё-таки тогда произошло на «Яс Марине».

Как это было

Вплоть до 50-го круга гонка шла в штатном режиме — Хэмилтон уверенно лидировал, и, как передал Ферстаппену по радио инженер, только чудо могло помочь «Ред Булл». И за пять кругов до финиша Латифи в борьбе с Шумахером теряет свой «Уильямс» и влетает в стену — разбитая машина перегородила трассу, начались проблемы.



На трассу выехал сейфти-кар, и механики «Мерседеса» и «Ред Булл» выбежали на пит-лейн. Макс в итоге совершил пит-стоп, а Хэмилтона оставили на трассе. «Ферстаппен остановился «бесплатно», а мы бы потеряли позиции, — объяснил Льюису его инженер на 55-м круге. — Автомобиль безопасности должен собрать пелотон, затем выпустить круговых, так что рестарта может и не быть».



Уже после этого, когда пелотон был на 56-м круге, дирекция гонки (по инициативе, надо полагать, Майкла Маси) объявляет, что в этот раз отставшим не дадут вернуться в один круг с лидером. Это решение шло вразрез с практикой последних лет, и такая инициатива сильно била по шансам Ферстаппена: после пит-стопа Макса между ним и Хэмилтоном появились пятеро круговых — опередить их за один круг было бы невозможно.

Автомобиль безопасности возглавляет пелотон в Абу-Даби в 2021 году Фото: Lars Baron/Getty Images

В «Ред Булл» предсказуемо возмутились таким решением, и на связь с Маси вышел руководитель австрийской команды Кристиан Хорнер: «А по какой именно причине мы не позволяем круговым вернуться в круг?». «Потому что… дай мне секундочку, Кристиан», — был ответ директора гонки.

И уже после этого — на 57-м круге гонки — Маси объявляет ещё более странную вещь: отставшие могут вернуться в один круг с лидером, но не все, а лишь те пятеро, кто оказался между Хэмилтоном и Ферстаппеном. Так, например, между самим Максом и шедшим третьим Сайнсом оказался «Макларен» Риккардо, и у Карлоса, в отличие от Ферстаппена, шанса отыграть позицию уже не было.



Рестарт в итоге дали — перед последним кругом. На свежем «софте» Ферстаппен легко проехал Хэмилтона на изношенном и остывшем «харде», причём Льюис даже пытался контратаковать, но шансов не было — на финише их разделили более двух секунд. Третьим клетчатый флаг в итоге принял отставший на круг Риккардо, а Сайнс и Цунода, которые шли на третьем и четвёртом местах, доехали лишь после него.

Больше всех обокрали Сайнса

Макс стал чемпионом, и фанаты Хэмилтона были в ярости, сам Льюис, как выяснится позже, был подавлен. Причина проста: британец уверенно лидировал в гонке и шёл к рекордному восьмому титулу, не допускал ошибок, но из-за действий других людей и событий вокруг них в итоге проиграл. Обвинять «Мерседес» в тактической ошибке тоже нельзя.



Во-первых, как говорил Хэмилтону инженер, был риск, что рестарта вообще не будет, и тогда Льюис просто так отдал бы сопернику титул. Во-вторых, даже если рестарт произошёл бы и Хэмилтон после пит-стопа выехал бы позади, впереди него был бы не только Ферстаппен (который согласен на столкновение на последнем круге), но и Перес — Чеко сняли с гонки уже после того, как Льюис не поехал в боксы. Пит-стоп перед рестартом автоматически лишал «Мерседес» победы, что и предопределило остановку Ферстаппена.



И план «Мерседеса» почти сработал — когда на 56-м круге директор гонки объявил, что круговых не выпустят вперёд, титул был почти в кармане у Хэмилтона. Однако это решение шло вразрез с принятыми несколько лет назад правилами — и вопрос «Ред Булл», почему именно в этот раз круговые остаются между лидерами, был совершенно логичен. Ответа на него у Маси, разумеется, не было.

Ферстаппен обгоняет Хэмилтона Фото: JOE PORTLOCK/GETTY IMAGES

И в попытке исправить ошибку директор гонки допускает ещё более серьёзную оплошность: решает выпустить круговых, но не всех. Задача ФИА — и директора гонки, выступающего от её имени, — обеспечить абсолютно равные для абсолютно всех участников условия (так, как это понимается регламентом), а в данном случае судьи сами решают, кому дать проехать круг, а кому — нет. С какой это стати Сайнс был лишён шанса побороться за второе место? Маси пытались оправдать, по-всякому переводя слово «any», но всё это выглядело как попытка постфактум оправдать ошибки дирекции, и к сезону-2022 ФИА изменила формулировку — на более недвусмысленную.



Если бы не объявление Маси на 56-м круге, у дирекции почти наверняка хватило бы времени, чтобы выпустить вперёд всех круговых и дать на последнем круге рестарт как следует. Правда, и тогда исход чемпионата вызвал бы споры: почему на Гран-при Азербайджана из-за аварии машины на стартовой прямой (её можно объехать по пит-лейну!) судьи объявляют красные флаги и дают рестарт с места, а в Абу-Даби, где авария произошла прямо на трассе, выезжает сейфти-кар и тратит драгоценное время финальной гонки?

Можно понять болельщиков Ферстаппена, которые уже прощались с надеждой на титул, но их любимый пилот на последнем круге объезжает беспомощного соперника и побеждает буквально чудом. Но разве не была бы победа ярче, если бы «Мерседес» и «Ред Булл» на свежих шинах стартовали со стартовой решётки? Ферстаппена, напомним, устраивало и обоюдное столкновение, так что в каком-то смысле у него было бы преимущество. Битва двух непримиримых соперников на одном-единственном круге — даже голливудские сценаристы не придумали бы такого сюжета. Если уж дирекция хочет шоу, что было бы более зрелищным, чем борьба Ферстаппена и Хэмилтона на весь круг, а не на два поворота? В конце концов, борьбу за титул украли у зрителей.

***



Решения Маси в окончательном отчёте ФИА были признаны человеческой ошибкой — австралийца уволили с поста гоночного директора Формулы-1. Даже Кристиан Хорнер признаёт, что пускать лишь некоторых круговых было ошибкой. В то же время винить «Ред Булл» или Ферстаппена не в чем — особенно после более чем уверенного чемпионства этого года. Хэмилтон благополучно пережил депрессию и теперь вновь сражается за победы.



События годичной давности позади, но они должны оставаться напоминанием, что любые попытки манипулирования гонками для большей зрелищности оборачиваются лишь скандалами и в конце концов вредят спорту. Правила должны быть прозрачными и недвусмысленными — только в таких условиях команды смогут сражаться на равных на пределе возможностей человека и технологий.