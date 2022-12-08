Рейтинг: 18 лучших гонщиков в истории Формулы-1

Так всё-таки — Шумахер или Сенна? А может, Хэмилтон или Ферстаппен? Вы голосуете — мы считаем. Без фальсификаций!

Какой спор может быть ещё более вечным, чем попытка определить лучшего спортсмена в истории спорта. Формула-1 — не исключение. Постоянно происходят новые попытки выбрать сильнейшего между Сенной, Шумахером, Фанхио и кем-то ещё. А тут ещё появляются свежие герои, а с ними новые вопросы: насколько хороши Хэмилтон и Ферстаппен на фоне героев прошлых лет? Можно ли сравнивать нынешних атлетов, чья физическая форма просто поражает, с героями 50-х, которые гоняли в игрушечных шлемах и без ремней безопасности? Конечно, можно. Именно это мы и сделаем вместе с вами прямо сейчас.

Ниже новый функционал «Рейтинги»: список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме. Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑». Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».