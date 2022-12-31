Почему «КАМАЗ-мастер» не поехал на «Дакар»? Объясняем по пунктам

В Саудовской Аравии 31 декабря стартовал очередной ралли-марафон «Дакар», который продлится до 15 января. Но впервые за долгие годы в гонке не примет участие её многократный победитель – команда «КАМАЗ-мастер». В 2022 году мы не раз рассказывали о сложностях, из-за которых россияне не были уверены, что сумеют выступить в гонке. Но, возможно, вы не слишком следили за событиями в ралли-рейдах и только сейчас обнаружили, что «Дакар» остался без камазовцев. Исходная причина понятна, но какие конкретно нюансы не оставили шансов на выступления?

1. Спорная бумага от ФИА

Прежде всего напомним, Международная автомобильная федерация, в отличие от многих своих коллег, не стала полностью запрещать выступления российским и белорусским спортсменам и командам. Однако гоняться дальше можно только в нейтральном статусе и при условии подписании специальной бумаги, разработанной ФИА.



В основном в этой бумаге разного рода предостережения и требования, что подписанты не должны демонстрировать российский флаг и любые другие символы, которые ассоциируются с Россией. Ну, это логично, если ты заявляешься как «нейтрал». Проблема в другом: в преамбуле к документу говорится, что сама ФИА «осуждает» действия России на Украине.

И вот дальше – серьёзный вопрос. Если спортсмен подписывает документ, то присоединяется ли он к этому осуждению или нет? В документе говорится, что его подписант «принимает к сведению позицию ФИА» — то есть вроде как сам ничего не осуждает. Но в то же время подпись все равно ставится под всей бумагой с преамбулой, где это осуждение так или иначе присутствует.

Новый грузовик команды «КАМАЗ-мастер» Фото: «КАМАЗ-мастер»

Тут и начинаются споры, можно такое подписывать или нельзя – по моральным соображениям и даже по юридическим, ведь теоретически подпись под документом может подвести тебя в РФ под уголовную статью. В «КАМАЗ-мастер» по итогам изучения документа ФИА и переговоров с федерацией о возможной корректировке бумаги решили, что подписывать её никак нельзя.

«Участие команды теоретически становилось возможным, только если мы подписываем документ, в котором говорится, что мы осуждаем специальную военную операцию на Украине, решения правительства, руководства страны, нашего президента и соглашаемся участвовать в нейтральной символике без российского флага и так далее. Там всё написано прямо, в лоб: «Мы осуждаем». Мы подробно изучали перевод этого документа на русский язык.

Естественно, мы не будем подписывать такой документ. Его направляют всем участникам «Дакара» из России: пилотам, штурманам, механикам, журналистам… Всем, у кого российский паспорт. Наше решение однозначное: такие условия участия совершенно неприемлемые», — заявлял в конце сентября в интервью «Чемпионату» руководитель «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин.



Итак, нет подписи – нет права подать заявку и в итоге выйти на старт. Но это лишь одна из четырёх причин.

2. Нейтральный статус

Через некоторое время уже в интервью телеканалу «Звезда» Чагин отметил, что «КАМАЗ-мастер» в принципе против выступлений без флага.



«Сейчас идут дискуссии, дебаты: как спортсменам участвовать в нейтральном статусе, может быть, всё-таки участвовать, чтобы не отстать в развитии, и так далее. Обсуждается, участвовать или нет. Должна быть единая система: не участвовать и развивать внутренние чемпионаты», — заявил многократный победитель «Дакара».

То есть даже если бы со стороны ФИА пришло послабление и из бумаги пропали «осуждающие» моменты, то камазовцы по идее все равно отказались бы ехать на «Дакар». Недаром «КАМАЗ-мастер» иногда неофициально называют сборной России по ралли-рейдам, а среди спонсоров команды стало ещё больше государственных компаний: ВТБ, «Газпром», «Ростех»…

Правда, напомним, в 2022-м «КАМАЗ-мастер» таки выступил на ралли-марафоне без российской символики (не считая маленьких триколоров на регистрационных номерах грузовиков).

3. Санкции в адрес завода

А вот мы добрались до второго действительно бронебойного основания, которое оставило «КАМАЗ-мастер» без «Дакара». Причём если в вопросе нейтрального статуса и подписания бумаги ФИА всё решала сама команда, то вот санкции Евросоюза в адрес челнинского завода – проблема, которую вряд ли было возможно преодолеть.



«Мы — заводская команда, представляем отечественный автопром. Наш родной «КАМАЗ» — вверху списка российских санкционных предприятий. Еврокомиссия запрещает юрлицам Европы иметь коммерческие отношения с такими предприятиями. В том числе и по этой причине команда «КАМАЗ-мастер» не сможет принять участия в «Дакаре», — признавал Чагин.



Напомним, организаторами «Дакара» является французская компания A.S.O., и крайне сомнительно, что камазовцам удалось бы утрясти все вопросы, связанные с денежными переводами, страховками, транспортировкой и так далее. К тому же год назад «КАМАЗ-мастер» имел возможность понаблюдать со стороны за попыткой коллег из «МАЗа» обойти такие же санкции. Тогда мазовцы попробовали заявиться не от попавшего под санкции завода, а от Белорусской автомобильной федерации. Что ж, деньги от БАФ за вступительный взнос ушли, Вязович и компания попали в предварительный список участников – и всё. На «Дакар» мазовцев так и не пустили. И деньги не вернули.

4. Скрытые угрозы

Напоследок вернёмся к той самой бумаге ФИА, с которой всё началось. В ней есть ещё один пункт, который справедливо смутил представителей «КАМАЗ-мастер»: указывалось, что даже в случае подписания документа организаторы гонок и ФИА вправе либо потребовать от россиян и белорусов что-то ещё либо всё равно не допустить до старта.

То есть могла сложиться такая картина: «КАМАЗ-мастер» тратит сотни тысяч долларов на вступительные взносы и готовится к гонке, а затем ряд участников «Дакара» требует от A.S.O. всё-таки не допустить россиян до старта – мол, не хотим и не можем находиться в одном бивуаке с представителями России, пока продолжается СВО. Французы и ФИА вздыхают и выкидывают «КАМАЗ-мастер» из списков – причём, разумеется, без возвращения взносов.

Менять этот пункт спорного документа федерация тоже отказалась. Несколько представителей России в такой ситуации всё-таки заявились на гонку (под нейтральным флагом или лицензиями других стран). Но у них риск гораздо ниже: это не фавориты своих зачётов, внимание к ним гораздо меньшее, плюс на подготовку к гонке и взносы они потратили куда более скромные средства.

Ну а «КАМАЗ-мастер» остаётся смотреть за гонкой по телевизору и готовить обновления техники к летнему ралли-марафону «Шёлковый путь». Заодно есть дополнительное время на замену зарубежных санкционных узлов на отечественные аналоги или детали из «дружественных» стран. Впервые за долгие годы челнинская команда встретит Новый год дома, а Владимир Чагин 5 января отпразднует свой день рождения не на бивуаке.