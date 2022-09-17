Российских гонщиков заставляют отречься от Родины ради выступлений. Это правда?

На этой неделе российские СМИ внезапно обратили внимание на документ, который ещё в марте разработала Международная автомобильная федерация. Тогда ФИА вопреки призыву ряда стран не стала запрещать пилотам из России и Беларуси выступать в международных гонках, однако обязала их подписать некую бумагу для получения нейтрального статуса. «Чемпионат» разбирал содержание этой бумаги тогда же, в марте, но сейчас про неё вдруг вспомнили федеральные медиа.

Заголовки — максимально мощные. Мол, если пилоты из России хотят где-то выступать, то в рамках бумаги ФИА должны фактически отречься от родной страны. Вот как это сформулировал чемпион «Дакара» Сергей Карякин: «Нас заставляют подписать письмо, что мы не поддерживаем политику нашего государства, президента, специальную военную операцию. Иначе не допустят до старта».



Ниже объясним, почему россиянин сильно сгущает краски: предавать Россию никто не требует.

В чём суть бумаги?

Повторимся: ФИА должна была каким-то образом отреагировать на события на Украине. Призывы убрать россиян и белорусов из мирового спорта федерация отбила, но пришла к некому компромиссному варианту: что, помимо запрета на национальный флаг и остальные символы страны, спортсмены должны подписать определённую бумагу.



Подписывая документ, каждый российский и белорусский гонщик должен пообещать, что не станет упоминать свои страны, в том числе использовать цвета национальных флагов или какие-либо символы, как-то связанные с национальной символикой, давать комментарии или делать заявления, способные в какой-то степени скомпрометировать ФИА или нанести ей ущерб. Кроме того, запрещено выражать поддержку (прямую или косвенную) действиям России и/или Беларуси в отношении Украины.

Что конкретно смущает гонщиков?

В бумаге ФИА есть сразу несколько острых моментов. Первый — преамбула к документу, где дважды присутствует фраза «вторжение России на Украину». Правда, нигде не говорится, что сам пилот называет украинские события именно так — просто есть фраза, что гонщик «принимает во внимание решения Всемирного совета ФИА, в ходе которого федерация осудила действия России и поддержку со стороны Беларуси».



Второй пункт бумаги гласит следующее: «Я принимаю во внимание то, что ФИА выразила солидарность жителям Украины, Автомобильной федерации Украины и всем пострадавшим в этом продолжающемся конфликте».

И ещё существует девятый пункт: «Я осознаю и принимаю, что ФИА может ввести дополнительные меры и принять последующие решения по отношению к моему участию в своих мероприятиях на фоне продолжающегося конфликта, включая отказ принять мою заявку на участие или запрет на моё участие или посещение какого-либо соревнования под эгидой федерации. Я буду соблюдать любые последующие меры и решения».

Почему всё не так страшно?

Перечитаем предыдущий параграф. Есть ли где-то в нём требование отречься от России (президента, СВО...), поддержать Украину и тем самым подставить себя под потенциальное уголовное преследование, ну или просто прослыть на родине предателем? Юристы известного российского рейдовика Константина Жильцова в марте посчитали, что угроза «уголовки» существует. Однако всё говорит о том, что опасность была преувеличена.



С тех пор целый ряд российских гонщиков таки подписал бумагу — и всё в порядке. Александр Смоляр выступал в Формуле-3, российские картингисты участвуют во всевозможных соревнованиях европейского и мирового уровня, выступают наши гонщики и в туринговых сериях. При этом никто не требовал от них делать заявления «с прицелом» на уголовные дела, а в России только какие-то дурачки могут назвать того же Смоляра предателем. Ничего, что у нас олимпийские сборные участвовали в Играх под нейтральным флагом?

Что дальше?

Пусть бумага ФИА и не «расстрельная», но местами действительно спорная. Поэтому в РАФ давно заявляли, что общаются с Международной автомобильной федерацией насчёт её возможной корректировки. Однако мы не думаем, что в ближайшее время ФИА пойдёт на смягчение формулировок. Тем более федерация может сказать — смотрите, многие ваши спортсмены выступают, и всё в порядке.



В такой ситуации выбор невелик: либо подписывать бумагу и всё-таки брать нейтральный статус, либо воспользоваться гражданством другой страны или срочно его оформить. Например, Роберт Шварцман «вспомнил», что он уроженец Тель-Авива, а ещё и гражданин Израиля. По информации «Матч ТВ», как гражданин Израиля выступит на «Дакаре» Жильцов, который всё ещё не готов подписать бумагу ФИА.

Новость по теме Роберт Шварцман: я никогда не скрывал, что являюсь израильтянином

Понятно, что оформить гражданство не так легко, ну а кто-то посчитает для себя неприемлемым как такой вариант, так и просто выступление без флага. Но тут можно только гадать о мотивации некоторых заявлений. Некоторым легко говорить, что они не поедут без триколора, поскольку в любом случае не имеют средств и/или предложений на выступления. А у того же Карякина ситуацию осложняет политическая составляющая: ему как депутату Законодательного Собрания Свердловской области фактически непозволительно отказываться от флага.



Хотя сам Карякин говорит, что в первую очередь пропустит «Дакар» не из-за «нейтральности», а в свете девятого пункта из документа ФИА — того самого, позволяющего федерации принять некие дополнительные меры вплоть до простого запрета на выступления. Это действительно проблема: за заявку на «Дакар» нужно выложить сотни тысяч долларов, а потом федерация вдруг тебя не допустит — взносы ты уже обратно не получишь. Ровно так год назад получилось у «МАЗ-СПОРТавто» — больше рисковать никто не хочет.

В общем, итожим: документ ФИА неоднозначный, но его подписание — не дорога в предатели или уголовники. Просто некоторым СМИ захотелось погромче разжечь тему, по сути, раскрытую ещё в марте. А некоторые пилоты либо искренне «так видят», на что имеют полное право, либо, возможно, решили, что громкие заявления понравятся спонсорам и болельщикам. Что ж, и в этом ничего предосудительного нет — бизнес есть бизнес.

Константин Жильцов поедет на «Дакар», но не как россиянин Фото: Silkwayrally.com

Что касается решивших выступать под флагом Израиля Шварцмана и Жильцова, то не спешите их хейтить. У того же Роберта осталась лишь пара лет, чтобы попробовать пробиться в Формулу-1, он потратил на гонки всю свою жизнь до сих пор. Раз с российским спортивным гражданством пусть в Ф-1 закрыт, приходится искать другие варианты. Так же, как ранее это делали швейцарец Грожан, бельгиец по маме Ферстаппен и финн по папе Росберг. Единственное, в недавнем интервью AutoHebdo Шварцман мог бы выбрать и более изощрённые формулировки, но тут уж спишем на топорную работу пресс-службы «Феррари».



P. S. На сайте программы «СМП Рейсинг», как и раньше, указано, что Роберт Шварцман родился в Санкт-Петербурге.