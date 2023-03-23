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Нарушения командной тактики в Формуле-1: Марк Уэббер, Льюис Хэмилтон, «Рено», «Феррари»

Я тебе не Вторикелло! 5 случаев в Формуле-1, когда вторые пилоты взбунтовались
Дмитрий Захарченко
Нарушения командной тактики в Формуле-1
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Далеко не всегда пилоты подчинялись приказам из боксов — и однажды это даже привело к трагедии.

Преимущество «Ред Булл» в этом году настолько велико, что единственным возможным соперником Макса Ферстаппена в борьбе за титул чемпиона мира сегодня выглядит его напарник Серхио Перес.

Мексиканец — второй номер команды, однако на недавнем Гран-при Саудовской Аравии он был настолько быстр, что Ферстаппен не смог за ним угнаться, как ни старался…

Пока в паддоке спорят, сможет ли Чеко демонстрировать такой темп и в других гонках, мы решили вспомнить другие случаи из истории Формулы-1, когда считавшийся вторым пилот не смирился со своим статусом и бросил вызов первому.

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Уэббер против Феттеля

Чуть более десяти лет назад «Ред Булл» уже был в похожей ситуации. Команда сделала ставку на молодого Себастьяна Феттеля, но у Марка Уэббера было иное мнение. Австралиец изо всех сил стремился навязать напарнику борьбу, понимая, что победа в этом противостоянии почти наверняка принесёт ему чемпионский титул.

В открытое противостояние их борьба перешла на Гран-при Великобритании 2010 года, когда антикрыло с машины Марка переставили на автомобиль Себа. Тем не менее австралиец выиграл ту гонку, а после финиша подколол команду: «Неплохо для второго номера, да, парни?». Новая стычка между пилотами произошла годом позже — Уэббер проигнорировал приказ команды не обгонять Феттеля, до последнего боролся с немцем за второе место, однако так и не смог его пройти.

Уэббер и Феттель на подиуме Гран-при Бразилии 2013 года

Уэббер и Феттель на подиуме Гран-при Бразилии 2013 года

Фото: Paul Gilham/Getty Images

Одним из главных эпизодов этого противостояния стал старт Гран-при Бразилии 2012 года: Себ сражался за титул с Алонсо, в команде была договорённость о том, что Марк не будет мешать немцу, однако тот прижал его к внутренней бровке в первом повороте, вынудив отпустить газ и потерять несколько позиций, а в следующее мгновение в Феттеля влетел Бруно Сенна…

Говорят, Феттель именно в тот момент окончательно разозлился на Уэббера, что привело к скандалу на Гран-при Малайзии — 2013, когда Себастьян, вопреки приказу из боксов, обогнал напарника и отобрал у него победу. Марк после финиша был очень недоволен, хотя в Сильверстоуне в 2010-м пытался сделать ровно то же самое.

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Хэмилтон против Алонсо

В «Макларене» Хэмилтона вторым пилотом не считали, однако предполагалось, что в 2007 году британский дебютант просто в силу отсутствия опыта не сможет побороться с Фернандо Алонсо, чемпионом двух последних лет. И уже на пятом этапе сезона Льюис заявил, что это команда не дала ему выиграть Гран-при Монако, запретив атаковать Алонсо.

Поначалу в команде активно использовали своих пилотов в маркетинговых целях, снимали их вместе в рекламе, но по ходу сезона отношения между ними испортились настолько, что они не гнушались открыто мешать друг другу. Дошло до того, что на квалификации в Венгрии Алонсо специально задержался на пит-лейне и ушёл на финальный быстрый круг так, чтобы Хэмилтон сделать этого не успел.

Хэмилтон и Алонсо на подиуме Гран-при США 2007 года

Хэмилтон и Алонсо на подиуме Гран-при США 2007 года

Фото: Paul Gilham/Getty Images

Параллельно развивался шпионский скандал. Выяснилось, что «Макларен» незаконным путём получил чертежи «Феррари», в Уокинге знали всё о машине соперников — вплоть до состава газов, которыми накачивались шины. За промышленный шпионаж на команду из Уокинга наложили штраф в размере $ 100 млн, а также исключили из Кубка конструкторов, что, в свою очередь, лишило «Макларен» призовых.

За три этапа до конца сезона — на дождевом Гран-при Японии — Алонсо не удержал машину на торможении и влетел в отбойник, а Хэмилтон за счёт победы оторвался от соперников в чемпионате. А на следующей гонке — в Китае — ошибся уже Хэмилтон, застрявший на въезде на пит-лейн. И в конце концов чемпионский титул в финальной гонке сенсационно вырвал Кими Райкконен. Льюис стал вторым, опередив Алонсо по числу вторых мест.

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Пирони против Вильнёва

В 1981 году в «Феррари» пришёл Дидье Пирони — он заменил завершившего карьеру Джоди Шектера, который в 1979-м стал чемпионом и два года был лидером команды. Напарником Пирони стал Жиль Вильнёв — он был вторым номером при Шектере и рассчитывал стать лидером команды после его ухода.

Первый совместный сезон Вильнёв и Пирони провели спокойно, однако и машина не позволяла бороться за титул: «Феррари» завоевала за сезон лишь три подиума, а в Кубке конструкторов была пятой. Зато в 1982-м удалось добиться прогресса…

Дидье Пирони на подиуме Гран-при Нидерландов 1982 года

Дидье Пирони на подиуме Гран-при Нидерландов 1982 года

Фото: Hans van Dijk/Anefo/wikimedia.org

На Гран-при Сан-Марино поначалу лидировал Рене Арну, но со сходом француза на первое и второе место вышли Вильнёв и Пирони, и в «Феррари» приказали удерживать позиции. Дидье не послушал — пилоты боролись до самого финиша, и первым в итоге стал Пирони.

Демарш француза вызвал скандал внутри команды, между пилотами началась вражда. На следующем этапе, пытаясь превзойти время Пирони в квалификации, Вильнёв разбился. А на Гран-при Германии в похожую аварию попал и Пирони — в тот раз Дидье выжил, но в 1987-м погиб во время гонок на моторных лодках.

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Арну против Проста

В том же 1982 году проблемы с командной тактикой возникли и у «Рено». Перед стартом Гран-при Франции Рене Арну пообещал, что пропустит Алена Проста, если по ходу дистанции сойдут пилоты «Брэбема». Так и вышло: на девятом круге сошёл лидировавший Патрезе, а через 15 кругов не выдержал двигатель и у Пике, который заменил напарника во главе пелотона.

На первое и второе места вышли Арну и Прост, до финиша оставалось 30 кругов, но Рене так и не пропустил напарника на первое место. В конце года Арну выиграл ещё и Гран-при Италии, однако после демарша в Ле-Кастелле место в команде он потерял и в 1983-м уже выступал за «Феррари».

Рене Арну

Рене Арну

Фото: Colin Davey/Getty Images

В то же время нельзя сказать, что Арну помешал Просту в борьбе за чемпионство. Даже в случае победы Ален опережал бы взявшего в итоге титул Кеке Росберга на пять очков, однако в оставшихся гонках он уступил финну 12, а по итогам сезона был только четвёртым — не опередив даже Пирони, который не смог закончить сезон.

Прост в итоге возьмёт свой первый титул в 1985-м, когда будет выступать за «Макларен», а для Арну лучшим достижением в карьере станет третье место по итогам сезона-1983. Рене в конце концов закончил карьеру в «Лижье», в составе которой за два с половиной года набрал лишь три очка.

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Ройтеманн против Джонса

Аргентинец Карлос Ройтеманн пришёл в «Уильямс» в 1980 году, выиграл Гран-при Монако и помог Гроуву завоевать Кубок конструкторов, в то время как чемпионом стал Алан Джонс — лидер команды. В сезоне-1981 «Уильямс» остался сильнейшей командой, и довольно быстро стало ясно, что чемпионом станет кто-то из её пилотов.

Первый этап сезона завершился дублем — Джонс был первым, Ройтеманн — вторым, а во второй гонке — в Бразилии — лидировал Карлос. В «Уильямсе» приказали аргентинцу пропустить напарника — на него Фрэнк Уильямс делал ставку, однако Ройтеманн не подчинился.

Ройтеманн и Джонс на подиуме Гран-при Ф-1 в Лонг-Бич в 1981 году

Ройтеманн и Джонс на подиуме Гран-при Ф-1 в Лонг-Бич в 1981 году

Фото: Don Morley/Getty Images

Этот эпизод стал шоком. Джонс перестал доверять команде и понял, что за чемпионство придётся сражаться в одиночку, а Ройтеманн за свой демарш был оштрафован. Тем не менее до конца сезона у гонщиков «Уильямса» были равные права.

Команда в итоге завоевала второй подряд Кубок конструкторов, набрав в полтора раза больше очков, чем занявший второе место «Брэбем», а вот личное чемпионство Гроув упустил. В финале сезона у Джонса шансов на титул не было, но он завершал карьеру и помогать Ройтеманну не собирался, в то время как сам Карлос провалил старт, финишировал вне топ-6 и с отставанием в один балл проиграл титул Нельсону Пике.

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