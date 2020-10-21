Последний чемпион «Феррари». История драматичного финала Ф-1 в сезоне-2007

Даже Райкконен не особенно верил в свои шансы на победу в чемпионате. Хэмилтон мог быть семикратным чемпионом уже сейчас.

Финал сезона-2008 считается одним из самых драматичных в истории Формулы-1, однако и годом ранее «Интерлагос» подарил болельщикам яркую и неожиданную развязку. «Чемпионат» вспоминает Гран-при Бразилии 2007 года — это был последний случай, когда титул выиграл гонщик «Феррари». Всё случилось ровно 13 лет назад.

Два «Макларена»

Сезон-2007 прошёл под знаком борьбы пилотов «Макларена»: Фернандо Алонсо рассчитывал выиграть третий титул подряд, но дебютант Льюис Хэмилтон начал выигрывать гонки и захватил лидерство в чемпионате. Между партнёрами по команде разгорелся конфликт, который в итоге привёл к скандалу в Венгрии, когда Алонсо помешал напарнику в квалификации и был оштрафован судьями. Ну а кроме того «Макларен» лишился всех очков в Кубке конструкторов и должен был выплатить штраф в $100 млн — это было наказание за шпионаж и покупку чертежей «Феррари».

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Тем не менее к старту заключительных гонок основным фаворитом оставался Хэмилтон — после победы на Гран-при Японии британец за два этапа до финиша оторвался от Алонсо на 12 очков, а от Райкконена — на все 17 (за победу тогда давали десять очков). Испанец ещё мог помешать напарнику, а вот шансы Кими были исключительно формальными: нужны были две подряд неудачи Хэмилтона и серьёзные проблемы Алонсо, чтобы Райкконен смог по-настоящему включиться в борьбу.

И проблемы действительно начались: на Гран-при Китая, предпоследней гонке сезона, Льюис Хэмилтон на изношенных шинах ошибся при заезде в боксы и застрял в гравийной ловушке безопасности. Выехать оттуда британец не смог и в итоге сошёл с дистанции. Алонсо финишировал вторым, а победу одержал Кими Райкконен. Таким образом перед финалом в «Интерлагосе» разрыв между гонщиками «Макларена» сократился до четырёх очков, но финн по-прежнему уступал Хэмилтону многовато — семь баллов.

Сход Хэмилтона на Гран-при Китая-2007 Фото: Clive Mason/Getty Images

«Феррари» контратакует

Финал чемпионата начался с победы «Феррари» в квалификации — Фелипе Масса на 0,15 секунды опередил Хэмилтона, который занял второе место, а далее расположились Райкконен и Алонсо. Кими, правда, удался блестящий старт — он сразу же опередил Хэмилтона и в первый поворот входил на второй позиции, оказавшись позади напарника.

Льюис попытался отыграться, но во втором повороте уткнулся в «Феррари» финна, и за счёт этого с Хэмилтоном сумел поравняться Алонсо — в третьем повороте испанец был на более выгодной траектории и прошёл напарника. В четвёртом британец снова ошибся — заблокировал колёса, преследуя Алонсо, и выехал на гравий — ещё три позиции были потеряны.

Вылет Хэмилтона в четвёртом повороте Фото: Clive Mason/Getty Images

Первый круг Хэмилтон закончил на восьмом месте и начал постепенно отыгрываться — опередил Трулли и Хайдфельда. Всё вроде бы возвращалось под контроль, но тут судьба нанесла по Льюису ещё один удар: заклинило коробку передач! «Макларен» еле-еле ехал по трассе, но через полминуты гонщик каким-то чудом перезапустил бортовой компьютер и продолжил движение. Правда, теперь он занимал лишь 18-ю позицию.

Впереди же по-прежнему держались Масса и Райкконен, Алонсо шёл третьим позади пары «Феррари» и при таком раскладе становился бы чемпионом с преимуществом в один балл. Однако после финальных пит-стопов Кими и Фелипе поменялись позициями и за счёт дополнительных двух очков уже Райкконен выигрывал бы титул.

Что-то противопоставить «Феррари» Алонсо не смог: испанец так и приехал третьим, проиграв победителю — Райкконену — почти минуту. Хэмилтон к финишу пробился лишь на седьмое место. И в итоге оба гонщика «Макларена» набрали за сезон по 109 очков, а вот у Кими было 110 — он стал первым после Шумахера чемпионом «Феррари».

«Я видел в зеркалах, что Хэмилтон вылетел в четвёртом повороте, и подумал тогда — у меня есть шанс», — признался улыбающийся Кими Райкконен на пресс-конференции.

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Контратака Рона Денниса

На этом, правда, история не окончилась: в «Макларене» попытались опротестовать результаты гонки, поскольку выяснилось, что «БМВ-Заубер» и «Уильямс» заливали в баки топливо, которое было на десять градусов холоднее температуры окружающей среды. Если бы Росберга, Кубицу и Хайдфельда исключили из итоговых протоколов, Хэмилтон поднялся бы на четвёртую позицию — и выиграл титул, поскольку получил бы дополнительные три очка. Но судьи решили, что для однозначного вынесения обвинительного вердикта недостаточно данных, утвердили результаты и отклонили апелляцию «Макларена».

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Для Райкконена та гонка стала поворотным моментом в карьере. Он пять лет выступал за «Макларен», выиграл для Уокинга девять гонок, но так и не победил в чемпионате. Однако титул 2007 года стал для Кими единственным в Формуле-1. В следующем году финн после спада в середине чемпионата помогал Фелипе Массе, а после сезона-2009 «Феррари» вовсе избавилась от Райкконена, чтобы освободить место для Алонсо. Два года Райкконен не выступал в «Больших призах», но гонялся в WRC и даже проехал гонку NASCAR, а в 2012-м вернулся в составе «Лотуса» и в конце сезона одержал победу на Гран-при Абу-Даби, перезапустив карьеру.

Хэмилтон после поражения 2007 года взял реванш в сезоне-2008 и гонялся за «Макларен» до конца 2012-го, пока не перешёл в «Мерседес». С «Мерседесом» Льюис выиграл ещё пять чемпионатов (и вот-вот выиграет ещё один) и сравнялся с рекордом Михаэля Шумахера по количеству побед в Формуле-1. Ну а для «Феррари» тот Гран-при Бразилии стал последним на данный момент случаем, когда её гонщик выиграл чемпионат, — вот уже 13 лет никому из гонщиков «Скудерии» не удаётся взять титул.