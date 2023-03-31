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Гран-при Австралии Формулы-1 — 2009: ложь Хэмилтона, столкновение Феттеля и Кубицы, победа Баттона и «Брауна»

Почему Хэмилтон наврал судьям? Безумный Гран-при Австралии — 2009
Дмитрий Захарченко
Безумный Гран-при Австралии — 2009
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Гонка получилась абсолютно непредсказуемой — и даже победа фаворита стала сенсацией!

В преддверии очередного — уже 86-го в истории — Гран-при Австралии вспоминаем одну из самых захватывающих и непредсказуемых гонок в истории этой страны. Завал на старте, борьба разных стратегий, столкновение под финиш и — словно этого мало — скандал после гонки, который до сих пор остаётся одним из главных пятен на репутации Льюиса Хэмилтона, — таким запомнился заезд 2009 года.

Старт новой эры

В 2009 году в Формуле-1 вступил силу новый технический регламент. Чтобы сделать борьбу более зрелищной, новые машины должны были генерировать вдвое меньше прижимной силы, зато вместо шин с канавками вернулись классические слики. Облик автомобилей заметно изменился: сзади теперь возвышалось довольно узкое антикрыло, а переднее стало намного больше. «По ширине оно теперь такое же, как вся машина, — 1,8 метра. И смотрится это настолько уродливо, что на стартовой решётке я бы закрывал антикрыло мешками», — пошутил во время традиционной прогулки по пит-лейну английский экс-пилот и комментатор Мартин Брандл.

Дженсон Баттон в квалификации перед Гран-при Австралии 2009 года

Дженсон Баттон в квалификации перед Гран-при Австралии 2009 года

Фото: Clive Mason/Getty Images

В квалификации первые два места уверенно заняли гонщики «Брауна», и это был первый за 55 лет случай, когда команда-дебютант расположилась в первом ряду стартовой решётки. После уверенного темпа BGP 001 на предсезонных тестах её скорость в квалификации никого не удивила, тем не менее это всё равно была сенсация. Ещё несколько месяцев назад на фоне ухода «Хонды» из Ф-1 коллектив был на грани роспуска, и лишь вера Росса Брауна в новое шасси позволила его спасти. Другим сюрпризом стало третье время Себастьяна Феттеля — годом ранее лучший «Ред Булл» стоял на решётке в Мельбурне лишь восьмым, а теперь у австрийцев появился шанс побороться за победу.

Впрочем, главным фаворитом считался «Браун», и перед стартом в паддоке обсуждали, позволит ли команда своим пилотам — Дженсону Баттону и Рубенсу Баррикелло — бороться между собой. Но все вопросы отпали уже на старте: Баттон уверенно умчался вперёд, а вот Рубенс задел кнопку системы anti-stall и мгновенно потерял несколько позиций. Хуже того, перед первым поворотом бразильца поддел Хейкки Ковалайнен, из-за чего тот влетел в Уэббера и Хайдфельда. Тут же потерял переднее антикрыло и Адриан Сутиль — он врезался в Себастьена Бурде, замедлившегося, чтобы объехать завал.

Уэббера выставило боком после удара от Баррикелло в первом повороте

Уэббера выставило боком после удара от Баррикелло в первом повороте

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Баттон уверенно отрывался от пелотона и за первые три круга «привёз» Феттелю более четырёх секунд. На третьей строчке держался Фелипе Масса, позади которого расположились Роберт Кубица, Кими Райкконен и Нико Росберг. Баррикелло откатился на седьмую строчку, а позади него активно прорывался Льюис Хэмилтон — из-за замены двигателя он стартовал лишь 18-м, но к шестому кругу прорвался на девятое место и прессинговал Казуки Накадзиму. Японцу, правда, блеснуть не удалось: на 18-м круге он поскользнулся на поребрике, влетел в стену и вызвал появление автомобиля безопасности.

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«Тойота» творит чудеса

Не менее впечатляющий прорыв продемонстрировал и Ярно Трулли. Итальянец, как и его напарник Тимо Глок, вынужден был стартовать с пит-лейна, поскольку после квалификации задние антикрылья «Тойоты» признали нелегальными. Тем не менее в гонке красно-белые машины показывали отличный темп, и Трулли уже на первом круге смог догнать пелотон и побороться с Алонсо. А за счёт раннего пит-стопа на рестарте после схода Накадзимы Ярно был восьмым.

Ярно Трулли на Гран-при Австралии 2009 года

Ярно Трулли на Гран-при Австралии 2009 года

Фото: Mark Thompson/Getty Images

В той гонке «Тойота» была очень быстра, японцам наконец удалось построить хороший болид. Пожалуй, главной его особенностью было то, что инженеры команды, как и их коллеги из «Брауна», нашли способ создать так называемый двойной диффузор, генерировавший огромную прижимную силу на задней оси. Соперники безуспешно пытались опротестовать это решение и в итоге вынуждены были сдаться, хотя уже в 2011 году двойные диффузоры окажутся под запретом.

Как только сейфти-кар покинул трассу, Баттон вновь принялся отрываться от Феттеля, а Трулли опередил Росберга и вылетевшего из-за проблем с тормозами Нельсона Пике и вышел на шестую позицию. Хэмилтон тем временем на несколько кругов застрял за Нико Росбергом на «Уильямсе» — ещё одной машине с двойным диффузором. «Макларену», несмотря на систему KERS, которая была далеко не у всех команд, опередить «Уильямс» не удавалось.

Тем временем начались проблемы у пилотов «Феррари». На 43-м круге с поребрика сорвало Кими Райкконена — финн ударился об отбойник и, хотя смог продолжить движение, откатился в самый конец пелотона и завершил гонку последним. А за 12 кругов до финиша пропал темп и у Фелипе Массы — бразилец с трудом добрался до боксов, где и завершил борьбу.

Кими Райкконен на Гран-при Австралии 2009 года

Кими Райкконен на Гран-при Австралии 2009 года

Фото: Clive Mason/Getty Images

На третьей позиции после этого закрепился Роберт Кубица, который, в отличие от лидировавших Баттона и Феттеля, выбрал на последний отрезок жёсткие шины. Поначалу поляк отставал от соперников, но позже переломил тенденцию и стал догонять Себа. За три круга до финиша Роберт перед третьим поворотом поравнялся с Себом и пошёл в атаку по внешней траектории, но «Ред Булл» снесло чуть шире, произошло столкновение — оба пилота сошли.

На трассу вновь выехал автомобиль безопасности, позади которого пелотон и финишировал. Баттон начал сезон с уверенной победы, Баррикелло после столкновения Кубицы и Феттеля вышел на вторую позицию, а третьим клетчатый флаг принял стартовавший с пит-лейна Ярно Трулли. Однако вскоре судьи заметили, что итальянец опередил Хэмилтона уже после выезда сейфти-кара, оштрафовали Ярно 25 секундами, а место на подиуме перешло к Льюису.

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Признания чемпиона

«Когда под конец гонки выехал автомобиль безопасности, Хэмилтон обогнал меня, но тут же замедлился и съехал к краю трассы, — объяснялся Трулли. — Я решил, что у него какие-то проблемы, и в итоге опередил его. В том эпизоде я в принципе не мог ничего сделать иначе». «Тойота» попыталась опротестовать штраф, однако апелляцию не приняли — в регламенте тех лет временной штраф в принципе невозможно было оспорить.

Однако история на этом не закончилась — вскоре появилась запись радиопереговоров, на которой слышно, как инженер инструктирует Хэмилтона пропустить Трулли — в «Макларене» заметили, что Льюис опередил итальянца после появления автомобиля безопасности, и понимали, что позицию необходимо вернуть. Тем не менее стюардам британец сказал, что никаких приказов от команды не получал, а Ярно обогнал его по собственной инициативе.

Баттон и Трулли на подиуме Гран-при Австралии 2009 года

Баттон и Трулли на подиуме Гран-при Австралии 2009 года

Фото: Clive Mason/Getty Images

В конце концов ФИА признала «Макларен» виновным в нарушении международного спортивного кодекса. Дело было даже не в том, что Хэмилтон обгонял и пропускал соперника в тот момент, когда делать этого было нельзя, а в том, что команда пыталась ввести судей в заблуждение. Льюис был дисквалифицирован, третье место вернули Трулли, а «Макларен» в итоге уволил спортивного директора Дэйва Райана.

Для Хэмилтона эта история завершилась вполне благополучно — «Макларен» в том сезоне не мог тягаться с «Брауном» и «Ред Булл», так что шансов на второй титул у Льюиса не было в принципе. Райан спустя шесть лет вернулся в Ф-1 в качестве спортивного директора «Манора», а до недавнего времени работал гоночным директором женской W Series. А вот для «Тойоты» сезон-2009 стал последним в Ф-1 — TF109 далеко не во всех гонках была так хороша, и в конце концов японцы на фоне финансового кризиса свернули программу.

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