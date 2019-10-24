7 случаев наглого обмана в Формуле-1. От тайной срезки трассы до шпионажа

Пилоты «Рено» исключены из протоколов Гран-при Японии — после протеста «Рейсинг Пойнт» ФИА провела расследование и выяснила, что на французских машинах использовалась система автоматической настройки баланса тормозов на основе геопозиции. Хотя подробности системы «Рено» опубликованы не были, пункт правил 27.1 однозначно требует, чтобы пилот управлял автомобилем самостоятельно и без электронных помощников.
И это уже не первый раз, когда французская команда пытается обмануть Формулу-1 — в прошлый раз тоже не вышло. Вспоминаем предыдущие случаи махинаций в «Больших призах».
«Крэшгейт»
В 2008 году дела у заводского «Рено» в Формуле-1 шли не слишком хорошо — полтора года назад команда выигрывала чемпионаты, а теперь, даже с вернувшимся Алонсо, не дотягивалась даже до подиумов. И тогда Флавио Бриаторе и Пэт Симондс решили добыть победу за счёт намеренной аварии на Гран-при Сингапура.
События развивались следующим образом: на 12-м круге Фернандо Алонсо сворачивает в боксы за свежими шинами — раньше всего пелотона, а двумя кругами позже Нельсон Пике-младший допускает «ошибку» и разбивает автомобиль в 17-м повороте. Судьи отправляют на трассу сейфти-кар, чтобы убрать обломки и эвакуировать машину Пике, остальные пилоты в свою очередь едут в боксы за свежими шинами, а лидером гонки становится Алонсо.
О заговоре стало известно через год — Пике-младший сам во всём признался. По словам бразильца, он согласился подстроить аварию, потому что за это ему обещали продление контракта, но когда в 2009-м Бриаторе отказался подписывать новый, Нельсиньо «сдал» своего босса. В итоге от команды ушли все крупные спонсоры, Бриаторе, как и Симондсу, на несколько лет был запрещён вход в паддок, Пике-младший ушёл в Формулу-Е, а концерн «Рено» вскоре продал команду Жерару Лопесу, который затем… обратно перепродал её французам.
«Макларен» шпионит за «Феррари»
Главным событием сезона-2007 стал шпионский скандал, который привёл к исключению «Макларена» из Кубка конструкторов, рекордному штрафу. Всё началось в феврале, когда Найджел Степни, шеф-механик «Феррари», связался с соперниками из «Макларена» и предложил им за деньги «сливать» секреты «Скудерии». Среди них было, например, устройство гибкого днища, сконструированного так, чтобы проходить проверки ФИА. Степни также сообщал «Макларену» о тактике «Феррари» на ту или иную гонку, размерах компонентов, программе тренировок… У «Макларена» даже был состав газа, который «Скудерия» закачивала в шины!
Поначалу «Макларен» всё отрицал, однако затем Фернандо Алонсо предоставил федерации переписку с тестером команды Педро де ла Росой, которая всё доказывала. К слову, известно о шпионаже стало от случайного сотрудника копировального центра, в котором человек «Макларена» копировал предоставленные Степни чертежи.
«Эту победу я хочу посвятить нашим фанатам, верящим в чистоту спорта, и английскому джентльмену, который проинформировал нас о том, что кто-то из соперников копирует десятки бумаг с технической информацией о нашей машине», — сказал после Гран-при Бельгии 2007 года Лука ди Монтедземоло, на тот момент — президент «Феррари». К слову, у пилотов очки отбирать не стали — Алонсо и Хэмилтон продолжили бороться за титул, однако чемпионом в последний момент стал Кими Райкконен на «Феррари». Карма?
Трэкшн-контроль, который был
«Крэшгейт» был последним, но далеко не первым скандалом Флавио Бриаторе в Формуле-1 — ещё в 1994 году, когда он работал на «Бенеттон» (позже именно эту команду выкупит «Рено»). Подозрения появились на Гран-при Тихого океана, когда сошедший с дистанции Айртон Сенна остался на обочине послушать проезжающие мимо машины. Вернувшись в боксы, бразилец был уверен, что на машине «Бенеттона» используются запрещённые технологии. Усилились же они после Гран-при Франции, когда Шумахер с третьего места на старте опередил оба «Уильямса». Дэвид Култхард, которого в той гонке заменил Найджел Мэнселл, комментировал гонку по телевидению и заявил, что старт немца очень напомнил ему старты 1993 года, когда электронные помощники были разрешены.
ФИА пришлось разбираться, и в июле федерация заявила, что по итогам анализа кодов системы управления двигателем стало ясно, что в нём действительно есть алгоритм запрещённого перед стартом сезона лаунч-контроля. При этом запустить его можно было только с внешнего компьютера, в то время как на дисплее руля эта функция была скрыта. «Бенеттон» даже не стал спорить с тем, что лаунч-контроль в машине был, однако, по словам представителей команды, он использовался только на тестах.
И действительно, регламент запрещал использование лаунч-контроля, а не его наличие. А доказать использование федерация не смогла, однако впоследствии строго штрафовала «Бенеттон» за малейшие нарушения, что позволило сохранить интригу в чемпионате до последней гонки сезона.
Махинации с недовесом
Вес автомобиля — один из ключевых параметров, определяющих скорость на круге, так что нет ничего удивительного в том, что инженеры делают всё для снижения массы. И даже несмотря на то, что в регламенте прописан минимальный вес автомобиля, в командах стараются его облегчить — сэкономленные килограммы заменит балласт, но его можно расположить таким образом, чтобы оптимизировать развесовку. Тем не менее кое-кто готов пойти ещё дальше — команды неоднократно попадались на махинациях с весом.
Первым в 1982 году «попался» «Брэбэм». После победы Нельсона Пике в домашнем Гран-при Бразилии «Рено» и «Феррари» подали на команду протест. Выяснилось, что так называемое водное охлаждение для тормозов было системой двойного назначения — за ней прятались баки, куда перед взвешиванием заливалась вода, а в процессе заезда она испарялась и сливалась, из-за чего машина становилась легче. После финиша резервуары вновь наполнялись водой, а машина отправлялась на взвешивание и успешно его проходила. В итоге Пике и Кеке Росберг, чей «Уильямс» тоже «попался», были исключены из протоколов.
Интересно, что в правилах 1982 года не было прямого запрета на подобные действия. Кроме того, подобные ухищрения использовали и другие команды, но почему-то наказаны не были. Однако затем правила уточнили и подобная практика оказалась вне закона. Тем не менее в 1984-м на похожем нарушении попался «Тиррелл»: считается, на последнем пит-стопе механики вливали в бак с водой не только воду, но и свинцовые шарики. Кен и его команда привели множество аргументов в свою пользу, но всё равно были дисквалифицированы. Интересно, что в 2005-м попался правопреемник команды Кена Тиррелла: у БАР нашли дополнительный топливный бак.
По дружбе
Имя Ханса Хейера мало что скажет поклонникам Формулы-1, однако в 70-х годах он был звездой кузовных гонок — в 1974-м выиграл туринговый чемпионат Европы, а затем два года подряд становился чемпионом DTM. А в 1977-м немец решил попытать счастья в домашнем Гран-при Формулы-1. Увы, на незнакомой технике и в составе посредственной команды — ATS — квалификацию Ханс не прошёл. Остановило ли его это? Нет.
Хейер много гонялся в Германии и хорошо знал работавших на трассе маршалов. Так что, когда пилот попросил одного из них отвернуться и «не заметить» его выезда с пит-лейна, маршал так и поступил. Никто не обратил внимания, что в гонке стартовало больше машин, чем должно было. Позже обман вскрылся, и хотя «Пенске» Хейера приказала долго жить уже после десяти кругов, Ханс был официально дисквалифицирован. Это был единственный Гран-при Формулы-1 в карьере немца, однако официально на его счету один невыход из квалификации, один сход и одна дисквалификация.
Взлом системы табличкой
В 1975 году Витторио Брамбилла был перспективным новичком — это был лишь второй сезон итальянца в Формуле-1, а команда «Марч», несмотря на яркий старт в 1970-м, скатилась в середняки. Однако в квалификации Гран-при Швеции Брамбилла оказался быстрейшим, на четыре десятых опередив Депайе на «Тиррелле». Как так вышло? Прибавил пилот? Нет, просто его инженер немного смухлевал с системой хронометража.
Отсечка времени на круге проходила с помощью лазера — завершение круга регистрировалось пересечением линии луча. Инженер Брамбиллы — Робин Хёрд — заметил, что боксы «Марча» расположены аккурат над этим лазером, и в определённый момент, когда гонщик заканчивал круг, он заранее перекрыл луч информационным табло, «сняв» с результата Витторио секунду, а то и другую.
Брамбилла стартовал с поула и лидировал вплоть до 16 круга, пока его не прошёл Карлос Реутеманн на «Брэбэме», а затем Витторио и вовсе сошёл — из-за отказа трансмиссии. В конце сезона Брамбилла выиграет в Австрии, но эта победа, как и поул в Швеции, останутся единственными в его карьере. К слову, Хёрд так и не признал, что обманул хронометраж: «Мне бы и в голову не пришло жульничать, — заявил он много лет спустя. — Возможно, информационное табло немного выскользнуло у меня из рук метров за 50 до конца круга, но Витторио проехал действительно отличный круг!».
В родных стенах
На Гран-при США 1959 года в Себринге заявились семь американских пилотов — промоутеры рассчитывали на аншлаг и яркую борьбу. Предполагалось, что местные гонщики дадут бой европейским звёздам, поскольку лучше знакомы с трассой. И один из них — Гарри Шелл — действительно знал «Себринг» лучше других. Он знал, что после моста MG, прямо перед связкой «Эссес», есть поворот направо, который по сервисным дорожкам уводит к концу прямой «Уэйрхаус». Туда Шелл и поехал — и внезапно улучшил свой результат на шесть секунд: 3:05.2 против 3:11.2, поднявшись с 11-й строчки на третью.
Результат Шелла вызвал множество подозрений, больше всех возмущался Тони Брукс, лишившийся третьего места, однако вплоть до окончания гонки никто не мог понять, что именно произошло. Так что Шелл в итоге стартовал с третьей позиции — хотя это не очень ему помогло: к концу первого круга он уже был восьмым, а на шестом сошёл с дистанции из-за отказа сцепления.
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