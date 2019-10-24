7 случаев наглого обмана в Формуле-1. От тайной срезки трассы до шпионажа

Пилоты «Рено» исключены из протоколов Гран-при Японии — после протеста «Рейсинг Пойнт» ФИА провела расследование и выяснила, что на французских машинах использовалась система автоматической настройки баланса тормозов на основе геопозиции. Хотя подробности системы «Рено» опубликованы не были, пункт правил 27.1 однозначно требует, чтобы пилот управлял автомобилем самостоятельно и без электронных помощников.

И это уже не первый раз, когда французская команда пытается обмануть Формулу-1 — в прошлый раз тоже не вышло. Вспоминаем предыдущие случаи махинаций в «Больших призах».

«Крэшгейт»

В 2008 году дела у заводского «Рено» в Формуле-1 шли не слишком хорошо — полтора года назад команда выигрывала чемпионаты, а теперь, даже с вернувшимся Алонсо, не дотягивалась даже до подиумов. И тогда Флавио Бриаторе и Пэт Симондс решили добыть победу за счёт намеренной аварии на Гран-при Сингапура.



События развивались следующим образом: на 12-м круге Фернандо Алонсо сворачивает в боксы за свежими шинами — раньше всего пелотона, а двумя кругами позже Нельсон Пике-младший допускает «ошибку» и разбивает автомобиль в 17-м повороте. Судьи отправляют на трассу сейфти-кар, чтобы убрать обломки и эвакуировать машину Пике, остальные пилоты в свою очередь едут в боксы за свежими шинами, а лидером гонки становится Алонсо.

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О заговоре стало известно через год — Пике-младший сам во всём признался. По словам бразильца, он согласился подстроить аварию, потому что за это ему обещали продление контракта, но когда в 2009-м Бриаторе отказался подписывать новый, Нельсиньо «сдал» своего босса. В итоге от команды ушли все крупные спонсоры, Бриаторе, как и Симондсу, на несколько лет был запрещён вход в паддок, Пике-младший ушёл в Формулу-Е, а концерн «Рено» вскоре продал команду Жерару Лопесу, который затем… обратно перепродал её французам.

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«Макларен» шпионит за «Феррари»

Главным событием сезона-2007 стал шпионский скандал, который привёл к исключению «Макларена» из Кубка конструкторов, рекордному штрафу. Всё началось в феврале, когда Найджел Степни, шеф-механик «Феррари», связался с соперниками из «Макларена» и предложил им за деньги «сливать» секреты «Скудерии». Среди них было, например, устройство гибкого днища, сконструированного так, чтобы проходить проверки ФИА. Степни также сообщал «Макларену» о тактике «Феррари» на ту или иную гонку, размерах компонентов, программе тренировок… У «Макларена» даже был состав газа, который «Скудерия» закачивала в шины!

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Поначалу «Макларен» всё отрицал, однако затем Фернандо Алонсо предоставил федерации переписку с тестером команды Педро де ла Росой, которая всё доказывала. К слову, известно о шпионаже стало от случайного сотрудника копировального центра, в котором человек «Макларена» копировал предоставленные Степни чертежи.



«Эту победу я хочу посвятить нашим фанатам, верящим в чистоту спорта, и английскому джентльмену, который проинформировал нас о том, что кто-то из соперников копирует десятки бумаг с технической информацией о нашей машине», — сказал после Гран-при Бельгии 2007 года Лука ди Монтедземоло, на тот момент — президент «Феррари». К слову, у пилотов очки отбирать не стали — Алонсо и Хэмилтон продолжили бороться за титул, однако чемпионом в последний момент стал Кими Райкконен на «Феррари». Карма?

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Трэкшн-контроль, который был

«Крэшгейт» был последним, но далеко не первым скандалом Флавио Бриаторе в Формуле-1 — ещё в 1994 году, когда он работал на «Бенеттон» (позже именно эту команду выкупит «Рено»). Подозрения появились на Гран-при Тихого океана, когда сошедший с дистанции Айртон Сенна остался на обочине послушать проезжающие мимо машины. Вернувшись в боксы, бразилец был уверен, что на машине «Бенеттона» используются запрещённые технологии. Усилились же они после Гран-при Франции, когда Шумахер с третьего места на старте опередил оба «Уильямса». Дэвид Култхард, которого в той гонке заменил Найджел Мэнселл, комментировал гонку по телевидению и заявил, что старт немца очень напомнил ему старты 1993 года, когда электронные помощники были разрешены.

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ФИА пришлось разбираться, и в июле федерация заявила, что по итогам анализа кодов системы управления двигателем стало ясно, что в нём действительно есть алгоритм запрещённого перед стартом сезона лаунч-контроля. При этом запустить его можно было только с внешнего компьютера, в то время как на дисплее руля эта функция была скрыта. «Бенеттон» даже не стал спорить с тем, что лаунч-контроль в машине был, однако, по словам представителей команды, он использовался только на тестах.



И действительно, регламент запрещал использование лаунч-контроля, а не его наличие. А доказать использование федерация не смогла, однако впоследствии строго штрафовала «Бенеттон» за малейшие нарушения, что позволило сохранить интригу в чемпионате до последней гонки сезона.

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Махинации с недовесом

Вес автомобиля — один из ключевых параметров, определяющих скорость на круге, так что нет ничего удивительного в том, что инженеры делают всё для снижения массы. И даже несмотря на то, что в регламенте прописан минимальный вес автомобиля, в командах стараются его облегчить — сэкономленные килограммы заменит балласт, но его можно расположить таким образом, чтобы оптимизировать развесовку. Тем не менее кое-кто готов пойти ещё дальше — команды неоднократно попадались на махинациях с весом.

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Первым в 1982 году «попался» «Брэбэм». После победы Нельсона Пике в домашнем Гран-при Бразилии «Рено» и «Феррари» подали на команду протест. Выяснилось, что так называемое водное охлаждение для тормозов было системой двойного назначения — за ней прятались баки, куда перед взвешиванием заливалась вода, а в процессе заезда она испарялась и сливалась, из-за чего машина становилась легче. После финиша резервуары вновь наполнялись водой, а машина отправлялась на взвешивание и успешно его проходила. В итоге Пике и Кеке Росберг, чей «Уильямс» тоже «попался», были исключены из протоколов.

Интересно, что в правилах 1982 года не было прямого запрета на подобные действия. Кроме того, подобные ухищрения использовали и другие команды, но почему-то наказаны не были. Однако затем правила уточнили и подобная практика оказалась вне закона. Тем не менее в 1984-м на похожем нарушении попался «Тиррелл»: считается, на последнем пит-стопе механики вливали в бак с водой не только воду, но и свинцовые шарики. Кен и его команда привели множество аргументов в свою пользу, но всё равно были дисквалифицированы. Интересно, что в 2005-м попался правопреемник команды Кена Тиррелла: у БАР нашли дополнительный топливный бак.

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По дружбе

Имя Ханса Хейера мало что скажет поклонникам Формулы-1, однако в 70-х годах он был звездой кузовных гонок — в 1974-м выиграл туринговый чемпионат Европы, а затем два года подряд становился чемпионом DTM. А в 1977-м немец решил попытать счастья в домашнем Гран-при Формулы-1. Увы, на незнакомой технике и в составе посредственной команды — ATS — квалификацию Ханс не прошёл. Остановило ли его это? Нет.



Хейер много гонялся в Германии и хорошо знал работавших на трассе маршалов. Так что, когда пилот попросил одного из них отвернуться и «не заметить» его выезда с пит-лейна, маршал так и поступил. Никто не обратил внимания, что в гонке стартовало больше машин, чем должно было. Позже обман вскрылся, и хотя «Пенске» Хейера приказала долго жить уже после десяти кругов, Ханс был официально дисквалифицирован. Это был единственный Гран-при Формулы-1 в карьере немца, однако официально на его счету один невыход из квалификации, один сход и одна дисквалификация.

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Взлом системы табличкой

В 1975 году Витторио Брамбилла был перспективным новичком — это был лишь второй сезон итальянца в Формуле-1, а команда «Марч», несмотря на яркий старт в 1970-м, скатилась в середняки. Однако в квалификации Гран-при Швеции Брамбилла оказался быстрейшим, на четыре десятых опередив Депайе на «Тиррелле». Как так вышло? Прибавил пилот? Нет, просто его инженер немного смухлевал с системой хронометража.

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Отсечка времени на круге проходила с помощью лазера — завершение круга регистрировалось пересечением линии луча. Инженер Брамбиллы — Робин Хёрд — заметил, что боксы «Марча» расположены аккурат над этим лазером, и в определённый момент, когда гонщик заканчивал круг, он заранее перекрыл луч информационным табло, «сняв» с результата Витторио секунду, а то и другую.



Брамбилла стартовал с поула и лидировал вплоть до 16 круга, пока его не прошёл Карлос Реутеманн на «Брэбэме», а затем Витторио и вовсе сошёл — из-за отказа трансмиссии. В конце сезона Брамбилла выиграет в Австрии, но эта победа, как и поул в Швеции, останутся единственными в его карьере. К слову, Хёрд так и не признал, что обманул хронометраж: «Мне бы и в голову не пришло жульничать, — заявил он много лет спустя. — Возможно, информационное табло немного выскользнуло у меня из рук метров за 50 до конца круга, но Витторио проехал действительно отличный круг!».

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В родных стенах

На Гран-при США 1959 года в Себринге заявились семь американских пилотов — промоутеры рассчитывали на аншлаг и яркую борьбу. Предполагалось, что местные гонщики дадут бой европейским звёздам, поскольку лучше знакомы с трассой. И один из них — Гарри Шелл — действительно знал «Себринг» лучше других. Он знал, что после моста MG, прямо перед связкой «Эссес», есть поворот направо, который по сервисным дорожкам уводит к концу прямой «Уэйрхаус». Туда Шелл и поехал — и внезапно улучшил свой результат на шесть секунд: 3:05.2 против 3:11.2, поднявшись с 11-й строчки на третью.

Фото: Stroud/Express/Getty Images

Результат Шелла вызвал множество подозрений, больше всех возмущался Тони Брукс, лишившийся третьего места, однако вплоть до окончания гонки никто не мог понять, что именно произошло. Так что Шелл в итоге стартовал с третьей позиции — хотя это не очень ему помогло: к концу первого круга он уже был восьмым, а на шестом сошёл с дистанции из-за отказа сцепления.