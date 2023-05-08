Обогнал двоих за раз! Великолепный манёвр показал, почему Ферстаппен лучший

Гран-при Майами в минувшее воскресенье получился не самым насыщенным на события, хотя борьбы хватало на всех этажах пелотона, а впереди оказались те, кто по-настоящему был быстрее.
Впрочем, один эпизод запомнится надолго: на третьем круге гонки Макс Ферстаппен блестящим манёвром опередил сразу двоих соперников! Выверенный пилотаж, чёткое понимание обстановки вокруг и смелые решения — голландец в очередной раз продемонстрировал, почему в данный момент именно его называют лучшим гонщиком пелотона.
Прорыв с девятой позиции
В квалификации Ферстаппен выступил неудачно: в первой попытке финального сегмента голландец допустил ошибку, а второй лишился из-за вылета Леклера — красные флаги после аварии Шарля на последних минутах привели к досрочной остановке сессии.
Макс в итоге стартовал только девятым и на первом круге смог пройти Эстебана Окона, однако в то же время пропустил Валттери Боттаса. С финном Ферстаппен разобрался на втором круге и теперь шёл восьмым — аккурат позади Магнуссена и Леклера. К этому моменту можно было использовать DRS, что и сыграло ключевую роль.
Леклер проходит Магнуссена в 17-м повороте
Фото: F1 TV
В 17-м повороте, в конце второй зоны DRS, Леклер «нырнул» внутрь и опередил Магнуссена, однако за счёт этого после 19-го поворота на прямой старт-финиш право открывать крыло перешло к датчанину — чем и он воспользовался.
Магнуссен контратакует, Ферстаппен позади
Фото: F1 TV
Ферстаппен всё это время шёл вплотную к паре соперников и тоже смог открыть DRS на стартовой прямой. Макс наблюдал за борьбой позади и видел, как «Хаас» смещается влево, чтобы пройти «Феррари». В одно мгновение голландец резко принял вправо и ещё до первого поворота оставил позади сразу две машины.
Ферстаппен выходит вперёд
Фото: F1 TV
Двойной обгон вывел Ферстаппена на шестое место, после чего он одного за другим опередил Расселла, Гасли, Сайнса и Алонсо и вырвался на второе место. Этот прорыв сыграл ключевую роль в победе голландца в Майами: он умудрился не потерять слишком много времени в борьбе и не износить шины, чтобы потом в условиях чистой трассы ехать в максимальном темпе и при этом беречь резину.
За счёт этого перед своим пит-стопом Ферстаппен опережал Серхио Переса на 18 секунд и после смены резины выехал сразу позади напарника. Остальное было делом техники: на свежей резине действующий чемпион ещё одним красивым манёвром — по внешней траектории в первом повороте — вернул себе лидерство в гонке и уехал к третьей в сезоне победе.
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