Команды Ф-1 нагло плюют на все поправки к правилам. Почему федерация так позорится?

В прошлом сезоне гоночная дирекция Формулы-1 слишком часто путалась в правилах и принимала непоследовательные решения. Увольнение Эдуарду Фрейташа должно было остановить неразбериху, но концовка Гран-при Австралии сезона-2023 снова вызвала критику. ФИА пытается контролировать новый беспорядок переписыванием правил – иногда не самых нужных. В итоге появилось много новых запретов, которые команды словно нарочно игнорируют. Ну и зачем тогда всё это?

Пирсинг, пирсинг и ещё раз пирсинг

Год назад в ФИА вспомнили про старый запрет на ношение украшений. С тех пор как правило было прописано в приложении L (глава III, статья 5) к Международному спортивному кодексу ФИА в 2005 году, о нём не вспоминали. Например, Льюис Хэмилтон спокойно гонял с серьгами и пирсингом — и это никому не мешало. Что уж говорить об обручальных кольцах пилотов.

Однако в преддверии Гран-при Австралии сезона-2022 Нильс Виттих внезапно вспомнил древнее правило в своих предгоночных заметках. Это стало началом упорной борьбы с пилотами. Кто-то поворчал и сдался, а кто-то, как Хэмилтон, устроил целую войну. В конце концов ему разрешили оставить пирсинг: медицинский делегат ФИА подтвердил, что частые снятия штанги могут привести к инфекции.

Льюис Хэмилтон вновь сохраняет штангу пирсинга в носу на законных основаниях Фото: Chris Graythen/Getty Images

Но то был прошлый сезон. В этом году откат правил пошёл дальше – послабления сделали не только для пилотов Формулы-1. Так, штурманам разрешили носить часы поверх комбинезона, а пилотам – обычные кольца, если они не мешают движению руки, и пирсинги, если они не находятся в зоне рта или внутри него. Странное противостояние федерации с гонщиками завершилось полным поражением ФИА.

Запрет на чествование победителя

В начале сезона-2023 в федерации напомнили о другом старом правиле. В Приложении H к кодексу (статья 2.3.2) говорится о запрете для персонала взбираться на ограждения пит-уолла. Именно так на финише механики приветствуют своих пилотов и чествуют победителей. Правило, к слову, было введено в том же 2005 году.

С 2023 года и празднование победы регламентируется правилами Фото: Mark Thompson/Getty Images

В Мельбурне команды хоть как-то соблюдали запрет. Но, видимо, весенний перерыв негативно сказался на коллективной памяти. Так, взобравшись на сетку, механики «Ред Булл» приветствовали в Азербайджане Серхио Переса, а в Майами – Макса Ферстаппена. Если стюарды и заметили это, то постарались закрыть глаза на явное нарушение правил. Правда, есть версия, что на сей раз представители команд опирались ногами на пит-уолл, а такой вариант допустим. В любом случае странно, что у ФИА есть время на подобные разбирательства.

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«Велосипедный запрет» для всех, но не для всех

Традиционно по четвергам пилоты и инженеры совершают командные прогулки по треку. Кто-то ходит пешком, а кто-то ездит на велосипеде/самокате. Точнее, ездил. В начале сезона командам запретили использование любых транспортных средств в преддверии гоночного уикенда. Ограничение связано с проведением гонок поддержки: якобы это и большое количество двухколёсного транспорта делает трассу слишком оживлённой. Чтобы избежать любых инцидентов в будущем, запрет ввели уже сейчас.

Хюлькенберг как ни в чём не бывало изучает трассу на велосипеде Фото: twitter.com/HaasF1Team

Пилоты негативно отреагировали на нововведение. Шарль Леклер, например, заявил, что предпочтёт пешей прогулке просмотр видеообзора трассы. Однако «осмотр» последних двух монегаск всё же совершил вживую – он и его инженеры спокойно объехали треки на велосипедах. Аналогично поступил и Карлос Сайнс. Ник де Врис также проехал по трассе в Баку на самокате, а Нико Хюлькенберг – на велосипеде в Майами. И это мы внимательно не изучали подход остальных пилотов. Глобально понятно: все чихать хотели на новую поправку от гоночной дирекции.

Перед Оконом в Баку извинились, а перед Норрисом в Майами?

После предпоследнего круга Гран-при Азербайджана Эстебан Окон направился в боксы на свой обязательный пит-стоп. В это время фотографам и персоналу уже было разрешено начать собираться в начале пит-лейна. Поэтому, когда болид француза появился у зоны торможения, люди были вынуждены буквально выпрыгивать из-под колёс «Альпин». После этого инцидента протоколы были скорректированы: механикам команд запретили до окончания гонки выдвигаться в сторону закрытого парка, а любому другому персоналу и VIP-гостям — выходить на пит-лейн до тех пор, пока последняя машина не пересечёт финишную черту.

Уже на Гран-при Майами стало очевидно, что введённые запреты отнюдь не исключают опасных ситуаций. Перед Ландо Норрисом, повернувшим на пятом круге в боксы, спокойно прошёл один из членов персонала.

Какой-то человек спокойно пересекает пит-лейн перед «Маклареном» Норриса Фото: Кадр из трансляции

Конечно, появление людей на пит-лейне неизбежно, и две ситуации формально друг с другом не связаны. Но со стороны всё равно сложится впечатление, что у ФИА в Ф-1 бардак, а за внешней суровостью федерации скрывается незнание внутренней жизни чемпионата.

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Несовершенство процедур

Команды привыкли жить в мире вседозволенности: на любой запрет найдутся или сотни бумажек, или кто-то «равнее». Неужто им настолько наплевать на правила? Нет. Просто ФИА непоследовательна в своих решениях. Федерация продолжает упорно вести борьбу с не самыми главными проблемами Ф-1, потому что с другими она бороться не в силах. Если начнутся изменения в финансовом регламенте, то обязательно в пелотоне найдётся их противник. Если будут подняты вопросы обгонов и изменения правил относительно DRS, то «Ред Булл» встанет в позу. И пока эти и другие «долгосрочные» темы обсуждаются, ФИА будто напоминает о своём влиянии маленькими запретами. И неважно, соблюдаются они или нет. Главное, чтобы на большой экран не попадало. Ведь если попадёт, то придётся снова переписывать или «откатывать» правила.

Навредит ли эта непоследовательность спорту? Конечно. Из таких мелочей и «закрытых глаз» строится глобальная проблема. Помним Майкла Маси? До его ошибки о проблемах судейства не говорили – предпочитали не замечать перегруженность и открытое давление со стороны команд. Так и здесь. Приняли правило? Так сделайте его обязательным. Отписки Формуле-1 не нужны. Любое несовершенство может привести к серьёзным последствиям на трассе. И неважно, четверг на календаре или воскресенье.