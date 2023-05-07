ФИА представила обновление правил после инцидента с Оконом, едва не сбившим фотографов

Международная автомобильная федерация (ФИА) представила обновление регламента после инцидента, произошедшего с пилотом «Альпин» Эстебаном Оконом в гонке Гран-при Азербайджана.

Напомним, француз едва не врезался в толпу фотографов на пит-лейне, куда он заехал на последнем круге для смены шин, чтобы избежать дисквалификации.

«Механикам команд запрещается покидать их гаражи до тех пор, пока последняя машина не пересечёт финишную черту.

Любому другому персоналу и VIP-гостям запрещается выходить на пит-лейн до тех пор, пока последняя машина не пересечёт финишную черту.

Любое нарушение приведёт к лишению представителей соответствующей команды (команд) пропусков на дальнейшие ивенты, а также к отчёту стюардам», – сообщается в анонсе.