Ферстаппен снова никого не заметил, а вот позади него было много всего — от прорыва Расселла до уныния Леклера.

Классная борьба и интересная тактика в гонке в Ф-1 в Барселоне! Жаль, не за лидерство

Образцовый старт

После размеренной гонки в Монако, в которой дождь попытался внести разнообразие, но не особо повлиял в итоге на финишные позиции, пилоты Формулы-1 отправились в Испанию, где свой элемент хаоса внесли уже организаторы гонки, изменив-таки ненавистную многими шикану на третьем секторе. Тем самым они серьёзно поменяли и характер трассы, сделав ее более скоростной. Молодёжные серии перед этим показали, что обгонять в Испании стало можно и даже нужно, но перед гонкой Формулы-1 всё ещё оставались некоторые вопросы относительно того, стала ли трасса более обгонной.

Погодные условия вмешались в ход квалификации в субботу, перемешав карты некоторым из лидеров, из-за чего Шарль Леклер стал 19-м, а во втором сегменте квалификации пелотон недосчитался ещё и Серхио Переса с Джорджем Расселлом. Это как минимум давало нам надежду на увлекательные прорывы из середины и конца пелотона от пилотов на более быстрых машинах.

Старт гонки получился достаточно жарким — Ферстаппен не без труда сохранил лидерство относительно Сайнса, а позади Ландо Норрис получил повреждения, допустив контакт с Льюисом Хэмилтоном. Хэмилтон в какой-то момент вышел на третье место, однако Лэнс Стролл воспользовался ситуацией и прошёл пилота «Мерседеса». Норрис же отправился в боксы за новым антикрылом.

Расселл рвётся к подиуму

Что касается неудачников квалификации, то Пересу и Расселлу уже к концу первого круга удалось прорваться в десятку — Джордж расположился на седьмой, а Перес — на десятой позициях.

К седьмому кругу на трассе произошли две важные перестановки — Перес вышел на девятую строчку, опередив Нико Хюлькенберга, а Расселл прошел Алонсо в борьбе за шестое место. Впереди же другой «Мерседес» — Льюис Хэмилтон вернул себе позицию в топ-3, пройдя напарника Алонсо Лэнса Стролла. Перес же к тому моменту вышел на восьмое место, опередив Чжоу.

Расселл вскоре догнал и Окона, выйдя уже на пятое место и подтвердив, что гоночный темп у обновлённого «Мерседеса» есть, и он весьма неплох.

Странный тактический ход «Астон Мартин»

Среди группы лидеров первыми в боксы отправились Лэнс Стролл и Карлос Сайнс, причём выбрав разные варианты стратегии: Лэнс перешёл на «софт», а Карлос на «медиум».На «софт» перешёл и Леклер, причём Шарль на этом отрезке потерял практически всё, что отыграл на первых кругах гонки.

К 26-му кругу первые остановки провели и оба пилота «Мерседеса» — Хэмилтон вернулся на трассу позади Сайнса, а Расселл — за Строллом. Ферстаппен же к тому моменту создал себе такой отрыв от Переса, что смог провести бесплатный пит-стоп и сохранить лидерство даже после остановки, причём Макс, в отличие от остальных в группе лидеров, перешел на «хард».

Перес после остановки снова вернулся на девятую позицию, даже потеряв за счёт остановки позиции относительно Цуноды, который удивительным образом вскочил на седьмое место. Через несколько кругов Чеко вернул себе одну позицию, обогнав Алонсо — у испанца на родной земле не оказалось гоночного темпа, да и переход на «софт» на второй отрезок вышел несколько спорным решением. Перес же вскоре обогнал и Цуноду с Оконом, став шестым.

Впереди же и второй «Мерседес» вошёл в топ-3 — Расселл легко справился с Сайнсом и вышел на третье место.

Финальные разборки за места в топ-3

Что до второй волны пит-стопов, то самым любопытным в ней стало решение перевести Джорджа Расселла на «софт». В «Мерседесе», понимая, что Перес может не поехать во второй раз в боксы, решили перевести Расселла на самые быстрые шины.

Однако в «Ред Булл» приняли решение всё же провести второй пит-стоп для Переса — Чеко перешёл на «софт», то же самое сделал и Хэмилтон. Льюис в итоге вернулся на трассу вторым, а Перес — пятым, позади Сайнса. Правда, ненадолго: Перес быстро подобрался к Карлосу и прошёл испанца. До Расселла же Пересу добраться так и не удалось.

Макс Ферстаппен уверенно провёл гонку и одержал победу, которая стала для него пятой в сезоне и 40-й в карьере. К этому Ферстаппен добавил и победу в квалификации, лидирование от старта до финиша и лучший круг, оформив «Большой шлем», который стал для него третьим в карьере.

Вторым к финишу пришел Льюис Хэмилтон, а третьим — Джордж Расселл, оформив тем самым двойной подиум для «Мерседеса». Пятёрку замкнули в итоге Перес и Карлос Сайнс.

В десятку также смогли попасть Лэнс Стролл, Фернандо Алонсо, Эстебан Окон, Чжоу и Пьер Гасли. Физически девятым финишировал Юки Цунода, однако он получил пятисекундный штраф за странную ситуацию с выдавливанием Чжоу и откатился на 12-е место.

Гонка получилась насыщенной на события, так что организаторы этапа явно сделали хороший ход, сменив конфигурацию трассы — на стартовой прямой явно стало больше обгонов в сравнении с прошлыми годами.

Ну а Формула-1 теперь отправится в Канаду, где состоится очередной этап чемпионата, до которого ждать осталось две недели.