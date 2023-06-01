У «Ред Булл» крадут инженеров одного за другим — доминирование в Ф-1 под угрозой?

За последнюю неделю стало известно сразу о трёх громких переходах сотрудников «Ред Булл» к конкурентам: два инженера отправляются в «Феррари», ещё один – в «Макларен». Насколько серьёзны эти потери и можно ли говорить о некой общей тенденции побега сотрудников из «быков»?

Кого потеряли чемпионы?

Главная новость последних дней – уход из «Ред Булл» главы инженерного отдела Роба Маршалла. Со следующего года он станет техническим директором «Макларена» по инжинирингу и дизайну, а впереди у Маршалла семь месяцев так называемого «отпуска по уходу за садом». То есть времени, за которое технические секреты «Ред Булл» должны стать чуть менее актуальными.

Ранее итальянская редакция Motorsport сообщила, что «Феррари» всё-таки удалось переманить к себе пусть и не звёзд австрийской команды, но двух действительно ценных сотрудников. Имя одного из них не раскрывается, а второй – американец Дэвид Джордж. Оба трудились в отделе аэродинамики «Ред Булл» и, в отличие от Маршалла, уже приступили к работе в составе «Скудерии», так что смогут существенно повлиять на проект болида 2024 года.

Наконец, напомним о двух звёздных сотрудниках «Ред Булл», которые приложили руку к резкому прогрессу «Астон Мартин». Дэн Фэллоуз покинул «быков» в середине 2021 года, примерно тогда же британцы подписали и главу отдела проектирования аэродинамических элементов «Ред Булл» Эндрю Алесси.

Поможет ли это конкурентам?

Очень хочется коротко написать – да. Но это верно не всегда, даже несмотря на свежие примеры с Фэллоузом и Алесси. Каждый человек с разной скоростью адаптируется в новом коллективе, сходится с людьми. Чьи-то идеи сразу воспримут, а на кого-то будут смотреть свысока – пришёл, мол, чемпион, а мы-то знаем, что ты просто исполнял указания гениального Ньюи. Это, кстати, может быть верным замечанием: рекрутёры из команд-конкурентов не всегда в курсе, переманили они автора прогрессивных идей или просто хорошего исполнителя. Многие команды осознано скрывают, кто именно придумал ту или иную новинку, чтобы этого человека тут же не увели соперники.

Если же мы просто говорим о принесённых с собой знаниях и идеях, то вы же не думаете, что можно вот так легко взять и построить «по памяти» такой же болид «Ред Булл»? Ну, тогда бы все конкуренты «быков» просто каждый год переманивали к себе сотрудников австрийцев, а до этого – мотористов «Мерседеса». Но вот что-то как-то не получалось.

Даже если ваши звёздные приобретения действительно позволят вам воспроизвести чудесную машину «Ред Булл», то она к этому моменту будет отставать от актуального творения Ньюи и компании на один-два сезона. Так что приблизиться к «быкам» за счёт подписания инженеров можно, но вот решающий рывочек будьте любезны сделать самостоятельно, на основе собственных идей и навыков.

Те же Фэллоуз и Алесси позволили «Астону» войти в число преследователей «Ред Булл», но отрыв от «быков» всё ещё велик – надо работать дальше. А влияние Маршалла на «Макларен» мы и вовсе почувствуем во второй половине сезона-2024. Как вы понимаете, резко в фаворита команда из Уокинга не превратится.

Как сильно уходы ударят по «Ред Булл»?

Если совсем коротко – ударят, но не сильно и не сразу. Даже такая крутая команда, как «Ред Булл», не может безболезненно перенести уход нескольких ведущих специалистов за небольшой промежуток времени. Вместе с тем у «быков» достаточный кадровый резерв, чтобы сохранить должный уровень хотя бы в долгосрочной перспективе.

Вот что говорил в апреле этого года об уходе Фэллоуза Кристиан Хорнер: «В нашей команде низкая кадровая текучка, и это здорово, что мы даём прекрасным талантам шанс развиваться и достигать больших высот. Я очень рад за Дэна Фэллоуза, он отлично себя проявляет. Но его уход позволил развиваться другим инженерам. Команда стала даже сильнее, чем была два года назад».

Собственно говоря, по нынешнему техническому регламенту осталось построить всего два болида, и понятно, что «быки» могут просто развивать дальше собственную успешную концепцию, на которую постепенно переходят и «Мерседес» с «Феррари». Конкурентам ещё только предстоит разгадать все тайны «Ред Булл» — новые сотрудники в этом помогут, но нужно время. Так что запас прочности у «Ред Булл» имеется.

И всё же нельзя сказать, что австрийцы вообще не переживают по поводу очередных инженерных потерь. «Это действительно большая проблема, — заявил Хельмут Марко. — Прежде всего я говорю про суммы, которые предлагаются: иногда они получают вдвое больше, чем мы им платим. Мы надеемся, что отток персонала будет единовременным явлением. Слава богу, у нас есть партнёрские отношения с университетами. Мы сами обучаем наших сотрудников и можем в основном это компенсировать».

Как видите, шансов удержать сотрудников у «Ред Булл» нет: в дело вступает лимит на бюджеты, который не позволит просто взять и повторить предложение конкурентов. Пожалуй, это и хорошо: лимит уравнивает возможности и уровень команд и делает менее вероятным долгосрочное доминирование.

Роб Маршалл в боксах «Ред Булл» Фото: Mark Thompson/Getty Images

Повторимся: на ближайшие сезоны запас у «Ред Булл» есть, но нынешние потери могут серьёзно аукнуться при подготовке к правилам 2026 года, когда нас ждут не только новые силовые установки, но и обновлённый регламент по машинам, которые должны стать компактнее. Говорят, тот же Маршалл отвечал в «Ред Булл» за предварительную подготовку проекта на сезон-2026. Да, пока нет утверждённых правил или даже общей концепции, так что нельзя сказать, что Роб унесёт в «Макларен» ВСЕ СЕКРЕТЫ будущего болида «быков»: нельзя унести то, чего не существует в природе. И всё-таки Уокинг получил доступ к некому предварительному набору идей, а «Ред Булл» предстоит найти нового лидера проекта – не так легко, когда ты уже потерял нескольких опытных сотрудников и надо параллельно работать над машинами 2024–2025 годов.

Так что если резюмировать, то кадровые удары со стороны «Астона», «Феррари» и «Макларена» не должны навредить «Ред Булл» здесь и сейчас, однако сильно бьют по подготовке австрийской команды к новым правилам. Впрочем, пока 64-летний Эдриан Ньюи не собрался на пенсию – а уже очевидно, что хотя бы нового регламента он дождётся – сочувствовать чемпионам мы не собираемся. Да и кто вообще любит в спорте доминаторов?