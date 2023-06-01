Расселлу не удаётся отправить Хэмилтона на пенсию. Гонщик «Мерседеса» снова крупно ошибся

В начале сезона-2023 Расселл выиграл у Хэмилтона три квалификации подряд, причём порой преимущество Джорджа было большим. Иногда казалось, что Льюис действительно уже не тот и не в состоянии угнаться за более молодым напарником.

Затем была ошибка Расселла на Гран-при Азербайджана, но она почти не стоила команде очков, да и в целом бывает — никто не обратил внимание. Но ровно через месяц Джордж вновь ошибся — и теперь «Мерседес» лишился верного подиума.

Такими выступлениями карьеру Хэмилтона не похоронить.

Другой Расселл

Проблемы Джорджа начались ещё на Гран-при Австралии, где британец, блестяще проводивший гонку, сошёл из-за сгоревшего двигателя. В Баку Расселл не прошёл в финал главной квалификации, неплохо проехал спринт, хотя и сцепился в нём с Ферстаппеном, но в воскресном Гран-при замешкался на рестарте и потерял две позиции.

Шестое место, упущенное Расселлом, занял Хэмилтон, однако Джордж застрял позади Стролла и финишировал только восьмым. То, что Льюис увеличил отрыв от напарника в чемпионате, это личные проблемы Расселла, но то, что он пропустил Лэнса, стоило «Мерседесу» очков в борьбе с «Астон Мартин» за второе место Кубка конструкторов. Кому это второе место на фоне ограничений в доработке машины и сократившейся разницы нужно, не до конца понятно, и тем не менее.

Джордж Расселл пропускает Льюиса Хэмилтона в Баку Фото: Mark Thompson/Getty Images

В Майами Джордж вернулся к прежней форме и завоевал четвёртое место, уступив лишь заведомо более быстрым машинам. Льюис же не прошёл во второй сегмент и финишировал шестым. Но затем был Гран-при Монако и вылет, который стоил «Мерседесу» подиума.

На 55-м круге Расселл выехал из боксов впереди Окона — оба перешли на промежуточные, что, как позже выяснится, было правильным решением. Однако спустя всего несколько поворотов Джордж проехал мимо «Мирабо», а когда выезжал обратно на трассу, пропустив и Эстебана, и Хэмилтона, спровоцировал столкновение с Пересом. Учитывая то, как развивались события, если бы не вылет, Расселл в Монте-Карло гарантированно финишировал бы третьим или даже смог бы оказаться впереди Алонсо, который ещё находился на сликах.

Кто будет первым пилотом?

Уже второй год в «Мерседесе» между пилотами продолжается негласное соперничество: Расселл блестяще сумел его навязать опытному экс-чемпиону, а Льюис не смог убедительно продемонстрировать своё превосходство. У «Мерседеса» в данный момент нет однозначно первого номера, и, пусть сейчас он немецкой команде и не нужен, каждый из пилотов хочется им оказаться, когда (или если) представится шанс на титул и придётся делать ставку на одного.

В начале сезона-2023 Расселл практически достиг этого статуса — он раз за разом опережал напарника в квалификациях, держался молодцом, даже если ход гонки ломал тактику. Но Джордж практически подряд допустил два сбоя, а из трёх последних квалификаций проиграл напарнику две.

В Монако Расселл проиграл Хэмилтону вторую квалификацию в сезоне Фото: Peter Fox/Getty Images

Причём в Монако именно Расселл, казалось, увереннее держится в кокпите обновлённого «Мерседеса», но в решающий момент — в финальном сегменте — Хэмилтон показал максимум машины, а Джордж потерял две десятые — и для трассы в Монте-Карло это много.

В данный момент гонщики «Мерседеса» смотрятся на одном уровне, и нельзя сказать, что кто-то из них может претендовать на статус морального лидера. Решающим в обозримом будущем станет то, кто лучше будет справляться за рулём переделанной машины с традиционными понтонами. Оценить это шасси инженеры смогут только в Барселоне — слишком уж специфическая трасса была в Монако, тем интереснее будет следить за немецкой командой в предстоящий уикенд.