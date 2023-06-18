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Инциденты с автомобилем безопасности Ф-1: Таки Иноуэ, Ник Хайдфельд, Феттель таранит Уэббера и Льюиса

Медики сбили гонщика Ф-1 — в ответ им снесли дверь! 6 казусов с автомобилем безопасности
Дмитрий Захарченко
Инциденты с автомобилем безопасности Ф-1
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В честь 50-летнего юбилея появления сейфти-кара в чемпионате мира вспоминаем самые безумные происшествия.

Сегодня в Формуле-1 отмечают 50-летие появления автомобиля безопасности. Впервые сейфти-кар использовался в чемпионате мира на Гран-при Канады в 1973-м, и в честь юбилея на машине Бернда Майландера в этот уикенд наклеены специальные стикеры.

В тот раз автомобиль безопасности выехал на трассу, чтобы помочь убрать обломки после столкновения Франсуа Севера и Джоди Шектера — южноафриканец выступал под номером 0, что тоже было для Ф-1 в новинку. Интересно, что пилот сейфти-кара — Эппи Витцес — по ошибке выехал не перед лидером, что позволило группе гонщиков опередить остальной пелотон на круг…

За 50 лет существования автомобиля безопасности в Ф-1 различных казусов с его участием набралось немало, и в честь юбилея предлагаем вспомнить самые необычные из них. Для разнообразия мы взяли случаи не только с собственно сейфти-каром, но и с его собратом — медицинским автомобилем.

Венгрия-1995: автомобиль медиков сбил Иноуэ

На Гран-при Венгрии 1995 года автомобиль медиков в буквальном смысле сбил гонщика. Таки Иноуэ остановился на горящем «Футуорке» на краю трассы, оперативно покинул кокпит и побежал за огнетушителем. В тот момент, когда Иноуэ побежал обратно к болиду, на него наехали медики, спешившие оказать гонщику помощь. Таки в итоге не пострадал, но был крайне недоволен водителем.

Столкновение медицинской машины с Таки Иноуэ

Столкновение медицинской машины с Таки Иноуэ

Фото: pirelli.com

Это, к слову, было уже не первое столкновение Иноуэ с судьями: ранее по ходу сезона по окончании сессии свободных заездов перед Гран-при Монако его заглохшую машину, которую эвакуировал подъёмный кран, протаранил инспектировавший трассу сейфти-кар. Гонщика в машине уже не было, но её задняя часть была полностью уничтожена.

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Бразилия-2002: Хайдфельд снёс медикам дверь

Ещё один опасный инцидент с участием медицинской машины произошёл на Гран-при Бразилии 2002 года. На 20-м круге Энрике Бернольди влетел в стену, и к нему поспешила медицинская бригада. И в тот момент, когда водитель открыл дверь кабины, в поворот слишком быстро залетел Ник Хайдфельд, которому по траве пришлось объезжать автомобиль Бернольди.

В итоге «Заубер» чуть ли не на полном ходу снёс водительскую дверь медицинской машины (ФОТО). Выйди Алекс Рибейро на секунду раньше, и трагедия была бы неизбежна. «На стартовой прямой я не видел никаких флагов, увидел Бернольди уже в повороте, но было поздно. Я ударил по тормозам, но объехать «Эрроуз» можно было только слева», — объяснял позже Хайдфельд.

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Япония-2007: Феттель влетает в Уэббера

Время от времени пилоты сталкиваются и между собой — и наличие автомобиля безопасности на трассе им никак в этом не мешает. Один из самых известных случаев — столкновение Монтойи и Шумахера в тоннеле на Гран-при Монако 2004 года, но куда более серьёзный и неожиданный удар получил от Феттеля Марк Уэббер на Гран-при Японии 2007-го.

Столкновение Феттеля и Уэббера на трассе «Фудзи» в 2007-м

Столкновение Феттеля и Уэббера на трассе «Фудзи» в 2007-м

Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Гонка проходила под сильным дождём, пилоты то и дело вылетали и выбивали друг друга, и Себастьяну, который проводил лишь шестую гонку в карьере, приходилось особенно непросто. В какой-то момент, когда пелотон ехал за автомобилем безопасности, немец на высокой скорости въехал в заднюю часть машины Марка Уэббера.

Тогда ещё Феттель не был тем чемпионом мира, которого мы знаем сейчас, и, с учётом нрава Марко, такая ошибка запросто могла бы лишить его шанса на продвижение в «Ред Булл». Обошлось. Тем более, как выяснилось чуть позже, на самом деле аварию невольно спровоцировал ехавший первым позади сейфти-кара Льюис Хэмилтон: он резко затормозил, а Феттель не успел на это среагировать.

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Монреаль-2008: Хэмилтон не смотрит на светофор

На трассе в Канаде очень короткий пит-лейн, и потому время от времени судьи закрывают выезд с него, чтобы гонщики не могли за счёт более короткой траектории отыграть время. И каждый раз для кого-то из пилотов это становится неожиданностью — в 2005-м, например, из-за выезда на красный свет с гонки сняли Хуана Пабло Монтойю, который сражался за победу.

Разбитые «Макларен» и «Феррари» на Гран-при Канады 2008 года

Разбитые «Макларен» и «Феррари» на Гран-при Канады 2008 года

Фото: Paul Gilham/Getty Images

Но самый запоминающийся подобный случай произошёл в 2008-м. Кими Райкконен и Роберт Кубица дисциплинированно остановились на выезде в ожидании зелёного света, а вот Льюис Хэмилтон на статус пит-лейна не обратил внимания и слишком поздно понял, что необходимо остановиться. Затормозить «Макларен» уже не успевал, Льюису буквально пришлось выбирать между БМВ и «Феррари» впереди — и он выбрал последнюю. В оправдание Хэмилтона напомним — мгновение спустя в него же приехал Нико Росберг.

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Азербайджан-2017: стычка Себа и Льюиса

Гонщики часто жалуются на то, что автомобиль безопасности едет слишком медленно — шины остывают, и, чтобы хоть как-то сберечь температуру, приходится менять темп и маневрировать. И порой неожиданные замедления и ускорения провоцируют проблемы — как это случилось на Гран-при Азербайджана 2017 года. Тогда Феттель не успел среагировать на автомобиль Хэмилтона и уткнулся в заднюю часть его машины.

Хэмилтон и Феттель в Баку в 2017 году

Хэмилтон и Феттель в Баку в 2017 году

Фото: Clive Rose/Getty Images

Немец решил, что Льюис таким образом его дразнит, хотя графика на кадрах с бортовой камеры показывала, что британец не касался тормозов. Тем не менее Феттель поравнялся с «Мерседесом» и буквально боднул соперника в бок. За свою выходку Себастьян в итоге получил 10-секундный стоп-энд-гоу, но всё равно финишировал впереди Хэмилтона, поскольку тому тоже пришлось лишний раз ехать на пит-лейн, чтобы закрепить отстегнувшийся подголовник.

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Абу-Даби-2021: суета Маси

За последние годы самым крупным скандалом, связанным с автомобилем безопасности, стал рестарт на последних кругах Гран-при Абу-Даби 2021 года. Тогда директор гонки Майкл Маси сначала почему-то решил, что вопреки сложившейся практике круговым не позволят опередить сейфти-кар (и это гарантировало Хэмилтону чемпионство), но вскоре передумал и решил всё-таки выпустить — но не всех, а лишь некоторых.

Автомобиль безопасности на Гран-при Абу-Даби 2021 года

Автомобиль безопасности на Гран-при Абу-Даби 2021 года

Фото: Lars Baron/Getty Images

Столь избирательная трактовка регламента впоследствии была признана ФИА ошибочной, а определять, когда и кому обгонять судейский автомобиль, поручили компьютеру. Правда, он тоже сбоит: на Гран-при Бразилии 2022 года, заезжая на пит-лейн, Цунода на несколько мгновений вернулся в круг с лидером, из-за чего система не распознала Юки как кругового и не дала ему, в отличие от других пилотов, проехать вперёд.

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