«Феррари» опять подставила своего пилота?! Леклер сам виноват и зря винит команду

Дождевая квалификация перед Гран-при Канады получилась максимально непредсказуемой (ну, если не брать во внимание Ферстаппена) и насыщенной на события. И, пожалуй, одним из самых громких из них стал вылет Шарля Леклера во втором сегменте — уже второй уикенд подряд монегаск не дотягивается даже до топ-10.

Причём после квалификации гонщик был очень недоволен тем, что в команде его не послушали и слишком поздно перевели на слики, когда трасса снова была мокрой.

Разбираемся, действительно ли стратеги снова всё испортили Леклеру или Шарль зря критикует команду. Спойлер: проблема не в стратегах, а гораздо глубже.

Хроника провала

Квалификация в Канаде проходила в переменчивых условиях: дождь то утихал, то начинался вновь, и пилоты старались как можно раньше выехать на трассу, чтобы успеть проехать круг по относительно сухому асфальту. Гонщики стали выстраиваться на выезде с пит-лейна ещё до начала Q2, и Леклер с Сайнсом стояли в очереди седьмым и восьмым.

Шарль ещё на прогревочном круге сообщил команде, что асфальт сухой. В «Феррари» также уточнили, что дождь возобновится лишь через шесть-семь минут — в этот момент все были на промежуточных шинах, и только Алекс Албон решил рискнуть с «софтом». Леклер ещё раз предложил слики, и ему ответили, что сперва необходимо поставить хоть какое-то время на промежуточных, к тому же Ферстаппен остаётся на таких же шинах.

Леклер на промежуточных шинах Фото: Alex Bierens de Haan/Getty Images

Макс в первой попытке проехал круг за 1:20.135, Леклер — за 1:20.615, уступив в том числе полторы десятых Оскару Пиастри. Сразу же после этого оба пилота «Феррари» вернулись в боксы и перешли на «софт» — вслед за Ферстаппеном. Дождь к этому моменту немного усилился, однако Сайнс смог улучшить время — 1:20.398, Ферстаппен снял более секунды. А вот Леклер прибавить не смог — 1:21.895, затем ошибка и срезка трассы и наконец 1:20.824 в последней попытке на сликах.

В «Феррари» действительно позже других отправились в боксы за сликами, но Сайнсу и Ферстаппену, в отличие от Леклера, это не помешало пройти в финал. Кроме того, в Q3 пробились Алонсо и Расселл, которые во втором сегменте свои лучшие круги проехали на промежуточных — то есть при достаточном темпе слики вообще не были обязательными. Леклер же остался 11-м — в 0,76 секунды позади Сайнса.

Кто виноват?

«Не знаю, что сказать. Мы сами усложняем себе жизнь, я очень разочарован, — сказал после квалификации Леклер. — Мы должны сделать шаг вперёд, ведь другие поступили так же, как и мы, и всё равно попали в Q3». «Мы обсуждали это с Шарлем. Нам нужно было закончить попытку на промежуточных, чтобы защитить себя от красных флагов, — объяснял позже руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр. — Такие дискуссии полезны, если проходят в спокойном ключе».

Решение стратегов «Феррари» на самом деле понятно: в команде боялись, что дождь пойдёт именно в тот момент, когда Леклер бросит попытку на промежуточных и поедет за сликами. Кроме того, оставался риск, что появятся красные флаги, которые помешают Шарлю закончить попытку, а к моменту рестарта пойдёт дождь. В обоих случаях гонщик оказался бы последним и занял бы в итоге 15-е место. Точно так же в сложившейся ситуации рассудили в «Ред Булл» и большинстве других команд.

Обе «Феррари» выезжают на трассу на промежуточных Фото: ferrari.com

И если быть до конца откровенным, то в провале в квалификации виноват именно Леклер, который на сырой и скользкой трассе не смог подготовить слики так, как это сделал Сайнс. В конце концов, это Шарль допустил ошибку в тот момент, когда напарник на точно такой же машине и на точно таких же шинах смог собрать круг и пройти в Q3.

И в данном конкретном случае, пререкаясь с командой, Леклер был неправ: нужно было либо сразу выезжать на «софте», как Албон, либо спокойно поставить базовое время, согласно изначальному плану.

Леклер на командном мостике «Феррари» Фото: ferrari.com

Споры Леклера со стратегами говорят лишь о том, что в команде нет доверия. Это уже второй подряд провал Шарля в квалификации — и на предыдущем этапе монегаск говорил, что с машиной что-то не в порядке. Телеметрия действительно показала, что гонщик терял время во всех левых поворотах, но инженеры не нашли в машине никаких проблем. Складывается ощущение, что Леклер попросту не доверяет инженерам.

В то же время сам Шарль не завоевал такого авторитета в команде, чтобы стратеги в первую очередь ориентировались на его мнение. Возможно, монегаску не хватает жёсткости характера. А возможно, причина в том, что он в последнее время слишком часто перекладывает всю ответственность на команду. Шумахер, напомним, всегда стоял за «Скудерию» горой, а инженеры в ответ придавали его словам куда больше значения.