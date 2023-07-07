Это что, «Уильямс» станет сенсацией этапа? Главное из пятницы ГП Великобритании

Две пятничные тренировки Гран-при Великобритании принесли нам традиционного обладателя первого места, но вот позади Макса Ферстаппена расклад получился весьма любопытным. Главные события пятницы на Сильверстоуне и наши выводы о них — вашему вниманию.

Проблемы Леклера на фоне темпа «Феррари»

Итальянская команда вернулась к своей традиционной форме: то есть обладает машиной, которая способна бросить вызов «Ред Булл» на одном круге, но вряд ли в гоночном режиме. Впрочем, о гонке мы будем говорить в воскресенье, а пока констатируем, что Карлос Сайнс проиграл Ферстаппену всего 22 тысячные секунды — вполне позитивный старт уикенда.

Увы, аналогичного нельзя сказать про пятницу Шарля Леклера. Монегаск полностью пропустил вторую тренировку из-за проблем с электрикой на его машине — оперативно устранить их не удалось, и в итоге Леклер не потренировал ни квалификационный, ни гоночный режим. Это очевидно ставит Шарля в менее выгодное положение на оставшуюся часть Гран-при.

«Досадно, что я не сумел принять участия во второй практике, ведь теперь нам не хватает гоночной симуляции перед воскресеньем. Но мы в любом случае поработаем, чтобы максимизировать то, что имеем, перед квалификацией и гонкой», — подвёл итоги дня Леклер.

Механики работают в боксах с болидом Шарля Леклера Фото: Dan Mullan/Getty Images

«Мерседес» снова не едет

Если «Феррари» испытывает проблемы с надёжностью, но не со скоростью, то у «Мерседеса» ситуация обратная. В первой практике Хэмилтон и Расселл сразу не блистали, но предполагали, что всё дело в использовании более жёстких комплектов шин — мол, наденем «софт», и всё будет в порядке. Но когда во второй тренировке пилоты «Мерседеса» выехали на трассу на мягких шинах, то осознали: беда.

«На одном круге я не почувствовал никакого улучшения при изменении типа шин. Это показывает, что что-то не так. Нам чего-то не хватает, — констатировал Хэмилтон, но всё же нашёл один повод для оптимизма. — Длинные серии кругов смотрелись неплохо. Хоть это позитивно».

Вполне возможно, что к субботе «Мерседес» разберётся с настройками, но в целом возникают вопросы: что происходит с немецкой командой в последних гонках? После позитивных комментариев о работе обновлённой машины бывшие чемпионы вдруг снова откатились назад — словно перед нами старая версия болида с «нулевыми» понтонами. Похоже, инженеры и сейчас не до конца понимают, что не так с их автомобилем.

Сюрприз «Уильямса»

Если кто-то откатывается назад, то, по всей логике, должны появиться и авторы сюрприза со знаком плюс. В пятницу таковым оказался «Уильямс», проводящий свой 799-й Гран-при в истории и уже начавший досрочно отмечать мощный юбилей. Когда Алекс Албон показал третье время в первой практике, ещё казалось, что это случайность, но во второй тренировке таиландец снова стал третьим, а Логан Сарджент вскочил на пятую позицию — мощь!

Да, понятно, что пока рано бежать и ставить на попадание кого-то из пилотов легендарной команды на подиум. К квалификации починят машину Леклера, поработают над настройками «Мерседес», «Астон Мартин» и «Макларен»… И всё же темп обновлённой машины «Уильямса» не может не впечатлять. Ранее мы считали, что британцы хороши только на трассах, где много длинных прямых и важна «максималка», но Сильверстоун с его многочисленными быстрыми поворотами доказывает: мы недооценивали потенциал «Уильямса».

И всё же посмотрим, где окажутся Албон и Сарджент в субботу. Особенно тревожно за американца, который хоть и забрался очень высоко, но всё же проиграл опытному напарнику сразу четыре десятые.

Что же до Албона, то очередные громкие результаты пришли в подходящий момент: на фоне слухов, что через сезон Алекс может заменить в составе «Феррари» Карлоса Сайнса. Да, пока это лишь скорее предположения, зондирования почвы, но понятно, что таиландец читает такие новости с широкой улыбкой на лице.

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Прокольный дебют «Пирелли»

На Гран-при Великобритании дебютировали обновлённые шины «Пирелли» — по заверениям итальянцев, сохраняющие прежние рабочие характеристики, но лучше выдерживающие возросшую скорость болидов Ф-1. Дебют вышел смазанным: в самом конце второй тренировки резко спустило переднее правое колесо на болиде Ника де Вриса. Теперь «Пирелли» остаётся надеяться, что речь идёт о проколе, а не о какой-то внезапно выползшей глобальной проблеме.

Парад новинок. Пока неработающих

Целый ряд команд привезли в Сильверстоун серьёзные обновления. В частности, мы говорим о передних антикрыльях «Мерседеса» и «Альпин», а также о масштабном пакете новинок от «Альфа Таури». Итальянцы, помимо прочего, представили обновлённые боковые понтоны и днище.

И вот совпадение: про чьи новинки мы говорили больше всего, тот и не впечатлил. Мучения «Мерседеса» уже описали, пилоты «Альпин» особо не блеснули, ну а Цунода с де Врисом показали во второй практике два последних результата, если не считать Леклера.

Обновлённый болид «Альфа Таури» Фото: Dan Mullan/Getty Images

Правда, в «Альфа Таури» заверили: их данные показывают, что глобально новинки работают. Просто во второй тренировке не удалось подобрать должный баланс, особенно для квалификационных попыток. Ну, итальянцы и ранее славились слабыми субботами при достойных гонках — проверим, как окажется на сей раз.