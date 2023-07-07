Назван пилот, который может прийти в «Феррари» в случае ухода Карлоса Сайнса
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Пилот «Уильямса» Александер Албон может перейти в «Феррари» в 2025 году, если итальянскую команду покинет Карлос Сайнс. Об этом информирует FormulaPassion со ссылкой на Corriere dello Sport.
Сообщается, что вариант с Албоном рассматривает руководитель «Скудерии» Фредерик Вассёр.
Контракты нынешних гонщиков «Феррари», Сайнса и Шарля Леклера, действуют до конца 2024 года. Пока ни один из пилотов контракт не продлевал.
В настоящий момент Сайнс занимает пятое место в общем зачёте пилотов Формулы-1. В активе Карлоса 82 очка. Албон с семью баллами занимает 13-ю позицию. Возглавляет рейтинг гонщик из «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 229 очков.
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