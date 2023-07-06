Гонки Ф-1 станут отвратительными? Чемпионату предрекли «машины Франкенштейна»

В борьбе за чемпионство в Формуле-1 всё скучно, но это не значит, что у старых знакомых из «Мерседеса» и «Ред Булл» нет возможности повоевать друг с другом. Раз на трассах они не борются, то нашёлся другой повод: будущие правила Формулы-1. Кристиан Хорнер пугает всех ужасным регламентом 2026 года, а Тото Вольф парирует, что «быки» просто хотят переписать правила под себя — кто же прав?

«Автомобили Франкенштейна»

Всё началось с материала медиаимперии Autosport-Motorsport, в котором неназванные представители команд Ф-1 выразили опасения насчёт предстоящих глобальных изменений в правилах чемпионата мира. Мол, по мере изучения черновика регламента-2026 и старта работы с будущими силовыми установками у инженеров возникают серьёзные опасения.

Сейчас силовые установки Ф-1 выдают порядка тысячи лошадиных сил, и в новом техническом регламенте поставлена смелая задача добывать половину мощности благодаря генератору кинетической энергии MGU-K. Соответственно, на долю турбомотора V6 будут приходиться оставшиеся 500 «лошадок». И вот некоторые команды считают, что гибридная половина со своей задачей не справится.

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Нас пугают, что на некоторых трассах MGU-K не сможет достаточно быстро перезаряжать батарею на торможении, из-за чего у пилотов будет внезапно пропадать мощность. В таком случае гонщикам даже придётся переключаться на прямой на более низкую передачу, что, конечно, будет смотреться странно и приводить к опасным ситуациям из-за сильной разницы в скорости по сравнению с конкурентами, у которых заряд батареи ещё не закончится.

Плюс для ускорения заряда пилоты якобы будут вынуждены иногда отказываться от стандартных, оптимальных с точки зрения скорости, гоночных траекторий — ради того, чтобы тормоза сработали посильнее и, соответственно, позволили MGU-K накопить больший заряд энергии.

«Мы должны убедиться, что в конечном итоге не создадим автомобили Франкенштейна, которые не соответствуют изначальному замыслу правил», — сказал один вроде бы анонимный руководитель команды.

Жёсткий ответ Вольфа

Совсем скоро личность руководителя была раскрыта. Да, это оказался Кристиан Хорнер, а Тото Вольф незамедлительно обвинил босса «Ред Булл», что тот печётся о благополучии собственной команды, а не чемпионата. Мол, австрийцы впервые самостоятельно создают силовую установку, имеют недостаточный опыт работы с гибридами — вот и ноют, чтобы текущую пропорцию 50:50 сменили на менее агрессивную, в пользу ДВС.

«Думаю, Хорнера больше всего пугает то, что его программа разработки силовых установок не продвигается, — высказал своё мнение Вольф. — Вы всегда должны задаваться вопросом: какова реальная мотивация говорить такое?

Реального риска, что пилотам придётся понижать передачу на прямых, нет. Если нынешние шасси установить вместе с будущими моторами, то на некоторых трассах с длинными прямыми будут потери мощности. Но мы не будем делать этого на нынешних шасси, которые огромны, как слон. Будут вещи, которые мы будем внедрять, чтобы избежать понижений передач, так что не стоит беспокоиться, этого не случится».

Кристиан Хорнер и Тото Вольф Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Разумеется, на это ответил уже Хорнер, которого заодно поддержал Макс Ферстаппен.

«К сожалению, это типично для Тото: он просто сосредоточен на эффективности своей команды, — заявил босс «Ред Булл». — На самом деле моя обеспокоенность базируется на спортивной составляющей, а не на личной выгоде. Пока ещё слишком рано говорить, у кого будет конкурентоспособный или неконкурентоспособный двигатель в 2026 году. Но я думаю, что некоторые команды имеют мнение, очень схожее с нашим».

А вот слова Ферстаппена: «Это не путь вперёд. Это будет похоже на гонку двигателей. Обгонять на прямых станет ещё сложнее. К тому же вес болида снова вырастет. Так что да, мы должны серьёзно рассмотреть этот вопрос, потому что 2026-й не так уж и далеко. Пока что всё выглядит очень плохо, судя по всем цифрам и тем данным, которые я уже вижу».

Кто прав и действительно ли всё так плохо?

Как это чаще всего и бывает, истина находится где-то посередине. Опасения «Ред Булл» возникли не на пустом месте: «батарейки» на машинах Ф-1 иногда «заканчиваются» и сейчас, а в 2026-м перед ними будет стоять ещё более серьё

зная задача. И мы более чем допускаем, что симуляции «быков» действительно рисуют безрадостную картину не потому, что австрийцы заваливают работу над силовой установкой, а просто потому, что таковы правила.

Вместе с тем разного рода пугающие слухи возникают практически при каждой смене правил, но на практике подтверждаются далеко не все проблемы. Вряд ли технари ФИА при работе над регламентом — в тесном сотрудничестве со всеми мотористами, между прочим — пришли к заведомо нереализуемому, провальному варианту. То, что он может стать для инженеров серьёзным техническим вызовом, охотно верим, но говорить про машины-Франкенштейны определённо рановато.

Ну и Вольф справедливо заметил: а как «Ред Булл» вообще представляет себе смену правил вот сейчас, когда кропотливая, с множеством споров, работа над нынешней версией регламента позволила Формуле-1 привлечь «Ауди», сохранить «Хонду» и заинтересовать «Форд» с «Кадиллаком»? Крайне сомнительно, чтобы мотористы взяли и легко согласовали существенные поправки в правила.

Вот что реально сделать сейчас, так это лишний раз изучить все варианты с устройством самих машин и их габаритами. На данный момент концепция не утверждена, и у ФИА есть время как минимум до второй половины 2024 года, чтобы придумать автомобиль, в который обновлённые гибриды впишутся оптимальным образом.

Если где «Ред Булл» и может развязать техническое сражение, то именно на фронте машин, а не силовых установок. С моторами все ставки уже сделаны, и мрачные прогнозы «быков» тут уже ничего не изменят.