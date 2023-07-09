«Настоящая авария». Как Ферстаппен приложил машину, ещё даже не выехав на трассу?

Лидер общего зачёта Формулы-1 Макс Ферстаппен угодил в курьёзную ситуацию в квалификации Гран-при Великобритании. Голландец умудрился слегка разбить машину, ещё даже не выехав на трассу в конце первого сегмента. Что случилось и как ситуацию прокомментировал сам двукратный чемпион мира и его босс?

Авария Ферстаппена: как это было?

В целом происшествия на пит-лейне — не что-то новое для Формулы-1. Однако чаще всего речь идёт о небезопасном выпуске пилотов, когда мимо проезжает кто-то из соперников. Обычно дело обходится испугом, гонщики отруливают друг от друга, но изредка происходят и столкновения. Но в случае с Ферстаппеном конкуренты были ни при чём.

Когда первый сегмент квалификации оказался прерван из-за замершего на трассе «Хааса» Кевина Магнуссена, Ферстаппен с инженерами решили пораньше выехать на пит-лейн и занять выгодную позицию — на случай, если снова пойдёт дождь и окажется важным успеть воспользоваться ещё сухой трассой.

Вот только у «Ред Булл» получился классический пример пословицы «Поспешишь — людей насмешишь». Серхио Перес дольше всех стоял на выезде с пит-лейна, потом не сумел прогреть шины и провалился, став 16-м. Ну а Ферстаппен… Ферстаппен умудрился попасть в аварию.

Ферстаппен уткнулся передним антикрылом в бордюр Фото: twitter.com/F1

На сыроватом пит-лейне Макс, похоже, слишком резко газанул и потом банально не справился с управлением: болид повело вправо, и когда пилот «Ред Булл» восстановил контроль над машиной, то уже не сумел избежать контакта с бордюром, отделяющим пит-лейн от пит-уолла. Это хорошо ещё, что в этот момент там не проходил кто-нибудь из инженеров или маршалов.

«Думаю: а взгляну-ка я с балкона на секунду. И Ферстаппен незамедлительно ушатывает своё переднее антикрыло, выезжая из боксов!» — написал в «Твиттере» и приложил фото известный блогер Том Беллингем.

Авария Макса Ферстаппена: взгляд с балкона Фото: twitter.com/TomP1Bellingham

«Касание не было небольшим»

К счастью для Макса, в аварии было повреждено только антикрыло. Да, этот экземпляр восстановлению уже не подлежит, что плохо для соблюдения лимита бюджетов, но хотя бы осталась цела передняя подвеска. Соответственно, машину быстренько закатили в боксы, сменили крыло и успели выпустить обратно до возобновления квалификации.

Сломанное антикрыло Макса Ферстаппена Фото: F1TV

«На выезде из боксов возникла небольшая недостаточная поворачиваемость, — прокомментировал эпизод Ферстаппен. — У задних колёс было слишком сильное сцепление с трассой. Так что да, пришлось поменять переднее антикрыло. Но это означало, что в итоге я начинал последнюю попытку в сегменте последним, что было весьма захватывающе».

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко со своей стороны поведал, что столкновение с бордюром стало лишь вишенкой на торте: в целом тот выезд Ферстаппена из боксов был сопряжён с массой проблем.

«Всё началось с застрявшего кабеля, затем он сорвал половину бортового компьютера. А потом он врезался в стену. Касание не было небольшим — это была настоящая авария. Макс сказал, что было невероятно скользко. Слава богу, что у нас было время поставить новое антикрыло», — рассказал Марко.

Что ж, по факту авария даже пошла Ферстаппену на пользу: он проехал финальный круг в первом сегменте с прогретыми колёсами и на более сухой трассе, чем Перес, и уверенно прошёл дальше. А потом в пятый раз подряд выиграл квалификацию.