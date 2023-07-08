Что творит «Макларен»! Легенды Ф-1 резко вернулись, проиграв только Ферстаппену

Прогнозы погоды на субботу изначально не исключали дождя, и в итоге погода над «Сильверстоуном» не разочаровала. Вторая часть третьей практики Гран-при Великобритании Ф-1, а также гонка Формулы-2 прошли на мокром асфальте, так что оставалось посмотреть, что погода придумает к квалификации и как это отразится на результатах. Отдельно интриговал «Уильямс» с его потрясающими результатами Алекса Албона на всех практиках.

Q1: когда же закончатся провалы Переса?!

Сессия стартовала на сыром асфальте, но большинство гонщиков сразу решились выехать на «софте». По-другому поступили в «Феррари» и «Хаасе» — и прогадали: пришлось быстро рвануть обратно в боксы и переходить на мягкую резину. К слову, на сей раз эта тактическая ошибка не помешала Леклеру и Сайнсу добиваться достойных результатов в Q1.

Поначалу трасса подсыхала, становилась побыстрее, но затем тенденция изменилась: снова начал накрапывать дождь. Не настолько, чтобы гонщики перестали улучшать и переходить на промежуточные шины, однако достаточно, чтобы в отдельных местах трассы становилось совсем непросто. Так что проблемы возникали то тут, то там: на первом же быстром круге развернуло Хэмилтона, Перес еле-еле цеплялся за топ-15, а потом сняли быстрый круг Албона.

Впрочем, в итоге выяснилось, что всё это не имеет значения: концовку сегмента обнулила внезапная поломка «Хааса» Кевина Магнуссена. Датчанин остановился на трассе, и дирекции гонки ничего не оставалось, кроме как вывесить красный флаг. При этом до окончания Q1 оставались три минуты и 10 секунд — достаточно для быстрого круга. Дождь при этом перестал, так что именно концовка должна была всё решить.

Кевин Магнуссен после поломки машины Фото: Dan Mullan/Getty Images

Ещё до возобновления сессии в курьёзную аварию попал Макс Ферстаппен: выезжая из боксов, голландец не удержал машину на скользком пит-лейне и задел передним антикрылом бордюр у пит-уолла. Пришлось оперативно менять крыло. А уже после возобновления сессии голландец устроил на прогревочном круге настоящую гонку с Льюисом Хэмилтоном: британец медленно выехал на трассу, но потом не желал пропускать «Ред Булл» вперёд. И всё же действующий чемпион добился своего. Зачем всё это было, непонятно.

Странные дела были и внутри «Феррари». Сайнс пропустил Леклера на пит-лейне по приказу с пит-уолл, но остался очень этим недоволен — мол, ребята, я из-за вас не прогрею шины. В итоге Карлос обогнал напарника в самом конце прогревочного круга, чем был недоволен уже Леклер. Однако оба прошли дальше, пусть даже Сайнс — со слегка тревожным 12-м результатом.

Ну и перейдём к результатам. Главный неудачник Q1 – как обычно, Перес. Чеко первым ушёл на круг и то ли слишком осторожничал, то ли ошибся… В общем, пилот «Ред Булл» закончил с провальным 16-м результатом — ему не хватило совсем немного до Фернандо Алонсо. Очередной провал Серхио, который накануне мечтал побороться за поул… Помимо него, дальше не прошли Цунода, Чжоу, де Врис и, разумеется, Магнуссен.

Q2: провал Сарджента и странная борьба Окона со Строллом

Обладатель 15-го места стал известен ещё в конце первого сегмента: машина Валттери Боттаса сломалась на круге возвращения в боксы, так что оставалось опередить лишь четырёх неудачников Q2.

Дождь при этом решил, что его миссия была выполнена в Q1: выступило солнышко, трасса начала подходить к оптимальному состоянию, так что в какой-то момент быстрейшие круги проезжали практически все подряд. Ну, как все — мы уже в курсе, что обновлённый «Макларен» в порядке, но всё равно впечатляло, как Норрис «привозил» полсекунды Хэмилтону и ещё больше всем остальным. Тут снова всё должна была решить концовка.

В итоге обошлось без сенсаций. Первым из неудачников оказался Хюлькенберг, занявший 11-е место. Немцу не хватило полутора десятых до Гасли и десятой — до Расселла, но Джордж бросил круг, когда ему сказали, что он и так пробился дальше.

Позади Нико — Стролл, Окон и Сарджент. Канадец и француз устроили странную борьбу в конце прогревочного круга: пилот «Альпин» решил, что ему обязательно надо оказаться впереди, но в итоге заблокировал колёса и уехал на обочину. Ну а Лэнс проиграл Алонсо шесть десятых — такое себе. Впрочем, Сарджент уступил Албону и вовсе секунду, а до этого дважды терял круги из-за нарушения границ трассы. Увы, Логан не воспользовался блестящей формой «Уильямса».

Q3: «Макларенище»!

Финал квалификации интриговал: уж больно хороша была скорость Албона и гонщиков «Макларена» в предыдущих сегментах! В борьбу с Ферстаппеном не верилось, но вот в попадание на две первые линии решётки — вполне. Справятся ли гонщики в решающий момент и каков окажется реальный темп «Феррари» относительно Макса?

Первая попытка при этом была не слишком показательной: два свежих комплекта «софта» остались только у Ферстаппена, так что все остальные проехали первые круги на уже использованных шинах. В итоге Макс оторвался на шесть десятых, а дальше образовалась максимально плотная группа во главе с Хэмилтоном и Пиастри. Оскар просто рвал и метал! Но оставалось дождаться кругов на свежем «софте»…

И они сумели нас удивить. Норрису в какой-то момент даже удалось перебить время Ферстаппена и стать промежуточным обладателем поула. Сенсация? Ну, почти. Макс всё-таки опередил Ландо на четверть секунды, а Норрис станет его соседом на первой линии стартового поля. Сенсационный прогресс «Макларена»! И да, это именно прогресс команды, а не героизм пилота, ведь на третьей позиции всего в десятой от напарника — Оскар Пиастри. Новичку-австралийцу удалось опередить обоих пилотов «Феррари».

Гонщикам «Скудерии» в качестве утешения остаётся тот факт, что они слегка опередили обоих пилотов «Мерседеса» — там максимально плотная борьба, все уместились в одну десятую, но проиграли Ферстаппену больше четырёх. Традиционные топы не только не догнали «Ред Булл», но и внезапно пропустили «Макларен».

Замкнули топ-10 Албон, Алонсо и Гасли. На фоне геройств команды из Уокинга восьмое место Алекса уже не так впечатлило, но всё равно более чем достойно. А вот «Астон» как-то постепенно скатывается в середину пелотона. Впрочем, в гонке всё может пойти совсем по-другому. Гран-при Великобритании Ф-1 стартует 9 июля в 17:00 мск.