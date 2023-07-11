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Оценки за Гран-при Великобритании: победа Ферстаппена, подиум Норриса, Расселл сильнее Хэмилтона

Действующего чемпиона затмил новичок! Оценки за Гран-при Великобритании
Дмитрий Захарченко
Оценки за Гран-при Великобритании
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Макс Ферстаппен снова был совсем не идеален.

Десятый этап Формулы-1 — в запоздалых, но оттого ещё более субъективных оценках автора.

Ландо Норрис — 10

Блестящее выступление Норриса, который умудрился даже полидировать четыре круга на своём домашнем Гран-при. Мало кто ожидал от «Макларена» такой прыти, но Ландо блестяще распорядился шансом и завоевал свой лучший результат после Монцы-2021.

Оскар Пиастри — 9,5

Хочется поставить дебютанту десять баллов, однако он всё же уступил Норрису в квалификации, а после старта не вступал в борьбу, оставаясь позади. Тем не менее Пиастри снова доказал, что у него в Формуле-1 большое будущее.

Формула-1 2023. Этап 11, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
09 июля 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:25:16.938
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.798
3
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+6.783

Макс Ферстаппен — 9

На «Сильверстоуне» Ферстаппен одержал очередную доминирующую победу, однако до этого приложился передним антикрылом о пит-уолл, а на старте уступил Норрису и едва не пропустил Пиастри. Не идеальное выступление для пилота, обладающего лучшей машиной пелотона.

Джордж Расселл — 9

Расселлу не повезло с появлением автомобиля безопасности, иначе он смог бы удержать четвёртое место. Джордж в пятый раз в сезоне опередил в квалификации Хэмилтона, на старте прошёл Сайнса и сделал всё, что должен был. Однако пройти Пиастри скорости всё же не хватило.

Расселл смотрелся сильнее Хэмилтона, но помешал сейфти-кар

Расселл смотрелся сильнее Хэмилтона, но помешал сейфти-кар

Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Фернандо Алонсо — 8

«Астон Мартин» в последних гонках смотрится не так здорово, как в начале сезона, однако это не должно умалять заслуги самого Фернандо. Он уже на старте прорвался с девятого места на седьмое, а на финише уступил лишь пилотам трёх более быстрых команд.

Александер Албон — 8

После сильной пятницы от Албона ожидали большего в квалификации, хотя восьмое место для нынешнего «Уильямса» – это уже успех. Затем Алекс потерял ещё две позиции на старте, но смог их вернуть за счёт появления сейфти-кара, а затем сдержал Шарля Леклера. Не совсем безошибочный уикенд, но всё равно впечатляет.

Албон продолжает впечатлять

Албон продолжает впечатлять

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Льюис Хэмилтон — 7,5

Льюису, в отличие от напарника, появление сейфти-кара было на руку: это позволило экс-чемпиону отыграть сразу две позиции и выйти на расстояние атаки на Норриса. Однако пройти Ландо он не смог, до этого потерял две позиции на старте, а также допустил ошибку в квалификации — пусть даже она была в Q1 и ни на что не повлияла.

Пьер Гасли — 7,5

Гасли во второй раз опередил Окона в квалификации (и сравнял с ним счёт), а в воскресенье проводил очень боевую гонку — пока не получил удар от Лэнса Стролла. Обидно, что Пьер не смог набрать очки, ведь в этот уикенд он был быстрейшим пилотом «Альпин».

Если бы не Стролл, Гасли наверняка оказался бы в топ-10

Если бы не Стролл, Гасли наверняка оказался бы в топ-10

Фото: Dan Mullan/Getty Images

Шарль Леклер — 7

Ошибка в квалификации стоила Леклеру старта с первого ряда решётки, а затем монегаск откатился в середину пелотона из-за раннего пит-стопа. По словам Шарля, инициатива сменить шины исходила не от него, тем не менее исправить ситуацию пилоту не удалось — на последних 14 кругах лидер «Феррари» ничего не смог поделать с Албоном.

Валттери Боттас — 7

Финн оказался в конце стартовой решётки из-за ошибки команды, которая не смогла верно рассчитать количество горючего. За счёт длинного отрезка на «харде» в начале и появления сейфти-кара у Боттаса появился шанс прорваться, но пройти «Уильямс» с его максимальной скоростью «Альфа Ромео» всё же не под силу.

Логан Сарджент — 6,5

Второй раз в карьере Логан пробился во второй сегмент, однако в нём не раз нарушал границы трассы и в итоге уступил Албону почти секунду. Начало гонки тоже выдалось не лучшим. Тем не менее Сарджент на знакомой трассе смог собраться, закрепиться на 13-м месте и в конце концов — после штрафа Стролла — оказаться 11-м. И это пока лучший результат Логана в Формуле-1.

Карлос Сайнс — 6,5

Как и Леклер, испанец ошибся на квалификационном круге (но на финальном секторе), а на старте пропустил Джорджа Расселла, хотя сдерживать «Мерседес» «Феррари» было по силам. В конце концов испанец вовсе откатился на десятую строчку, поскольку перед рестартом остался на остывшем «харде».

Сайнс не смог блеснуть на фоне проблем Леклера

Сайнс не смог блеснуть на фоне проблем Леклера

Фото: Dan Mullan/Getty Images

Кевин Магнуссен — 6,5

Проявить себя на Сильверстоуне Магнуссену не позволила постоянно ломавшаяся машина, однако в тех попытках, которые датчанин успел проехать, он оказался лучше напарника. Правда, судя по темпу на первых 30 кругах, за которые Кевин отстал от Боттаса на шесть с половиной секунд, шансов на очки не было изначально.

Нико Хюлькенберг — 6

Шансы Нико Хюлькенберга на очки испарились, когда произошёл контакт с Серхио Пересом, а переднее антикрыло «Хааса» лишилось торцевой пластины. Кроме того, немец довольно слабо стартовал, потеряв три позиции. Жаль, ведь в квалификации Халк смотрелся многообещающе.

В Сильверстоуне Халк вновь не дотянулся до очков

В Сильверстоуне Халк вновь не дотянулся до очков

Фото: Peter Fox/Getty Images

Юки Цунода — 6

Не самый выразительный уикенд в исполнении японца, хотя он и в квалификации, и в гонке опережал своего напарника. Увы, скорость «Альфа Таури» в последнее время не позволяет бороться за место в топ-10, а главными соперниками Юки стали Чжоу и Халк, у которых день тоже не задался.

Серхио Перес — 5,5

Очередной провал в квалификации — вина самого Чеко, который потерял несколько десятых в «Копсе». Проблем с обгонами на «Сильверстоуне» не было, однако в концовке Перес не смог справиться с Джорджем Расселлом, а кроме того, уступил на старте позицию.

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Ник де Врис — 5,5

Полсекунды отставания от Цуноды в квалификации и целая гонка в конце пелотона, которая не могла принести де Врису ничего, кроме опыта. По сравнению со многими другими выступлениями голландца в этом сезоне, этап в Сильверстоуне получился неплохим, но от чемпиона Ф-2 и Ф-Е всё же ожидали большего.

Гуаньюй Чжоу — 5

Китайский гонщик весьма средне смотрелся в квалификации и проиграл Боттасу более 0,3 секунды, а в гонке вынужден был совершить лишний пит-стоп из-за забившейся в воздуховод плёнки.

В последнее время Чжоу всё сложнее угнаться за Боттасом

В последнее время Чжоу всё сложнее угнаться за Боттасом

Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Эстебан Окон — 5

Неуверенная квалификация и ошибки (в том числе на прогревочном круге) отбросили Окона на 13-е место на стартовой решётке, а в гонке уже после девяти кругов француза вывела из борьбы отказавшая гидравлика. В общем, как следует поработать Эстебану в Сильверстоуне не удалось.

Лэнс Стролл — 4

Канадец проиграл Алонсо в квалификации более полусекунды, а затем грубо толкнул Гасли, когда выезжал из-за пределов трассы и получил закономерный штраф. Пусть «Астон Мартин» и был в этот уикенд слабее, чем обычно, финишировать в топ-10 даже при старте с 12-го места машина вполне позволяла.

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