Действующего чемпиона затмил новичок! Оценки за Гран-при Великобритании

Десятый этап Формулы-1 — в запоздалых, но оттого ещё более субъективных оценках автора.

Ландо Норрис — 10

Блестящее выступление Норриса, который умудрился даже полидировать четыре круга на своём домашнем Гран-при. Мало кто ожидал от «Макларена» такой прыти, но Ландо блестяще распорядился шансом и завоевал свой лучший результат после Монцы-2021.

Оскар Пиастри — 9,5

Хочется поставить дебютанту десять баллов, однако он всё же уступил Норрису в квалификации, а после старта не вступал в борьбу, оставаясь позади. Тем не менее Пиастри снова доказал, что у него в Формуле-1 большое будущее.

Макс Ферстаппен — 9

На «Сильверстоуне» Ферстаппен одержал очередную доминирующую победу, однако до этого приложился передним антикрылом о пит-уолл, а на старте уступил Норрису и едва не пропустил Пиастри. Не идеальное выступление для пилота, обладающего лучшей машиной пелотона.

Джордж Расселл — 9

Расселлу не повезло с появлением автомобиля безопасности, иначе он смог бы удержать четвёртое место. Джордж в пятый раз в сезоне опередил в квалификации Хэмилтона, на старте прошёл Сайнса и сделал всё, что должен был. Однако пройти Пиастри скорости всё же не хватило.

Расселл смотрелся сильнее Хэмилтона, но помешал сейфти-кар Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Фернандо Алонсо — 8

«Астон Мартин» в последних гонках смотрится не так здорово, как в начале сезона, однако это не должно умалять заслуги самого Фернандо. Он уже на старте прорвался с девятого места на седьмое, а на финише уступил лишь пилотам трёх более быстрых команд.

Александер Албон — 8

После сильной пятницы от Албона ожидали большего в квалификации, хотя восьмое место для нынешнего «Уильямса» – это уже успех. Затем Алекс потерял ещё две позиции на старте, но смог их вернуть за счёт появления сейфти-кара, а затем сдержал Шарля Леклера. Не совсем безошибочный уикенд, но всё равно впечатляет.

Албон продолжает впечатлять Фото: Mark Thompson/Getty Images

Льюис Хэмилтон — 7,5

Льюису, в отличие от напарника, появление сейфти-кара было на руку: это позволило экс-чемпиону отыграть сразу две позиции и выйти на расстояние атаки на Норриса. Однако пройти Ландо он не смог, до этого потерял две позиции на старте, а также допустил ошибку в квалификации — пусть даже она была в Q1 и ни на что не повлияла.

Пьер Гасли — 7,5

Гасли во второй раз опередил Окона в квалификации (и сравнял с ним счёт), а в воскресенье проводил очень боевую гонку — пока не получил удар от Лэнса Стролла. Обидно, что Пьер не смог набрать очки, ведь в этот уикенд он был быстрейшим пилотом «Альпин».

Если бы не Стролл, Гасли наверняка оказался бы в топ-10 Фото: Dan Mullan/Getty Images

Шарль Леклер — 7

Ошибка в квалификации стоила Леклеру старта с первого ряда решётки, а затем монегаск откатился в середину пелотона из-за раннего пит-стопа. По словам Шарля, инициатива сменить шины исходила не от него, тем не менее исправить ситуацию пилоту не удалось — на последних 14 кругах лидер «Феррари» ничего не смог поделать с Албоном.

Валттери Боттас — 7

Финн оказался в конце стартовой решётки из-за ошибки команды, которая не смогла верно рассчитать количество горючего. За счёт длинного отрезка на «харде» в начале и появления сейфти-кара у Боттаса появился шанс прорваться, но пройти «Уильямс» с его максимальной скоростью «Альфа Ромео» всё же не под силу.

Логан Сарджент — 6,5

Второй раз в карьере Логан пробился во второй сегмент, однако в нём не раз нарушал границы трассы и в итоге уступил Албону почти секунду. Начало гонки тоже выдалось не лучшим. Тем не менее Сарджент на знакомой трассе смог собраться, закрепиться на 13-м месте и в конце концов — после штрафа Стролла — оказаться 11-м. И это пока лучший результат Логана в Формуле-1.

Карлос Сайнс — 6,5

Как и Леклер, испанец ошибся на квалификационном круге (но на финальном секторе), а на старте пропустил Джорджа Расселла, хотя сдерживать «Мерседес» «Феррари» было по силам. В конце концов испанец вовсе откатился на десятую строчку, поскольку перед рестартом остался на остывшем «харде».

Сайнс не смог блеснуть на фоне проблем Леклера Фото: Dan Mullan/Getty Images

Кевин Магнуссен — 6,5

Проявить себя на Сильверстоуне Магнуссену не позволила постоянно ломавшаяся машина, однако в тех попытках, которые датчанин успел проехать, он оказался лучше напарника. Правда, судя по темпу на первых 30 кругах, за которые Кевин отстал от Боттаса на шесть с половиной секунд, шансов на очки не было изначально.

Нико Хюлькенберг — 6

Шансы Нико Хюлькенберга на очки испарились, когда произошёл контакт с Серхио Пересом, а переднее антикрыло «Хааса» лишилось торцевой пластины. Кроме того, немец довольно слабо стартовал, потеряв три позиции. Жаль, ведь в квалификации Халк смотрелся многообещающе.

В Сильверстоуне Халк вновь не дотянулся до очков Фото: Peter Fox/Getty Images

Юки Цунода — 6

Не самый выразительный уикенд в исполнении японца, хотя он и в квалификации, и в гонке опережал своего напарника. Увы, скорость «Альфа Таури» в последнее время не позволяет бороться за место в топ-10, а главными соперниками Юки стали Чжоу и Халк, у которых день тоже не задался.

Серхио Перес — 5,5

Очередной провал в квалификации — вина самого Чеко, который потерял несколько десятых в «Копсе». Проблем с обгонами на «Сильверстоуне» не было, однако в концовке Перес не смог справиться с Джорджем Расселлом, а кроме того, уступил на старте позицию.

Ник де Врис — 5,5

Полсекунды отставания от Цуноды в квалификации и целая гонка в конце пелотона, которая не могла принести де Врису ничего, кроме опыта. По сравнению со многими другими выступлениями голландца в этом сезоне, этап в Сильверстоуне получился неплохим, но от чемпиона Ф-2 и Ф-Е всё же ожидали большего.

Гуаньюй Чжоу — 5

Китайский гонщик весьма средне смотрелся в квалификации и проиграл Боттасу более 0,3 секунды, а в гонке вынужден был совершить лишний пит-стоп из-за забившейся в воздуховод плёнки.

В последнее время Чжоу всё сложнее угнаться за Боттасом Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Эстебан Окон — 5

Неуверенная квалификация и ошибки (в том числе на прогревочном круге) отбросили Окона на 13-е место на стартовой решётке, а в гонке уже после девяти кругов француза вывела из борьбы отказавшая гидравлика. В общем, как следует поработать Эстебану в Сильверстоуне не удалось.

Лэнс Стролл — 4

Канадец проиграл Алонсо в квалификации более полусекунды, а затем грубо толкнул Гасли, когда выезжал из-за пределов трассы и получил закономерный штраф. Пусть «Астон Мартин» и был в этот уикенд слабее, чем обычно, финишировать в топ-10 даже при старте с 12-го места машина вполне позволяла.