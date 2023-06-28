Что с новым контрактом Хэмилтона и кого уволят ещё до конца сезона? Переходы в Ф-1 — LIVE

Где есть вакансии?

На данный момент в Формуле-1 остаётся восемь вакансий на следующий сезон. Самое интересное место, безусловно, в «Мерседесе», где Льюис Хэмилтон продолжает переговоры о новом соглашении.

Кроме того, не подтверждён контракт Лэнса Стролла с «Астон Мартин», но это всё-таки формально с учётом того, кто владеет командой.

У Гуаньюя Чжоу подходит к концу соглашение с «Альфа Ромео», а Логану Сардженту был гарантирован лишь один год в «Уильямсе». Наконец, нет уверенности в своём будущем у обоих гонщиков «Хааса» и «Альфа Таури».