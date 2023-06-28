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Гонщики Формулы-1: состав команд на сезон-2024, последние слухи о контрактах, переходы, новости

Что с новым контрактом Хэмилтона и кого уволят ещё до конца сезона? Переходы в Ф-1 — LIVE
Евгений Кустов
Составы команд Ф-1 на сезон 2024 года: слухи
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Все слухи и официальная информация о контрактах гонщиков Формулы-1 на 2024 год.

Лето в Формуле-1 — момент, когда все команды активизируются в переговорах с гонщиками на следующий сезон. У многих пилотов уже есть долгосрочные контракты, однако вакансий на сезон-2024 ещё хватает. В нашем лайве собираем всю последнюю информацию о переходах и соглашениях пилотов — официальную, слухи, размышления экспертов. Доживём до итогового состава пилотов Формулы-1 на 2024 год вместе!

КомандаПилоты с контрактомКандидаты
Ред БуллМакс Ферстаппен
Серхио Перес
ФеррариШарль Леклер
Карлос Сайнс
МерседесДжордж РасселлЛьюис Хэмилтон
Астон МартинФернандо АлонсоЛэнс Стролл
АльпинПьер Гасли
Эстебан Окон
МакларенЛандо Норрис
Оскар Пиастри
Альфа РомеоВалттери БоттасГуаньюй Чжоу
Тео Пуршер
Мик Шумахер
ХаасНико Хюлькенберг
Кевин Магнуссен
Альфа ТауриЮки Цунода
Ник де Врис
Лиам Лоусон
Аюму Иваса
Деннис Хаугер
Даниэль Риккардо
Алекс Палоу
УильямсАлекс АлбонЛоган Сарджент
Мик Шумахер
Фредерик Вести
💰Чего хочет Хэмилтон от нового контракта с «Мерседесом»?
Live Евгений Кустов

💰Чего хочет Хэмилтон от нового контракта с «Мерседесом»?

Насчёт нового контракта Хэмилтона постоянно появляются новые слухи, давайте все их суммируем:

  • Соглашение могли подписать чуть ли не до Гран-при Канады, теперь в качестве возможного ориентира называют Гран-при Великобритании 7-9 июля, но уже менее уверенно;
  • Команда якобы предлагает Льюису соглашение всего на год с опциями, в то время как Хэмилтон хочет долгосрочный контракт — на 3 или 5 лет с договорённостью по завершении карьеры стать послом бренда «Мерседеса»;
  • По сумме контракта данные тоже разнятся. Чаще всего мелькают $ 40-50 млн, однако часть из этих денег — 15-миллионный бонус в случае титула Хэмилтона. А за роль просто посла бренда британец якобы хочет зарабатывать $25 млн в год. Разумеется, официально никто не раскрывает детали переговоров и условия сторон.
10:17 Евгений Кустов

Где есть вакансии?

На данный момент в Формуле-1 остаётся восемь вакансий на следующий сезон. Самое интересное место, безусловно, в «Мерседесе», где Льюис Хэмилтон продолжает переговоры о новом соглашении.

Кроме того, не подтверждён контракт Лэнса Стролла с «Астон Мартин», но это всё-таки формально с учётом того, кто владеет командой.

У Гуаньюя Чжоу подходит к концу соглашение с «Альфа Ромео», а Логану Сардженту был гарантирован лишь один год в «Уильямсе». Наконец, нет уверенности в своём будущем у обоих гонщиков «Хааса» и «Альфа Таури».

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