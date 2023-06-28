Что с новым контрактом Хэмилтона и кого уволят ещё до конца сезона? Переходы в Ф-1 — LIVE

Лето в Формуле-1 — момент, когда все команды активизируются в переговорах с гонщиками на следующий сезон. У многих пилотов уже есть долгосрочные контракты, однако вакансий на сезон-2024 ещё хватает. В нашем лайве собираем всю последнюю информацию о переходах и соглашениях пилотов — официальную, слухи, размышления экспертов. Доживём до итогового состава пилотов Формулы-1 на 2024 год вместе!
|Команда
|Пилоты с контрактом
|Кандидаты
|Ред Булл
|Макс Ферстаппен
Серхио Перес
|Феррари
|Шарль Леклер
Карлос Сайнс
|Мерседес
|Джордж Расселл
|Льюис Хэмилтон
|Астон Мартин
|Фернандо Алонсо
|Лэнс Стролл
|Альпин
|Пьер Гасли
Эстебан Окон
|Макларен
|Ландо Норрис
Оскар Пиастри
|Альфа Ромео
|Валттери Боттас
|Гуаньюй Чжоу
Тео Пуршер
Мик Шумахер
|Хаас
|Нико Хюлькенберг
Кевин Магнуссен
|Альфа Таури
|Юки Цунода
Ник де Врис
Лиам Лоусон
Аюму Иваса
Деннис Хаугер
Даниэль Риккардо
Алекс Палоу
|Уильямс
|Алекс Албон
|Логан Сарджент
Мик Шумахер
Фредерик Вести
💰Чего хочет Хэмилтон от нового контракта с «Мерседесом»?
Насчёт нового контракта Хэмилтона постоянно появляются новые слухи, давайте все их суммируем:
- Соглашение могли подписать чуть ли не до Гран-при Канады, теперь в качестве возможного ориентира называют Гран-при Великобритании 7-9 июля, но уже менее уверенно;
- Команда якобы предлагает Льюису соглашение всего на год с опциями, в то время как Хэмилтон хочет долгосрочный контракт — на 3 или 5 лет с договорённостью по завершении карьеры стать послом бренда «Мерседеса»;
- По сумме контракта данные тоже разнятся. Чаще всего мелькают $ 40-50 млн, однако часть из этих денег — 15-миллионный бонус в случае титула Хэмилтона. А за роль просто посла бренда британец якобы хочет зарабатывать $25 млн в год. Разумеется, официально никто не раскрывает детали переговоров и условия сторон.
Где есть вакансии?
На данный момент в Формуле-1 остаётся восемь вакансий на следующий сезон. Самое интересное место, безусловно, в «Мерседесе», где Льюис Хэмилтон продолжает переговоры о новом соглашении.
Кроме того, не подтверждён контракт Лэнса Стролла с «Астон Мартин», но это всё-таки формально с учётом того, кто владеет командой.
У Гуаньюя Чжоу подходит к концу соглашение с «Альфа Ромео», а Логану Сардженту был гарантирован лишь один год в «Уильямсе». Наконец, нет уверенности в своём будущем у обоих гонщиков «Хааса» и «Альфа Таури».
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