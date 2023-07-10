Развился ли у Переса комплекс и сколько гонок подряд выиграет «Ред Булл»? Разбор Гран-при

Постоянный эксперт «Чемпионата», бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Великобритании Формулы-1, который завершился очередной победой Макса Ферстаппена.

Как «Макларену» удалось рвануть вверх? Это скорее разовое явление или нет?

Не стоит забывать, что «Пирелли» привезла в Англию резину с другой конструкцией. Возможно, на ней «Макларен» выглядит лучше. Вообще, если машина быстра в Сильверстоуне, то по идее везде должна быть неплоха. Но прогресс уж больно стремительный. Надеюсь, у них получится закрепиться. В любом случае такой близкой борьбы за второе месте между командами давно не было.

Удивлены ли, что Пиастри держится настолько рядом с Норрисом?

Думаю, для многих это сюрприз. Хороший сюрприз. Он молодец и проделывает отличную работу для первого года.

Мог ли Хэмилтон что-то сделать по-другому в борьбе с Норрисом на рестарте?

Пожалуй, нет. Льюис сделал максимум. «Макларен» был лучше «Мерседеса», раз даже разница в составах шин не позволила использовать преимущество.

Кстати, в ситуации с сейфти-каром отмечу Магнуссена. Молодец, отлично припарковал машину. Мог бы встать поперёк трассы, чтобы маршалы потратили ещё чуть больше времени. Почему не докатиться до места, где есть пост маршалов, только ему известно. Мотор уже всё равно умер — докатись и не ломай гонку людям.

Кевин Магнуссен на Гран-при Великобритании Фото: Dan Mullan/Getty Images

Что всё-таки не так с Пересом в квалификациях? У него уже какой-то комплекс суббот?

А представьте себя на его месте. Тебя поливают грязью со всех сторон, что ты запарываешь квалификации на «самовозе». Ведь Чеко не критикует только ленивый. В таких условиях невероятно сложно — похоже, он не справляется. Ответ на вопрос, что у него с субботами, знает только сам Серхио.

Прорыв Чеко с 16-го места на шестое — это достаточно хорошо?

Что тут хорошего? Этого прорыва изначально быть не должно. Если до второго места не доехал, значит, выступление недостаточно хорошее.

Леклер и Сайнс жаловались друг на друга и на тактику команды в квалификации. Кто был прав?

Все действовали по ситуации. Одному помогла команда. Иногда в квалификации уже неважно, кто однокомандник, а кто нет — когда надо просто найти себе место и успеть проехать круг. Я бы не стал винить Сайнса. Перед ним три машины, которые едут медленно. А ещё сзади Макс и Льюис тоже едут так, чтобы успеть на круг. Так что тут уже поступаешь интуитивно.

Как вам в целом уикенд «Феррари»?

Браво, что тут сказать. Удивительно, что «Макларен» тоже по сути ошибся с выбором шин. И мне непонятно, почему они не смотрели на Расселла, который смог проехать на «софте» 29 кругов? Это ведь больше половины дистанции, причём на тяжёлой машине. К концу на пустой контролировать резину гораздо легче. В общем, поразительно.

Судьи не наказали Стролла за обгон Гасли по обочине. Можно ли их оправдать тем, что Пьер не оставлял места?

Да, именно так. Я был удивлён, что Пьер сразу закричал, чтобы Стролл вернул место. Места там сам француз совсем не оставил.

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Сколько гонок подряд в итоге выиграет «Ред Булл»?

Надеюсь, что все! Было бы круто, и им это по силам. На их месте я бы целился на это. Это единственный челлендж на этот год, и крайне крутой! Пожалуй, это даже круче «Арсенала», когда они в АПЛ не проиграли ни одного матча за весь сезон.