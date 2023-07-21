«Игора» — в моей тройке лучших с Ле-Маном и Спа». Русинов — о фестивале GARAGE FEST

Второй в истории автодрома «Игора Драйв» фестиваль скорости, драйва и музыки GARAGE FEST Игора Драйв пройдет 5 и 6 августа. В преддверии грандиозного двухдневного события мы поговорили с пилотом и менеджером команды G-Drive Racing, победителем чемпионата мира по автогонкам на выносливость в категории LMP2 Романом Русиновым.

— Роман, чего ждёте от фестиваля?

— Ещё в прошлом году это событие стало достаточно успешным, собрало большое количество публики. Отличное мероприятие, которое понравилось всем. Конечно, пока сложно говорить, что это сопоставимо с «24 часами Ле-Мана», но самое важное, что удалось сделать на GARAGE FEST, – это крутая атмосфера. Есть все шансы превратить фестиваль на «Игора Драйв» во что-то крупное и важное. Уверен, что со временем мы сможем проводить топовое событие мирового масштаба. И большое количество участников и зрителей помогут это сделать.

Думаю, заложенный в прошлом году фундамент принесёт свои плоды. У нас есть самые популярные дисциплины в мире автоспорта в одном месте, большое количество спортсменов и всё для того, чтобы провести очень классное мероприятие с фантастической атмосферой.

— Если бы у вас была возможность оказаться на фестивале в качестве простого зрителя, куда пошли бы в первую очередь?

— Посмотрел бы расписание, которое содержит в себе огромное количество мероприятий на различных площадках, и пошел бы смотреть всё подряд. Если мы возьмём фестиваль 2023 года, то там будут дрифт, фестиваль «Автокультура», гонка на выносливость, множество интересных спонсорских активностей, концерты звёздных артистов. Занятие найдётся для каждого члена семьи. Главное, есть выбор. И ещё многое зависит от того, когда вы просыпаетесь – рано или поздно.

В рамках GARAGE FEST Игора Драйв пройдёт этап RDS Europe Фото: АНО «Росгонки»

— Концертную программу GARAGE FEST Игора Драйв 2023 откроет Леонид Агутин. Подпевать Леониду будете?

— Наверное, да (смеётся).

— Есть ли у вас автомобиль, который выставите на обозрение посетителей фестиваля?

— Конечно. Это будет Marussia. Каждый желающий сможет посмотреть машину, сфотографироваться.

— Какая задача будет стоять перед вашей командой в четырёхчасовой гонке на выносливость Russian Endurance Challenge 2023?

— В этом году мы выиграли первую гонку в Москве, в 2022-м победили на этапе на «Игора Драйв» с Даниилом Квятом. Так что ставим перед собой самые высокие цели, а это значит — только победа.

Фестиваль «Автокультура» на прошлогоднем GARAGE FEST Фото: АНО «Росгонки»

— Автодром «Игора Драйв» функционирует несколько лет. Вы успели хорошо изучить эту трассу?

— Выступал только один раз, но мне она безумно нравится. Это автодром мирового уровня, топовый в Европе! Реально, очень интересная и крутая трасса с быстрыми и медленными поворотами. 100% она будет в моей тройке лучших! Одного заезда мне хватило, чтобы это понять. Также включу в топ-3 «Ле-Ман» и «Спа».

— В чем преимущество «Игоры Драйв»?

— Здесь сложно выделять какие-то преимущества. Всё куда проще: либо ты любишь трассу, либо не любишь. Сегодня мало кто из мировых гонщиков выступал на «Игоре Драйв», но я уверен: если кто-то приедет, она ему понравится. Трасса действительно очень интересная, быстрая, захватывающая, требовательная к пилотам и автомобилям. И плюс ко всему там очень хорошая инфраструктура.

— Четырёхчасовая гонка на выносливость. Погодные условия для вас играют роль?

— Неважно, какая погода. Главное, чтобы команда хорошо работала и автомобиль был быстрым. Экстремальные погодные условия и режимы работы двигателя нам только на руку, поскольку в таких заездах мы ещё и тестируем топливо G-Drive, на котором выступаем. Поэтому нельзя сказать, что что-то мешает, мы используем все возможности для достижения своего преимущества.

— Давайте составим ещё один топ-лист. Какие гонки в нём окажутся?

— «24 часа Ле-Мана», Гран-при Монако и «Шёлковый путь».

— Что скажете поклонникам автоспорта, которые ещё не решили, стоит ли приехать 5 и 6 августа на Автодром «Игора Драйв»?

— Ребята, приезжайте и наслаждайтесь фестивалем! Вас ждёт топовое событие!

Организаторы делают всё правильно, развиваются в верном направлении. Но и от СМИ тоже многое зависит, с их помощью о GARAGE FEST Игора Драйв 2023 узнают ещё больше людей и приедут на это прекрасное мероприятие.

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