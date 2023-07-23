Пилот Ф-1 проспал старт, а затем выбил троих! Боулинг на Гран-при Венгрии от Чжоу

Гран-при Венгрии Формулы-1 начался со столкновения в первом повороте — китайский гонщик Гуаньюй Чжоу, который накануне был одним из главных героев паддока, на дистанции в несколько сотен метров допустил две грубые ошибки, выбил из гонки сразу двух соперников и испортил заезд ещё одному.

Сам Чжоу, к слову, благополучно добрался до финиша, хотя никаких шансов на очки у него уже не было. А жаль — не факт, что «Альфа Ромео» ещё когда-либо в этом году будет смотреться столь же сильно.

Чжоу проспал дважды

Накануне Гуаньюй показал лучший в своей карьере результат в квалификации. Он впервые по ходу сезона пробился в Q3 и показал там пятое время, опередив в том числе экс-чемпиона Фернандо Алонсо, звезду «Феррари» Шарля Леклера и своего опытного напарника Валттери Боттаса.

На «Хунгароринге» очень сложно обгонять даже с DRS, а потому в гонке у Чжоу были отличные шансы на высокий результат. Правда, они практически полностью испарились, когда Гуаньюй не смог вместе со всеми разогнаться, когда погасли огни светофора.

Чжоу врезается в Риккардо Фото: twitter.com/f1

На старте китаец с запозданием стал набирать темп и к первому повороту был уже в середине второго десятка. И тут Чжоу ошибся во вторй раз — он опоздал с торможением и уткнулся в заднюю часть машины Даниэля Риккардо. Австралиец из-за этого поддел Эстебана Окона, а тот налетел на заднюю часть машины своего напарника Пьера Гасли. От удара болид «Альпин» Окона даже ненадолго взмыл в воздух.

Для Окона и Гасли гонка на этом и закончилась — оба вынуждены были вернуться в боксы. Риккардо и Чжоу смогли продолжить гонку, но будучи в самом конце пелотона. Дэн в конце концов финишировал 13-м и умудрился опередить Цуноду, в которого на старте никто не врезался, а Чжоу после пяти секунд штрафа оказался 16-м — как раз позади Юки.

Машина Окона взлетела после удара о Гасли Фото: twitter.com/f1

Плохой момент для ошибки

Для Чжоу эта ошибка может стать началом конца карьеры в «Альфа Ромео». Команда постепенно переходит под контроль «Ауди», и ходят слухи, что в Хинвиле всё менее заинтересованы в услугах китайца. Тем не менее на «Хунгароринге» Гуаньюй впервые за последние четыре этапа опередил в квалификации Валттери Боттаса. На фоне очень высокой скорости машины на одном быстром круге при старте с пятого места у него был шанс набрать достаточно очков, чтобы опередить напарника в общем зачёте.

Гран-при Венгрии в итоге запомнится для китайского гонщика как упущенная возможность. Причём ещё год назад такую ошибку Чжоу наверняка простили бы, но он уже не новичок, от него требуется результат, он обязан не допускать такие вещи. Остаётся надеяться, что у «Альфа Ромео» и в следующих гонках будет столько же скорости, а китаец не в последний раз проходит в Q3…