При этом Гран-при Венгрии был близок к рекорду по унынию.

Великий рекорд от «Ред Булл» и Ферстаппена: так долго в Ф-1 не выигрывал никто!

Вернуть 2021-й не удалось

Этап в Венгрии уже в квалификации стал некой ностальгией по сезону 2021 года, учитывая имя победителя квалификации. Льюис Хэмилтон всё-таки смог полтора года спустя завоевать свой 104-й поул в карьере и впервые за долгое время доминирования «Ред Булл» всерьёз вознамерился дать бой Максу Ферстаппену хотя бы в одной гонке.

Кроме того, дополнительного интереса гонке добавляли и провалы фаворитов — Джордж Расселл не сумел справиться с новым форматом квалификации и стартовал 18-м, неудачную квалификацию провёл и Карлос Сайнс, оставшийся лишь 11-м. Прорыв стоило в этой гонке ждать и, уже традиционно, от Серхио Переса. Мексиканец в этот раз сумел выйти в третий сегмент, однако там напарник Ферстаппена остался лишь девятым.

Очень важной частью этой гонки должен был стать старт, на котором нас ожидало соперничество Хэмилтона и Ферстаппена. И рывок к первому повороту Хэмилтон провалил — Ферстаппен поравнялся с ним, оттеснил его в сторону, после чего Льюис пропустил оба «Макларена» вперёд. Оскар Пиастри вышел на вторую позицию, Норрис — на третью

Позади пелотон лишился сразу обеих машин «Альпин» — Чжоу провалил старт и в первом повороте устроил небольшой замес с «Альфа Таури» и «Альпин». Гасли и Окон не смогли продолжить гонку — катастрофа. Отличный старт удался Карлосу Сайнсу, прорвавшемуся с 11-й на шестую позицию, однако упёрся в напарника, и на этом его восхождение остановилось.

Стратегическое сражение

К 17-му кругу стартовавшие на «софте» избавились от своих шин, последним из них в боксы нырнул Сайнс. В это время начались и пит-стопы для тех, кто стартовал на «медиуме». На остановке Леклера возникла проблема с гайковёртом, из-за чего он вернулся на трассу позади Лэнса Стролла и Карлоса Сайнса.

В «Макларене» идеально отработали на пит-стопе, при этом ещё и разменяв позициями Норриса и Пиастри. Вскоре на свои пит-стопы отправились и пилоты «Ред Булл» — Ферстаппен сохранил лидерство, а Перес вернулся на трассу между двумя «Феррари». Мексиканцу в команде выбрали альтернативную стратегию с переходом с «харда» на «медиум». Вскоре Чеко справился с сопротивлением Сайнса, выйдя на пятую позицию.

Ситуация на трассе стабилизировалась, буквально всё замерло в ожидании второй остановки для гонщиков. На второй волне случилось историческое событие — Переса, первым из лидеров отправившегося в боксы, обслужили за 1,9 секунды. Чеко вернулся на трассу сразу позади Пиастри. Норрис после своей остановки вернулся на трассу впереди этой группы.

Перес вскоре справился с сопротивлением Пиастри и вышел на третью позицию. Последним из сражающихся за подиум в боксы отправился Хэмилтон — семикратный чемпион мира вернулся в бой на пятой позиции, впереди обоих гонщиков «Феррари».

Вскоре Хэмилтон довольно легко догнал Пиастри и сумел опередить австралийца, выйдя на четвёртое место и отправившись в погоню за Пересом и Норрисом.

Рекорд пал!

Ферстаппен, практически не попадая в телетрансляцию, одержал уверенную победу, которая стала для него 44-й в карьере и девятой в сезоне. Эта победа стала для «Ред Булл» 12-й подряд, что является новым рекордом Формулы-1.

Ландо Норрис удержал вторую позицию и во второй раз подряд поднялся на подиум. Замкнул тройку призёров Серхио Перес, немного реабилитировавшись в гонке после очередного квалификационного провала.

Четвёртым финишировал поулситтер Льюис Хэмилтон, пятым — Оскар Пиастри, для которого последний отрезок стал катастрофой. Замкнули десятку сильнейших Расселл, Леклер, получивший в этой гонке штраф за превышение скорости на пит-лейне, Сайнс, Алонсо и Стролл.

Гран-при Венгрии оказался достаточно любопытным с точки зрения тактических провалов, однако никаких неожиданных результатов на этот раз «Хунгароринг» нам не подарил. «Макларен» по последним гонкам действительно стал второй силой в пелотоне, однако «Ред Булл» от своих соперников отрывается всё больше. Сейчас главная интрига сезона заключается в том, за сколько этапов до конца сезона Ферстаппен официально оформит свой третий титул.

Формула-1 же перед летним перерывом отправится в Бельгию, где на следующей неделе состоится этап на трассе в Спа.