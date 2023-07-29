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Уникальные машины, дрифт и Агутин: что и когда можно увидеть на GARAGE FEST 2023

Фестиваль скорости, драйва и музыки GARAGE FEST Игора Драйв 2023 пройдёт на автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге 5 и 6 августа. Рассказываем, почему вам стоит посетить это масштабное мероприятие.

В субботу четырёхчасовая гонка на выносливость в рамках третьего этапа Российской серии гонок на выносливость сезона-2023 подарит любителям высоких скоростей напряжённую борьбу за пьедестал сразу в нескольких классах: от мощных спортпрототипов и суперкаров категории GT до демократичных автомобилей национальных классов и нестареющей «классики». Также соперничество развернётся и в желании возглавить общий зачёт сезона.

Гонка на выносливость серии REC на «Игора Драйв» Фото: АНО «Росгонки»

Одной из главных звёзд станет пилот и менеджер команды G-Drive Racing Роман Русинов. Роман является действующим победителем абсолютного зачёта Российской серии гонок на выносливость сезона 2022 года. И ставит перед собой задачу повторить прошлогодний успех как в чемпионате, так и на этапе в Санкт-Петербурге, где он выиграл в паре с экс-пилотом Формулы-1 Даниилом Квятом.

Продолжится автоспортивный праздник в воскресенье. Гости фестиваля увидят выступления сильнейших гонщиков России в рамках четвёртого этапа межрегионального чемпионата по дрифту RDS Europe 2023. Высоких скоростей во время заездов ждать не придётся, зато эффектных управляемых заносов на асфальте будет предостаточно.

За звание лучшего дрифтёра на специальной трассе «Игора Драйв» будут бороться более 50 участников со всей России и ближнего зарубежья. Ещё больше окунуться в мир дрифта позволит доступ в сервис-парк. Каждый желающий сможет поближе познакомиться с гоночной техникой, пообщаться и взять автографы у пилотов во время фотосессии на трассе.

Как доехать на GARAGE FEST Игора Драйв 2023



Адрес автодрома «Игора Драйв»: Россия, Ленинградская область, Приозёрский район, Приозёрское шоссе, д. 3, к. 5.



5 и 6 августа в связи с проведением фестиваля GARAGE FEST



Для владельцев билетов на фестиваль будет организован трансфер от привокзальной площади ж/д вокзала «Сосново» до остановочного пункта «Игора» и в обратном направлении.



Также от станции «Сосново» до автодрома можно добраться на такси (5–10 минут) или на автобусах №651, 859, 960, 897 в направлении Санкт-Петербурга до остановки «Игора» (15–20 минут).



От станции м. Парнас до остановки «Игора» – автобусный маршрут №960.



От станции м. Девяткино (Северный автовокзал) до остановки «Игора» – автобусные маршруты №№859, 897. Адрес автодрома «Игора Драйв»: Россия, Ленинградская область, Приозёрский район, Приозёрское шоссе, д. 3, к. 5.5 и 6 августа в связи с проведением фестиваля GARAGE FEST Игора Драйв 2023 ПАО «РЖД» увеличило количество рейсов от Финляндского вокзала до станции «Сосново».Для владельцев билетов на фестиваль будет организован трансфер от привокзальной площади ж/д вокзала «Сосново» до остановочного пункта «Игора» и в обратном направлении.Также от станции «Сосново» до автодрома можно добраться на такси (5–10 минут) или на автобусах №651, 859, 960, 897 в направлении Санкт-Петербурга до остановки «Игора» (15–20 минут).От станции м. Парнас до остановки «Игора» – автобусный маршрут №960.От станции м. Девяткино (Северный автовокзал) до остановки «Игора» – автобусные маршруты №№859, 897.

И это ещё не всё. Хотите увидеть и услышать настоящих монстров гоночных трасс? Добро пожаловать на выставку уникальных дрэгстеров и промодов, которые принимают участие в чемпионате России и мира по дрэг-рейсингу RDRC. Этим шансом стоит воспользоваться, чтобы заглянуть под капот эксклюзивных машин, укомплектованных двигателями мощностью от 500 л.с.

В другой локации на территории «Игора Драйв» будет заметно тише. Особая тематическая зона «Автокультура» – это выставка уникальных представителей автопрома и сообщество любителей автомобилей и всего, что с ними связано. Все желающие смогут воспользоваться аудиогидом, чтобы узнать о представленных экспонатах подробнее.

Тематическая зона «Автокультура» Фото: АНО «Росгонки»

Тематическая зона «Автокультура»

Известные на всю страну представители автомобильной и мотоиндустрии примут участие в различных дискуссиях. А 6 августа посетители фестиваля получат возможность увидеть многие из редких авто в специальном заезде-параде, который пройдёт на шоссейно-кольцевой трассе автодрома, автомобильном слаломе и гонке на выносливость.

Также стоит обратить внимание на международное инженерно-спортивное мероприятие «Формула Студент». В его рамках студенты ведущих технических вузов познакомят гостей с построенными собственными силами формульными болидами. Профессиональную оценку разработкам дадут члены жюри, а зрители смогут оценить работу инженеров аплодисментами во время испытаний болидов на трассе.

Один из участников «Формулы Студент» Фото: АНО «Росгонки»

Один из участников «Формулы Студент»

Вишенкой на торте станут вечерние концерты. В первый день фестиваля тысячи зрителей услышат голоса Леонида Агутина и Владимира Преснякова. А уже в воскресенье площадка перед сценой превратится в зажигательный танцпол под песни звезды соцсетей и эстрады Мари Краймбрери.

Приобрести билеты на GARAGE FEST Игора Драйв 2023 можно на официальном сайте фестиваля.