11 худших пилотов Ф-1 старта сезона-2023: неудачники топ-команд и провалившиеся дебютанты

Межсезонье в Формуле-1 — время подведения промежуточных итогов первой половины чемпионата. После каждого этапа ваш автор оценивал выступления каждого пилота, и пришёл момент узнать, что из всего этого вышло.

Подводим итоги первой половины сезона-2023 — на основе наших максимально субъективных оценок.

21. Ник де Врис (средний балл — 4,35 / всего — 43,5)

Голландец стал главным разочарованием сезона и закономерно потерял место в команде ещё до летней паузы. Предполагалось, что за счёт опыта в молодёжных сериях и проведённых в Формуле-Е трёх лет де Врис будет стабилен и если не сразу, то хотя бы после первых гонок поедет в темпе Юки Цуноды.

Увы, ожиданий Ник не оправдал. Де Врис регулярно допускал ошибки и убирался с трассы, в десяти квалификациях лишь два раза смог превзойти Цуноду и в конце концов собственноручно упустил шанс в Формуле-1 — теперь едва ли кто-то предоставит голландцу место в команде. 28-летнему пилоту предстоит найти себе новый чемпионат.

20. Логан Сарджент (4,67 / 56)

Немногим лучше в первой половине сезона-2023 смотрелся и другой дебютант — Логан Сарджент. Однако у американца за плечами лишь один сезон в Формуле-2, и ожидания от его выступлений в принципе были ниже. Кроме того, в «Уильямсе» готовы дать новичку время, в то время как у «Ред Булл» на скамейке запасных есть ещё пара перспективных пилотов.

Сарджент после Гран-при Бельгии Формулы-1 Фото: Dan Mullan/Getty Images

Логан ещё ни разу не опережал Албона в квалификациях и зачастую смотрится медленнее тайца, однако Алекс — один из самых недооценённых пилотов чемпионата, и дебютанту не должно быть зазорно ему проигрывать. Больше тревожат регулярные ошибки Сарджента и отсутствие стабильности, но и их можно будет простить, если во второй половине сезона будет очевидный прогресс.

19. Гуаньюй Чжоу (5,38 / 64,5)

В сезоне-2022 — 15-й (5,6 балла).

Большего в сезоне-2023 в паддоке ожидали и от Гуаньюя Чжоу, однако на второй год в Формуле-1 китаец не демонстрирует какого-то явного прогресса. Например, в 12 квалификациях этого года Чжоу четырежды опережал Боттаса, в то время как в 12 последних этапах сезона-2022 пять раз был быстрее Валттери. Кроме того, в Венгрии Гуаньюй устроил завал в первом повороте, а в Бельгии больше секунды проиграл напарнику в квалификации.

Если во второй половине сезона Чжоу будет повторять ошибки и не прибавит в темпе, его время в Формуле-1 может подойти к концу. Одним из главных кандидатов на место в кокпите называют Тео Пуршера из молодёжной программы «Заубера» — и перед летним перерывом француз вышел в лидеры Формулы-2. У Гуаньюя есть десять гонок, чтобы доказать, что он лучше Пуршера. Есть, впрочем, и другие кандидаты.

18. Кевин Магнуссен (5,83 / 70)

В сезоне-2022 — 14-й (5,6).

Магнуссен не смог справиться с Хюлькенбергом и на фоне немца явно выглядит отстающим. Учитывая гоночный темп «Хааса» в этом году, набранные очки — не самый показательный параметр (хотя у Халка девять очков против двух у Кевина). Куда ярче выглядят результаты квалификаций — Хюлькенберг лидирует со счётом 9-2, при этом Магнуссен лишь раз за первую половину сезона пробился в Q3, в то время как его напарник шесть раз пробивался в финал.

Кевин Магнуссен и Нико Хюлькенберг Фото: Mark Thompson/Getty Images

Столь мощное поражение от пилота, который до этого пропустил три сезона, может похоронить карьеру датчанина. Магнуссен, напомним, собирался уходить в гонки на выносливость и лишь после увольнения Никиты Мазепина вернулся на решётку. Если Кевин не исправит ситуацию во внутрикомандной борьбе, ему останется уповать лишь на то, что в «Хаасе» по-прежнему будут побаиваться работать с молодыми пилотами.

17. Лэнс Стролл (6,04 / 72,5)

В сезоне-2022 — 17-й (5,5).

В этом году Стролл получил самую конкурентоспособную машину в своей карьере — в первых гонках «Астон Мартин» позволял опережать «Мерседес» и «Феррари» и подниматься на подиум, что и продемонстрировал Алонсо. Для канадца же лучшим результатом стало четвёртое место на Гран-при Австралии, в котором Лэнс ошибся на рестарте, уехал в гравий и лишь по решению судей сохранил позицию.

О том, что Стролл — не Алонсо, в паддоке догадывались уже давно, однако разрыв между пилотами «Астон Мартин» напоминает 2018 год, в котором Фернандо просто уничтожил Вандорна. Канадца, в отличие от Стоффеля, вряд ли выгонят из команды — её, в конце концов и создавали ради Лэнса, тем не менее лучший шанс в карьере оборачивается для Стролла самым сильным ударом по репутации.

16. Серхио Перес (6,04 / 72,5)

В сезоне-2022 — 8-й (6,8).

В похожей ситуации оказался и Перес — у него в руках лучшая машина пелотона, которую ещё никому не удалось превзойти, но Чеко допускает ошибки и уступает в темпе Максу в ключевые моменты. Поначалу Серхио удавалось бороться с Ферстаппеном — после четырёх этапов разрыв составлял всего шесть очков, но затем была гонка в Майами, где Макс на изношенных шинах ехал в темпе напарника и отобрал у него победу.

Серхио Перес на подиуме в Бельгии Фото: Dan Mullan/Getty Images

Вероятно, это поражение задело Переса, он пытался прыгнуть выше головы и стал допускать ошибки. Авария в Монако, вылет в Барселоне, а также слабые квалификации в Монреале и Шпильберге отбросили Серхио так далеко, что он и сам признал — борьба с Ферстаппеном в общем зачёте завершена. Жаль, но лучшее, что теперь может сделать Чеко, – это доказать, что он по-прежнему хороший второй пилот.

15. Пьер Гасли (6,17 / 74)

В сезоне-2022 — 13-й (6,0).

В этом году Гасли впервые выступает в Формуле-1 вне команд «Ред Булл», и в целом адаптация к «Альпин» у Пьера прошла неплохо — он идёт вровень с Оконом в квалификациях (хотя у Эстебана более высокий средний результат). В то же время затмить напарника Гасли не удалось, да и сам он наверняка рассчитывал на большее.

Однако настоящая проблема заключается в ошибках Пьера. В Мельбурне он впечатал Окона в стену, в Баку сам убрался в квалификации, в Барселоне схлопотал ненужный штраф, а в Будапеште потерял последнюю попытку из-за нарушения границ трассы. От пилота, выступающего в Ф-1 седьмой год, в Энстоуне ожидали большей стабильности.

14. Даниэль Риккардо (6,25 / 12,5)

В сезоне-2022 — 16-й (5,5).

Риккардо умудрился вернуться в Формулу-1 уже через полгода после потери места, хотя это в большей степени «заслуга» де Вриса. В сезоне-2023 Даниэль провёл пока лишь два этапа, и на первом из них — в Венгрии — опередил Цуноду, отыгрался после удара от Чжоу на старте и проявил себя с наилучшей стороны. Но вот в Бельгии Риккардо ошибся в «Радийоне» в квалификации и тем самым ещё до старта испортил себе гонку.

У Дэна появился неожиданный шанс реабилитироваться за два года в «Макларене» и даже перебраться в лучшую на данный момент команду — «Ред Булл». Но для этого нужно уверенно громить Юки Цуноду — и совсем не факт, что у Риккардо это получится. Вернуться на стартовую решётку — это хорошо, но удержаться на ней будет куда сложнее.

13. Валттери Боттас (6,25 / 75)

В сезоне-2022 — 12-й (6,2).

Боттас остаётся надёжным лидером «Альфа Ромео» и на фоне проблем Чжоу — главной опорой команды. В то же время за всю первую половину сезона можно вспомнить лишь парочку сильных гонок в исполнении Валттери — восьмое место в Бахрейне и Гран-при Монако, в котором финн первым перешёл на промежуточные шины.

Валттери Боттас Фото: Francois Nel/Getty Images

В то же время можно вспомнить недавний этап в Венгрии, когда «Альфа Ромео» лишь во второй раз в сезоне пробилась в Q3. Но Боттас уступил в квалификации напарнику, а затем потерял пять позиций на старте, так и не набрав в итоге очков. Позициям Валттери в команде пока ничего не угрожает, но «Ауди» точно понадобится более яркий лидер. Станет ли таким Боттас?

12. Карлос Сайнс (6,46 / 77,5)

В сезоне-2022 — 9-й (6,7).

Третий год подряд Сайнс выступает за «Феррари» — и испанцу вновь не удаётся догнать Леклера. Время от времени Карлос оказывается быстрее в квалификациях (один раз из трёх), однако до подиумов, в отличие от напарника, в этом году не дотягивается. Не будет преувеличением сказать, что в данный момент Сайнс — второй номер «Феррари».

Но есть и хорошие новости — в нынешнем сезоне Карлос ошибается куда реже, чем в 2022-м. Были, правда, контакты с соперниками в Австралии и Монако, а недавний Гран-при Бельгии для Сайнса завершился после столкновения с Пиастри в первом повороте. Тем не менее к гравию Карлоса, похоже, тянет всё меньше.

11. Эстебан Окон (6,54 / 78,5)

В сезоне-2022 — 7-й (7,0).

С приходом нового напарника Окон получил шанс закрепиться в статусе лидера «Альпин», но уверенно превзойти Гасли так и не удалось: по скорости два француза пока примерно равны. Временами Эстебан смотрится в кокпите увереннее — и в том числе благодаря этому он завоевал подиум в Монако. Но общее впечатление портят ошибки, коих у Окона в этом году набралось не так уж и мало.

Эстебан Окон Фото: Peter Fox/Getty Images

Так, в Бахрейне француз нарвался сразу на три штрафа, в Шпильберге пять раз выезжал за пределы трассы и получил полминуты пенализации, ошибался в квалификациях на «Сильверстоуне» и «Спа-Франкоршам». Если бы не это, Окон опережал бы Гасли больше, чем на 13 очков, и не оставил бы сомнений, что после ухода Алонсо именно он — лидер и ориентир для команды.

Продолжение следует!