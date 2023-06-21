Албон — самый недооценённый пилот Ф-1. Его изгнание из «Ред Булл» было ошибкой

Главным героем минувшего гоночного уикенда стал пилот «Уильямса» Алекс Албон. В субботу, 17 июня, тайский гонщик добрался до решающего сегмента квалификации, а в воскресенье провёл идеальную гонку, финишировав на небывало высокой для «Уильямса» седьмой строчке.

Канадский Гран-при – далеко не первый подвиг Албона за рулём слабой машины. Вернувшись в Ф-1 после годичного перерыва, Алекс неожиданно для всех начал демонстрировать весьма зрелый и хладнокровный пилотаж. На фоне не самых обнадёживающих результатов Ника де Вриса и неопределённости с контрактом Серхио Переса невольно возникает вопрос: неужели два года назад в «Ред Булл» поторопились с увольнением таиландца?

Албон слишком рано попал в «Ред Булл». Алекс не был готов к топ-команде

В 2019-м Алекс Албон провёл свою дебютную гонку в Формуле-1 за рулём болида «Торо Россо», а спустя ещё 11 этапов стал напарником Макса Ферстаппена в главной команде «быков». Столь стремительный карьерный рост дебютанта был обусловлен достигшей пикового значения нетерпимости Доктора Марко к ошибкам воспитанников академии «Ред Булл». Пьер Гасли показывал невзрачные результаты в первой части сезона, после чего был заменён на Албона, который, к слову, тоже не продемонстрировал ничего сверхъестественного. Пять финишей в очковой зоне в 12 гонках – неплохой результат для новичка, но никак не для потенциального гонщика «Ред Булл».

Как бы то ни было, а мясорубку талантов академии «тауриновых» было уже не остановить: в преддверии Гран-при Бельгии Алекс был повышен до пилота главной команды. Был ли готов гонщик, опыт которого ограничивался 12 гонками в Формуле-1, к подобному карьерному ускорению – вопрос вторичный. Кадровая политика «быков» в ту пору достигла пика своего безумия, поэтому дебютанту спокойно отдали место боевого пилота «Ред Булл».

Алекс Албон и Льюис Хэмилтон Фото: Dan Mullan/Getty Images

Стоит отметить, что на первых порах Албон вполне прилично смотрелся в главной команде «быков». В оставшихся девяти гонках сезона Алекс набрал больше очков, чем Пьер Гасли за те 12 этапов, что провёл в составе «Ред Булл» (76 против 62). После столь обнадёживающего начала боссы «тауриновых» вправе были ожидать дальнейшего прогресса от тайского пилота, но, к сожалению, Албон полностью провалился во втором сезоне в «Ред Булл».

Единственным ярким моментом чемпионата 2020 года для Алекса стала первая гонка сезона. В Шпильберге Албон вполне мог побороться за победу, но столкновение с Хэмилтоном в конце заезда перечеркнуло надежды Алекса на триумф. В последующих 16 гонках сезона обладавший второй по скорости машиной пелотона Албон только два раза поднимется на подиум, трижды не пройдёт в решающий сегмент квалификации, а по итогам чемпионата займёт унизительное седьмое место – ниже Переса («Рейсинг Пойнт»), Риккардо («Рено») и Сайнса («Макларен»).

В «Уильямсе» Албон прибавил в нескольких важных компонентах

Провал Албона заставил руководство «быков» пересмотреть собственную кадровую философию. Австрийцы отступили от политики протекционизма при формировании пилотского состава главной команды: напарником Макса Ферстаппена стал Серхио Перес.

Что касается Албона, то Алекс был не просто разжалован до пилота «Альфа Таури», а сразу отправился на скамейку запасных: сезон-2021 он провёл в статусе резервиста «Ред Булл», параллельно выступая в чемпионате DTM. В теории эта пауза вполне могла похоронить формульную карьеру Албона, особенно учитывая как «часто» Хельмут Марко предоставляет своим «академикам» второй шанс. Но, к счастью для тайца, ему удалось вернуться в Ф-1 уже в следующем сезоне: Алекс занял место ушедшего из «Уильямса» Джорджа Расселла.

Алекс Албон – лидер «Уильямса» Фото: Dan Mullan/Getty Images

Таким образом, Албон, по сути, вырвался из системы «быков». Единственное, что продолжало связывать Алекса с «Ред Булл» – опция в контракте, позволявшая «тауриновым» воспользоваться услугами Албона в 2023 году. Как мы видим, в «Ред Булл» решили не возвращать своего воспитанника, и, глядя на текущую кадровую ситуацию в командах австрийского концерна, может сложиться мнение, что решение это было ошибочным.

После возвращения в Ф-1 тайский пилот раскрылся под совершенно другим углом. Албон стал намного мудрее и хладнокровнее, добился большого прогресса по части работы с резиной, а также прибавил в оборонительных навыках. В прошлом сезоне Алексу трижды удавалось финишировать в топ-10 – каждый раз он проводил идеальную гонку.

В этом году Албон выступает ещё успешнее: за восемь проведённых этапов он дважды проходил в третий сегмент квалификации, завоевал очки в Бахрейне, а также провёл героическую гонку в Монреале, финишировав на седьмом месте – лучший результат «Уильямса» с Гран-при Бельгии 2021 года.

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С учётом впечатляющего прогресса Албона разрыв с тайским гонщиком можно назвать кадровым провалом «Ред Булл». Посудите сами: вместо того чтобы дать Алексу спокойно набраться опыта в младшей команде, австрийцы максимально скоро перевели его в «Ред Булл», хотя дебютант был попросту не готов к новой роли. И после закономерного провала незрелого пилота в главной команде руководство «быков» не придумало ничего лучше, чем отправить Алекса в резерв, хотя можно было попробовать возобновить «стажировку» Албона в «Альфа Таури».

Не вспомнил Хельмут Марко об Алексе и в конце прошлого сезона, когда младшая команда «тауриновых» находилась в поиске пилота на следующий год. На тот момент за плечами Албона уже имелся крепкий сезон в составе «Уильямса», да и контракт тайца с «Ред Булл» позволял активировать опцию на 2023 год, однако «быки» и в этот раз проигнорировал своего воспитанника. Здорово спрогрессировавшему Албону австрийцы предпочли Ника де Вриса.

Как показали первые гонки этого сезона, выбор Хельмута Марко в пользу голландского пилота был ошибочным: на данный момент де Врис видится едва ли не худшим гонщиком пелотона. Отчасти из-за неубедительных результатов Ника «Альфа Таури» занимает последнюю строчку в командном зачёте.

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Плюс ко всему нельзя забывать о фигуре Албона в контексте неопределённого будущего Серхио Переса в «Ред Булл»: контракт мексиканца с чемпионской командой истекает в конце 2024 года, и далеко не факт, что «тауриновые» продлят соглашение с Чеко. Да, Албон пока что не тянет на роль напарника Макса Ферстаппена, но, учитывая внушительный прогресс тайского пилота, вполне возможно, что к 2025 году Алекс как раз дорастёт по уровню и опыту до главной команды «быков».

Впрочем, у «Ред Булл» ещё есть как минимум полтора года, чтобы вернуться к кандидатуре Албона. В свою очередь, от Алекса требуется держать заданную планку – прогрессировать и время от времени проводить героические гонки за «Уильямс». В общем, делать всё то, что он и так делает.