Формула-1 взялась за детей. Выглядит это откровенно так себе

На Гран-при Венгрии Формула-1 и Sky Sports провели эксперимент — на «Хунгароринг» приехала дополнительная бригада комментаторов… в составе трёх подростков. Скарлетт, Брейдон и Зак на протяжении всего уикенда находились в паддоке и провели специальные эфиры для детей.

Задумка с самого начала выглядела странновато, а по итогу вообще не совсем понятно, что это было.

«Пожалуйста, извинись»

Liberty Media стремится увлечь Формулой-1 как можно большее количество людей — и теперь промоутеры взялись за детей. И в принципе желание это весьма похвально — чем более комфортным будет пребывание на трассе для всей семьи, тем охотнее болельщики с детьми будут ездить на этапы. Но как этому поможет отдельная детская трансляция?

Для этой трансляции продюсеры подготовили отдельную графику — с более крупными шрифтами и мультяшными аватарами пилотов вместо фотографий, а также договорились со звёздами о выходе в эфир. Так, всю прелесть детской непосредственности ощутил на себе Нико Росберг. Экс-чемпион поделился, что много лет назад Марк Уэббер, который выступал с немцем за «Уильямс», называл его из-за причёски Бритни — сравнивая с Бритни Спирс.

Нико Росберг Фото: Jutta Prechtel — Pool/Getty Images)Mark Thompson/Getty Images

Ведущей детской трансляции Скарлетт настолько понравилась кличка, что она дважды назвала так чемпиона мира. «Удачи, Бритни», — попрощалась ведущая с Росбергом. «Нет, Скарлетт, это не круто. Я поделился с тобой этим по секрету», — ответил немец. На что подросток продолжила: «Спасибо, Бритни». «Пожалуйста, извинись», — настоял Нико, лишь после этого Скарлетт сказала «простите».

Многих также удивило выступление Даники Патрик, экс-пилотессы IndyCar и NASCAR. Всё та же Скарлетт спросила у Патрик, когда в Формуле-1 будут выступать женщины. И Даника ответила, мол, в Ф-1 попадает лишь один из ста, и найти сто мальчишек увлечённых картингом, куда проще, чем сто девушек, мечтающих о карьере гонщицы. Звучит совершенно логично, но американка на этом не остановилась.

Даника Патрик общается с Максом Ферстаппеном Фото: gettyimages

«Но, в конце концов, у этого спорта очень маскулинная природа. Это агрессивный спорт. Он требует особого ментального подхода — и для феминного мозга он непривычен, — рассказала Патрик. — Когда нужно было, я становилась на трассе агрессивной, переходила в режим убийцы. Но все мои друзья отвечали — не, я бы так не смогла».

Слова Даники не оценили феминистки, ведь достаточно было вместо слова «маскулинная» сказать «конкурентная» — и всё изменилось бы. К тому же в других видах спорта «конкурентность» среды для женщин проблемой не является, хотя и следует отметить, что в Ф-1 им предстояло бы наравне сражаться с мужчинами.

Гран-при на улице Сезам

Так или иначе, неизбежен вопрос — а точно ли разговоры о маскулинности и феминности помогут привлечь новых болельщиков из числа детей? По всему миру десятки миллионов мальчишек мечтают стать новым Криштиану Роналду или Лионелем Месси — хотя детских футбольных трансляций не существует. Герои спорта — кумиры для детей, ролевые модели и примеры для подражания, зачем упрощать их до мультяшных аватаров?

Кто предполагается зрителем этих трансляций? Сами дети, которые ещё не разбираются в нюансах спорта? Чтобы ребёнок самостоятельно смотрел Ф-1, он уже должен заинтересоваться ей — и тогда отдельная детская трансляция ему не нужна. Чтобы родители смотрели гонку вместе с ребёнком? В таком случае тоже логичнее включить основную трансляцию — и родитель сам объяснит ребёнку сложные моменты.

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В конце концов, содержание детской трансляции принципиально не отличается от основной — только события комментируют подростки, а не Дженсон Баттон и Нико Росберг, которые могут поделиться секретами пилотажа и рассказать какие-то истории из своего опыта. Другими словами, это та же самая обычная трансляция, но на минималках и с мультяшными аватарами.

Пока складывается ощущение, что главная причина появления детских трансляций — показ дополнительной рекламы. Детская трансляция — хороший повод продать рекламные площади производителям товаров для самых маленьких, и раз уж отец решил увлечь чадо гонками, то охотнее согласится купить новую игрушку или комикс. И телевизор услужливо предложит нужную.