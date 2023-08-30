Разгон до 240 км/ч менее чем за 5 секунд! Испытали себя на крутых аттракционах от Ferrari

«Мамма мия, санта Италия!» — именно такая фраза крутилась в голове после того, как я прокатилась на аттракционе Formula Rossa — самых скоростных американских горках в мире. Фраза совсем не автогоночная — её выдал теннисист Даниил Медведев во время турнира в Риме – но очень подходящая случаю.

Я прыгала с банджи, обошла самые экстремальные аттракционы в парижском Диснейленде, бывала на катапульте, но только после Formula Rossa в Ferrari World в Абу-Даби хотелось вспоминать ту неведомую итальянскую мамму мию.

Подумалось, что возраст уже не тот — и нужно поискать аттракционы для пенсионеров. Например, в детстве в мой район иногда приезжал луна-парк, и там была прекрасная карусель с кабинками в виде лебедей, которые плавно поднимались вверх и так же медленно опускались вниз. Может, кто-то ещё помнит — мне кажется, на лебедях катались все.

Formula Rossa, разгоняющаяся до 240 км/ч за 4,9 секунды, перебила абсолютно все предыдущие впечатления — перед поездкой просят даже снять серьги, которые могут выпасть и улететь. А ещё чуть раньше посетителей встречает большой экран с видео, на котором самый крутой аттракцион в мире преодолевают нынешние пилоты «Феррари» — Шарль Леклер и Карлос Сайнс.

Фото: Валерия Кукалева, «Чемпионат»

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Это было лирическое отступление — нужно немного рассказать, что такое Ferrari World.

Тематический парк находится на острове Яс в Абу-Даби — да-да, там же, где трасса Формулы-1, на которой уже много лет проводится заключительный этап сезона. Трасса называется «Яс Марина» и расположена совсем рядом c парком аттракционов — самым большим крытым парком аттракционов в мире, который был открыт в ноябре 2010 года.

В даты последнего Гран-при сюда традиционно захаживают гонщики «Феррари» — не только Леклер и Сайнс. До них аттракционы тестили Кими Райкконен и Себастьян Феттель, Фернандо Алонсо и Фелипе Масса. Кими — конечно же, с фирменным лицом, которое ничего не выражает.

Тематический парк аттракционов Ferrari Фото: кадр из видео

А Леклер, например, упорно пытался «выпасть» с ещё одного опасного аттракциона — Flying Aces с тройной петлёй и другими фигурами высшего пилотажа. У меня после поездки с «летающими асами» закружилась голова, а не иначе как специально для Шарля перед каждым аттракционом в числе прочих ограничений прописано: не высовываться наружу.

«Главное, чтобы не вывернуло на какие-нибудь дорогущие футболки», — написала я подруге, поделившись впечатлениями от Flying Aces и собравшись идти в фан-шоп.

«Разве что там будет раритетный мерч с Бинотто :)» — ответила она.

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Я прокатилась на пяти экстремальных аттракционах, усмирив-таки пенсионерские вайбы. Но и более спокойные развлечения пришлись исключительно по вкусу.

Например, подобие симулятора спорткара Ferrari, а потом и болида — на домашней трассе «Скудерии» во Фьорано, где команда регулярно проводит разрешённые тесты. Это интерактивное шоу с сюжетом — так что за рулём спорткара участников представления встречает старый знакомый, Себастьян Феттель.

Хорош и виртуальный тур по Италии — всё начинается в том же Фьорано, и вы следуете за красной машиной, а потом взлетаете вверх — и декорации меняются. Милан, Венеция, итальянские Альпы — и везде нужно следовать за красной машиной. Красиво.

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Конечно, необходимо быть фанатом «Феррари», чтобы прочувствовать до конца абсолютно всё, ведь стилизация сделана на пять с плюсом. В другом случае это просто классный парк аттракционов — наверное, неотличимый от находящегося по соседству на том же острове Яс парке по Warner Bros. Но фанату «Феррари» будет интересно и тепло на душе, даже если не любить экстрим, не лезть на Formula Rossa, чтобы проехаться вниз головой, и помнить все последние фортели мемных стратегов.

Стилизация действительно впечатляет: здесь и модели гиперкаров, и выставка гоночных болидов — в частности, можно увидеть чемпионские F2002 и F2003-GA Михаэля Шумахера.

Везде — стенды со знаменитыми цитатами Энцо Феррари. «Лучшая из когда-либо созданных Ferrari — это следующая», «Когда «Феррари» побеждает, вся Италия празднует» и так далее. Есть тематические указатели — на улицы, которые носят название Монца и Маранелло.

Но гвоздь эстетической программы — детальное воссоздание культовых локаций с базы команды в Маранелло. Это и заезд на завод (в Ferrari World за воротами предлагают попробовать себя в создании собственного дизайна для спорткара), и легендарный дом с красной дверью и красными ставнями, который был офисом Энцо. А поесть можно в ресторане Cavallino — он есть и в Маранелло, в нём часто обедают гонщики и руководство.

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В Ferrari World было классно — должно же когда-нибудь болельщику «Феррари» быть хорошо?

Вот в Зандворте было плохо.