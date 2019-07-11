Не забыли, что «Феррари» когда-то побеждала? Много фото из музея команды-легенды

Нынешний сезон Формулы-1 — сплошное расстройство для болельщиков «Феррари»: чем выше ожидания, тем труднее принять суровую действительность. После зимних тестов все дружно называли «Скудерию» явным фаворитом чемпионата, а на деле результаты итальянцев постепенно ползут вниз. Что остаётся делать болельщикам в столь печальный момент? Ну, разве что вспоминать былые победы и пытаться ими утешиться. А лучшего места, чем два музея «Феррари» в Модене и Маранелло, для подобных психологических разгрузок не найти. Корреспондент «Чемпионата» недавно побывал на родине «Феррари» и всячески рекомендует последовать этому примеру.

Нас с коллегами пригласили в пресс-тур, посвящённый продвижению среди туристов региона Эмилия-Романья. До поездки я понятия не имел, что Маранелло находится именно там, да и вообще о географии Италии имел довольно поверхностное представление. Теперь знаю: второе название региона — Долина моторов, и связано это совсем не только с «Феррари». Что ещё там можно посмотреть, расскажу в конце. Пока же просто упомяну: перед посадкой в Болонье наш самолёт прошёл аккурат над той самой Имолой, а всего в регионе зарегистрировано почти 190 гоночных команд. Неплохо, да?

Самая короткая карьера в Формуле-1 длилась 2 метра. Уникальный антирекорд За Эрнста Лоофа обидно: создавал автомобили, которые выиграли знаменитые гонки, но больше всего запомнился нелепым достижением.

Итак, «Феррари». Великой марке посвящёны сразу два музея — в Модене и Маранелло. Первый сделан с упором на дорожные автомобили и биографию самого Энцо — недаром он построен аккурат напротив мастерской, принадлежавшей отцу Коммендаторе. В том же здании рос и сам маленький Энцо — сейчас в бывшей мастерской находится музей моторов «Феррари».

Пусть музей в Модене не слишком связан с автоспортом, но и там можно увидеть несколько важных экспонатов. Например, как не поглазеть на руль с той самой «Мазерати», за рулём которой Хуан Мануэль Фанхио одержал великую победу на Гран-при Германии — 1957. Из-за затянувшегося пит-стопа Маэстро проигрывал двум пилотам «Феррари», казалось бы, вечность, но продемонстрировал блестящий пилотаж на «Нордшляйфе» и вырвал в итоге первое место.

Кстати, про Фанхио — раньше я не знал, что он тесто связан с маркой «Пагани» (её производство и небольшой музей тоже находятся в Эмилии-Романье). Пятикратный чемпион мира тесно общался с создателем компании Горацио Пагани (выходцем из «Ламборгини»). Более того, Пагани тоже думал назвать свою первую модель «Фанхио Ф-1», но после смерти аргентинца отказался от этой идеи — так появилась Zonda C12. На всех «Пагани» стоят двигатели от «Мерседеса» — стороны договорились о сотрудничестве не без посредничества всё того же Фанхио.

Болид Формулы-3, созданный Пагани Фото : «Чемпионат»

Но вернёмся к «Феррари». После своеобразного аперитива в Модене самое время перейти к сладкому — музею в Маранелло. Там уже сочетается дорожная и гоночная история «Феррари» — каждый найдёт зал и экспонаты на свой вкус. Мы, что логично, сделаем акцент на всём, что связано со «Скудерией» и автоспортом.

Отличная идея — практически на входе поставить друг напротив друга древнюю «Альфа Ромео» из формульных «Феррари» последних лет. Лучше способа оценить технический прогресс не придумать.

Фото: «Чемпионат»

Также в меню – полноразмерный пит-уолл, рядом табличка для пилотов, шины «Пирелли» и готовый к пит-стопу болид, поднятый на передний домкрат.

Фото: «Чемпионат»

Стоит немного пройти — и вы увидите воссозданный кабинет Энцо Феррари. Тот самый стол с аутентичными пепельницей, лампой и всем остальным.

Фото: «Чемпионат»

И вот — самое сладкое для фаната гонок: мы заходим в огромный зал с чемпионскими «Феррари» — от машин 1950-х годов до болида Кими Райкконена 2007 года.

Фото: «Чемпионат»

Именно в этом зале после смерти Ники Лауды приглушили свет и оставили освящённой только чемпионскую 312 Т. Красивый жест.

Предупреждаем: список машин может меняться в зависимости от текущей экспозиции. Список — да, легендарность — нет. Например, недавно на пьедестале находились все «Феррари» Михаэля Шумахера — поди плохо.

Когда вы насмотритесь на все легендарные болиды (если, конечно, этим зрелищем можно пресытиться), самое время пойти в другую часть зала. Там расположен стенд, посвящённый гонщикам-чемпионам. Перечислены регалии, а помимо крупных фотографий легенд выставлены их шлемы. Лишний раз поражаешься, насколько беспечно относились раньше к безопасности, когда смотришь на «каски» Аскари и Хоторна!

Шлем Майка Хоторна Фото: «Чемпионат»

Фото: «Чемпионат»

Фото: «Чемпионат»

Выше, над информацией про гонщиков, победные трофеи с этапов Формулы-1. Представляю, на сколько тут можно «залипнуть», если начать изучать каждый из кубков.

Фото: «Чемпионат»

Ещё одна часть всё того же зала — стенд с миниатюрными моделями «Феррари». Есть возможность увидеть абсолютно все болиды «Скудерии», которые принимали участие в Гран-при.

Фото: «Чемпионат»

Кстати, видите ошибку на фото ниже?

Фото: «Чемпионат»

Когда всё пересмотрите и пойдёте дальше, то будет возможность увидеть дорожные модели «Феррари». Но и гоночная составляющая ещё не подошла к концу. Вы ведь не пройдёте мимо топливного штанга и заправочного оборудования, которое в своё время использовали для одного из болидов Шумахера?

Фото: «Чемпионат»

Для желающих есть ещё зал с симуляторами, ну а если они не слишком интересуют, то отправляйтесь в сторону выхода — через сувенирный магазин, разумеется. Кстати, интересный момент: в Маранелло есть и отдельный магазин сувениров «Феррари» — в нём можно приобрести даже детали от боевых болидов Ф-1! Например, закрылок заднего антикрыла, проехавший Гран-при Италии 2008 года. Всего 5200 евро – и крылышко ваше.

Фото: «Чемпионат»

Если ваша любовь к «Феррари» не ограничивается гонками, можете попробовать забронировать экскурсию на производство дорожных автомобилей. Заодно вам покажут — одним глазком, конечно же, и штаб-квартиру гоночной команды. Кого-то из гонщиков или Маттиа Бинотто мы не застали, зато увидели находящиеся на обслуживании боевые болиды — они как раз вернулись с очередного Гран-при. Фото не будет — режим секретности никто не отменял.

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Это не последние автомобили Ф-1, которые находятся на принадлежащей «Феррари» территории. Множество гоночных «Феррари» прошлых лет стоят в ангарах рядом с заводским треком Фьорано. Они принадлежат различным коллекционерам, которые любят иногда заехать в Маранелло и прохватить круг-другой по трассе.

Фото : Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

Кстати, про трассы. С ними в Эмилии-Романье полный порядок. Даже если не брать в расчёт маленькую и заточенную чисто под «Феррари» Фьорано, то в регионе работают сразу четыре автодрома международного уровня — уже упомянутый в Имоле, а также в Мизано, Варано и Модене. Если заранее договориться, можно не только заглянуть в музеи, но и погонять по трассам.

Фото : Misano World Circuit

Ну а вообще если вы твёрдо решили поехать на родину «Феррари», то было бы странно не заглянуть и в другие места, напрямую связанные с автоспортом. В той же Модене вас ждут музеи «Пагани» и фабрика «Ламборгини» с небольшим музеем (большие музеи «Ламбо» находятся в Болонье). Было бы странно не посетить новенький музей «Даллары» и не заглянуть в гости к «Дукати» и «Мазерати». Есть в окрестностях и огромное количество частных коллекций с акцентом на авто- или мототехнику.

Ну а если хотите взять от автоспортивной составляющей вообще всё, планируйте поездку во время Фестиваля моторов, который в 2019 году прошёл в первый раз и был связан по времени с легендарной гонкой «Милле Милья». В эти дни в музеях готовят специальные экспозиции, в Модене и других окрестных городах проводятся многочисленные мероприятия. Но, конечно, и народу побольше, так что уж смотрите сами. Но если выберете поездку на фестиваль, не забудьте получить специальную книжечку, в которую нужно получать штампы при посещении музеев — в награду получите сувениры.

P.S. Как там итальянские вино и сыр, говорите? Неплохо, чего уж. Но об этом пусть расскажут коллеги из других СМИ. Я же констатирую: звание Долины моторов регион получил не за красивые глаза и сохранил бы — покусимся на святое — даже без «Феррари». А уж с ней вообще вопросов быть не может. Надо ехать и смотреть.