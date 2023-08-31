Леклер переоценён? Лидер «Феррари» всё чаще попадает в аварии и не хочет меняться

После Гран-при Нидерландов многие жалели Шарля Леклера: монегаск безнадёжно сражался за позиции вопреки огромнейшим потерям прижимной силы. Но не стоит упускать из виду, что почти весь свой «прижим» Шарль потерял из-за собственной ошибки, когда в 12-м повороте соскользнул в Пиастри. Более того, рядом с Оскаром Леклер оказался из-за того, что накануне разбил машину в Q3.

И, к сожалению, это не чёрная полоса: лидер «Феррари» ошибался и раньше в этом году, и в прошлом сезоне, и ранее. Так всё-таки: действительно ли Шарль так хорош, как считают в Маранелло, или переоценён?

Всё познаётся в сравнении

В Зандворте Леклер допустил уже третью крупную ошибку по ходу текущего сезона. Ранее Шарль налетел на Лэнса Стролла на старте Гран-при Австралии и сошёл с дистанции, а в Майами дважды вылетал в одном и том же повороте — в том числе в квалификации. Как пояснил после двойной ошибки сам пилот, он старается добиться максимума, рискует и иногда переходит грань.

Стремление добиться наилучшего результата это, конечно, похвально, но тот же Фернандо Алонсо добивается максимума и без ошибок. У испанца тоже бывают сбои. Он, например, вылетел в квалификации в Барселоне, из-за чего в гонке застрял позади напарника, а ещё влетел в стену в спринте в Бельгии. Впрочем, в последнем случае у испанца уже не было шансов на очки, а вот ошибки Леклера ведут к прямым потерям.

Шарль Леклер после аварии в квалификации в Майами Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Можно возразить, что Шарлю приходится атаковать агрессивнее, потому что «Феррари» этого года не способна бороться за победы, но проблемы начались гораздо раньше. В прошлом году Леклер вылетел на Гран-при Франции и упустил верную победу — именно тогда отрыв Ферстаппена в чемпионате перевалил за 60 очков. В 2022-м также был разворот в Имоле, стоивший нескольких очков. Годом ранее он разбил машину в Монако и не смог стартовать с поула. Кроме того, в сезоне-2020 Шарль вынес напарника в Шпильберге и «убрался» в Монце, а на Гран-при Сахира врезался в Переса.

Леклер считается в паддоке топ-пилотом, но разве кто-то ещё из лидеров так часто попадал в аварии? У Ферстаппена, Алонсо, Хэмилтона, Расселла и Норриса нет такого количества ошибок. Да даже Сайнс, о чьей любви к гравию шутит уже и официальный «твиттер» Формулы-1, в этом году выступает стабильнее и после 13 этапов опережает Леклера в общем зачёте. При том что по чистой скорости испанец напарнику уступает (в квалификациях, например, счёт 8:5 в пользу Шарля).

Чемпион или разочарование?

Считается, что проще научить быстрого гонщика не совершать ошибок, чем медленного заставить ехать быстрее. В то же время складывается ощущение, что Леклер не меняется, хотя выступает в Формуле-1 уже шестой год. Повторяющаяся проблема: неверная оценка рисков. Шарль словно начинающий игрок в покер стремится разыгрывать каждую руку, но в итоге теряет банк. Почему так происходит? На этот вопрос способен ответить только сам пилот, но со стороны кажется, что причина в неуверенности. Нужно рискнуть прямо сейчас, потому что другого шанса может и не представиться.

Возможно, отчасти свою роль в этом сыграла и команда. «Феррари» так и не удаётся построить машину, способную на протяжении всего сезона регулярно сражаться за победы, порой её стратеги принимают откровенно странные решения (но в 2023 году таких случаев куда меньше), однако для гонщика это не оправдание. Задача пилота — приносить максимальное количество очков даже за рулём средней машины, и, как это делается, в сезоне-2023 показывают Алонсо с Хэмилтоном.

Пилоты перед стартом Гран-при Австралии 2023 года Фото: Peter Fox/Getty Images

С другой стороны, раз уж шасси не оставляет шансов на титул, а именно он цель и для «Феррари», и для Леклера, так пусть гонщик ищет пределы. Но проблема в том, что уже четыре года подряд ошибки происходят регулярно — и не только тогда, когда есть шанс что-то выиграть. Так, вылет в квалификации в Зандворте произошёл даже не в последней попытке.

А что будет, когда «Феррари» включится в борьбу за титул? Кто гарантирует, что под таким прессингом — самым большим с момента дебюта в Ф-1 — Леклер внезапно перестанет бить машины? Наоборот, логичнее предположить, что в решающий момент, когда ставки предельно высоки, вырастет и вероятность ошибки. Как бы там ни было, в данный момент выступления Шарля не тянут на чемпионский уровень. И дело тут далеко не только в команде.