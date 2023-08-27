Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Статьи

Кто стал худшим гонщиком Формулы-1 Гран-при Нидерландов — 2023: Перес, Чжоу, Сарджент или кто-то другой — опрос

Кто худший гонщик Гран-при Нидерландов Формулы-1?
Евгений Кустов
Голосование: кто худший пилот Гран-при Нидерландов
Аудио-версия:
Комментарии
Снова под ударом второй номер «Ред Булл», но конкуренция серьёзная: двое разбили машины, многие провалились с тактикой.

В этом сезоне Формулы-1 мы завели новую рубрику. Теперь после финиша гонки предлагаем вам самим выбрать худшего гонщика. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления пилотов именно в день гонки. То есть получается этакая премия «Гонщик дня наоборот».

По итогам гонки на трассе «Зандворт» редакция отобрала сразу восемь претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».

Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Кто худший гонщик Гран-при Нидерландов Формулы-1?
Логан Сарджент
Фото: Francois Nel/Getty Images
1 место

Логан Сарджент

Американец допустил вторую аварию за два дня. Команда сообщила, что Логан потерял контроль над машиной из-за проблем с гидравликой и отказа гидроусилителя руля, однако уточняется, что проблемы возникли после атаки бордюра. Так что не сказать, что сам Сарджент ни в чём не виноват. Да и не стоило ли снизить скорость при таких перебоях в работе болида?

Лэнс Стролл
Фото: Mark Thompson/Getty Images
2 место

Лэнс Стролл

Многое было потеряно ещё в квалификации, но голландская погода обеспечила канадца шансами отыграться в гонке. Однако ошибочное решение остаться на сликах на первых кругах окончательно испортило уикенд Стролла. Итог — 11-е место против очередного подиума Алонсо.

Шарль Леклер
Фото: Lars Baron/Getty Images
3 место

Шарль Леклер

Монегаск проявил нетерпеливость на старте гонки. В попытке побыстрее отыграть позиции Шарль моментально сцепился с «Маклареном» Оскара Пиастри. И вроде бы контакт был несильным, но на «Феррари» не только сломалось переднее антикрыло, но и было сильно повреждено днище. Вот так Леклер всего за круг лишил себя шансов на очки.

Серхио Перес
Фото: Mark Thompson/Getty Images
4 место

Серхио Перес

Очередная противоречивая гонка Переса. Мексиканец блестяще вышел в лидеры за счёт раннего перехода на промежуточную резину, но потом в попытке её сберечь быстро лишился всего отрыва от Ферстаппена. Под финиш Перес отдал Алонсо второе место, вылетев с трассы, превысил скорость на пит-лейне и даже организовал там небольшую аварию. Лишь красный флаг позволил Чеко стать хотя бы четвёртым.

Юки Цунода
Фото: Peter Fox/Getty Images
5 место

Юки Цунода

Ещё до старта гонки Цунода с командой приняли совместное ошибочное решение долго-долго ехать до финиша на одном комплекте «софта». И да, мягкие шины держались, вот только все соперники на свежей резине ехали гораздо быстрее и в итоге «сожрали» японца, выбив его из очковой зоны. В конце гонки Цунода не смог прогреть промежуточные шины и упал ещё ниже, а потом ещё и получил пять секунд штрафа за контакт с Расселлом.

Джордж Расселл
Фото: Peter Fox/Getty Images
6 место

Джордж Расселл

Британец зря положился на команду, которая не ждала слишком долгого дождя на первых кругах гонки — в итоге с третьего места Расселл провалился в самый конец пелотона. Долгий отрезок на «харде» вернул Джорджа в очковую зону, но после рестарта Расселл не поделил трассу с Норрисом, заработал прокол и финишировал последним.

Ландо Норрис
Фото: Lars Baron/Getty Images
7 место

Ландо Норрис

Обладатель второй стартовой позиции вместе с командой занялся ненужным риском на первых кругах. В попытке перехитрить Ферстаппена и выйти в лидеры Норрис в итоге лишился шансов на подиум и всю оставшуюся часть гонки обитал на границе очковой зоны. В самой концовке Ландо не сумел сдержать Хэмилтона и отдал Льюису шестую позицию.

Гуаньюй Чжоу
Фото: Mark Thompson/Getty Images
8 место

Гуаньюй Чжоу

Китайский пилот «Альфа Ромео» проводил добротную гонку, даже занимая промежуточное второе место. Однако постепенно Чжоу откатился назад. Всё было перечёркнуто аварией Гуаньюя ближе к финишу. Да, Чжоу не повезло, что дождь у первого поворота усилился именно перед ним, но это не отменяет факта вылета. Хэмилтон в тот же момент ограничился проездом по обочине.

Главное о гонке в Зандворте:
Спектакль Формулы-1 в Нидерландах! Ливень, море ошибок и аварии
Спектакль Формулы-1 в Нидерландах! Ливень, море ошибок и аварии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android