Кто худший гонщик Гран-при Нидерландов Формулы-1?

В этом сезоне Формулы-1 мы завели новую рубрику. Теперь после финиша гонки предлагаем вам самим выбрать худшего гонщика. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления пилотов именно в день гонки. То есть получается этакая премия «Гонщик дня наоборот».
По итогам гонки на трассе «Зандворт» редакция отобрала сразу восемь претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».
Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!
Логан Сарджент
Американец допустил вторую аварию за два дня. Команда сообщила, что Логан потерял контроль над машиной из-за проблем с гидравликой и отказа гидроусилителя руля, однако уточняется, что проблемы возникли после атаки бордюра. Так что не сказать, что сам Сарджент ни в чём не виноват. Да и не стоило ли снизить скорость при таких перебоях в работе болида?
Лэнс Стролл
Многое было потеряно ещё в квалификации, но голландская погода обеспечила канадца шансами отыграться в гонке. Однако ошибочное решение остаться на сликах на первых кругах окончательно испортило уикенд Стролла. Итог — 11-е место против очередного подиума Алонсо.
Шарль Леклер
Монегаск проявил нетерпеливость на старте гонки. В попытке побыстрее отыграть позиции Шарль моментально сцепился с «Маклареном» Оскара Пиастри. И вроде бы контакт был несильным, но на «Феррари» не только сломалось переднее антикрыло, но и было сильно повреждено днище. Вот так Леклер всего за круг лишил себя шансов на очки.
Серхио Перес
Очередная противоречивая гонка Переса. Мексиканец блестяще вышел в лидеры за счёт раннего перехода на промежуточную резину, но потом в попытке её сберечь быстро лишился всего отрыва от Ферстаппена. Под финиш Перес отдал Алонсо второе место, вылетев с трассы, превысил скорость на пит-лейне и даже организовал там небольшую аварию. Лишь красный флаг позволил Чеко стать хотя бы четвёртым.
Юки Цунода
Ещё до старта гонки Цунода с командой приняли совместное ошибочное решение долго-долго ехать до финиша на одном комплекте «софта». И да, мягкие шины держались, вот только все соперники на свежей резине ехали гораздо быстрее и в итоге «сожрали» японца, выбив его из очковой зоны. В конце гонки Цунода не смог прогреть промежуточные шины и упал ещё ниже, а потом ещё и получил пять секунд штрафа за контакт с Расселлом.
Джордж Расселл
Британец зря положился на команду, которая не ждала слишком долгого дождя на первых кругах гонки — в итоге с третьего места Расселл провалился в самый конец пелотона. Долгий отрезок на «харде» вернул Джорджа в очковую зону, но после рестарта Расселл не поделил трассу с Норрисом, заработал прокол и финишировал последним.
Ландо Норрис
Обладатель второй стартовой позиции вместе с командой занялся ненужным риском на первых кругах. В попытке перехитрить Ферстаппена и выйти в лидеры Норрис в итоге лишился шансов на подиум и всю оставшуюся часть гонки обитал на границе очковой зоны. В самой концовке Ландо не сумел сдержать Хэмилтона и отдал Льюису шестую позицию.
Гуаньюй Чжоу
Китайский пилот «Альфа Ромео» проводил добротную гонку, даже занимая промежуточное второе место. Однако постепенно Чжоу откатился назад. Всё было перечёркнуто аварией Гуаньюя ближе к финишу. Да, Чжоу не повезло, что дождь у первого поворота усилился именно перед ним, но это не отменяет факта вылета. Хэмилтон в тот же момент ограничился проездом по обочине.
- 27 августа 2023
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