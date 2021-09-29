9 ярчайших прорывов гонщиков Формулы-1 — включая победу после старта 22-м

Макса Ферстаппена смело можно назвать одним из главных героев минувшей гонки в Сочи. После старта с последней позиции ему удалось добиться практически максимального результата – финиша на втором месте. Конечно, Максу очень даже помог дождь, обрушившийся на сочинский автодром в последние минуты гонки. Тем не менее отыгрыш восемнадцати позиций на не самой обгонной трассе не может не впечатлять. В честь недавнего перформанса Ферстаппена мы предлагаем вспомнить и других пилотов, для которых старт из глубин пелотона не стал преградой к финишу на высоких позициях.

Гран-при США — 1972. Ронни Петерсон: старт – 26-й, финиш – 4-й

Ронни Петерсон стал одним из главных героев сезона-1971: за рулём не самого быстрого «Марча» ему удалось стать вице-чемпионом. К 1972 году болиды британской команды стали ещё менее конкурентоспособными по сравнению с предыдущим сезоном, что вполне логично сказалось на результатах шведского пилота. Однако как минимум одну яркую гонку в сезоне-1972 Петерсону провести всё же удалось.

Заключительный этап сезона на трассе «Уоткинс-Глен» начинался для Ронни не самым лучшим образом. Во время квалификации шведский пилот разбил свой болид и закономерно должен был стартовать из хвоста пелотона – с 26-го места. После неудачной субботы Петерсон смог реабилитироваться в воскресенье: в гонке швед был одним из быстрейших на трассе.

Не без помощи соперников ближе к середине дистанции шведский пилот ворвался в очковую зону. Отдельным украшением той гонки стала борьба между Петерсоном и пилотом «Феррари» Жаки Иксом. На протяжении нескольких кругов гонщики сражались друг с другом за пятую позицию, а после вылета Джоди Шектера и вовсе за четвёртую. В конце концов, проблемы с двигателем не позволили Жаки вести дальнейшую борьбу с Петерсоном. Так, отыграв целых двадцать две позиции, легендарному пилоту удалось привести свой скромный «Марч» на высокое 4-е место.

Гран-при Южной Африки — 1973. Джеки Стюарт: старт – 16-й, финиш – 1-й

Как и предыдущий герой нашей подборки, Джеки Стюарт также начал свой триумфальный этап с разбитого во время квалификации болида. Только вот, в отличие от Петерсона, шотландец не стал мириться с таким положением дел и позаимствовал машину у своего напарника Франсуа Севера. На чужом болиде Стюарт смог показать всего лишь шестнадцатое время. Впрочем, низкая стартовая позиция не стала проблемой для шотландского пилота. Уже по итогам первых семи кругов Джеки вышел в лидеры гонки, отыграв при этом пятнадцать позиций.

Столь резвый прорыв из глубины пелотона представителям «Лотуса» и «Макларена» показался несколько подозрительным. Они полагали, что Стюарт опередил их пилотов под действием жёлтых флагов. Команды даже подавали протесты на противоправные с их точки зрения действия Стюарта. Однако судьи не увидели ничего криминального в обгонах шотландца.

В итоге Джеки спокойно пролидировал оставшиеся семьдесят два круга и завершил гонку с двадцатисекундным преимуществом над ближайшим соперником.

Гран-при США-Запад — 1980. Эмерсон Фиттипальди: старт – 24-й, финиш – 3-й

В 1980 году двукратный чемпион Ф-1 проводил уже свой пятый сезон в стане команды своего брата Вильсона. Как и в предыдущие годы, коллектив, носивший гордое название «Фиттипальди», результатами не блистал. Горькая правда заключалась в том, что для финиша на высоких позициях пилотам бразильской команды, прежде всего, нужно было рассчитывать не на собственную скорость, а на проблемы, возникшие у соперников. В одной из таких гонок Эмерсону Фиттипальди, как раз-таки и удалось взобраться на высокую третью позицию.

Гонку, проходившую на улицах Лонг-Бич, бразильский чемпион вполне привычно для того сезона начинал из хвоста пелотона. Избежав двух массовых аварий в начале гонки, ему удалось отыграть немало позиций. В дальнейшем Эмерсон продолжал прорываться наверх благодаря многочисленным проблемам, возникающим у соперников. Постепенно бразилец всё ближе и ближе подбирался к заветному подиуму. И на 63-м круге, после прокола у Рене Арну, Фиттипальди ворвался в тройку сильнейших. Находясь на третьей позиции, Эмерсон подвергся атакам со стороны Джона Уотсона. Однако проблемы с коробкой передач не позволили пилоту «Макларена» отобрать третье место у прославленного бразильца.

В итоге, уцелев в крайне непростой гонке, Фиттипальди всё-таки удалось финишировать в тройке сильнейших. Кстати, этот подиум стал последним как для самого Эмерсона, так и для команды его брата.

Фото: Steve Powell/Getty Images

Гран-при США — 1983. Джон Уотсон: старт – 22-й, финиш – 1-й

Прорывы из конца пелотона – самый ярко выраженный из гоночных талантов Джона Уотсона. За свою формульную карьеру уроженец Белфаста не раз доказывал общественности, что низкая стартовая позиция – далеко не приговор. В 1982-м он выиграл гонку в Детройте, стартовав при этом с 17-го места. А в следующем году повторил свой подвиг на американской земле.

Гонку на городской трассе Лонг-Бич пилоты «Макларена» Уотсон и Лауда начинали на далёких 22-м и 23-м местах соответственно. До поры до времени заезд проходил вполне спокойно, однако на исходе первой трети дистанции события посыпались как из рога изобилия. Сначала в сражении за лидерство столкнулись Кеке Росберги и Патрик Тамбе. А затем разного рода проблемы испытали ещё несколько гонщиков. На этом фоне пилотам «Макларена» удалось забраться очень высоко, и к 28-му кругу гонки они располагались уже на 3-й и 4-й позициях.

Далее Уотсон и Лауда спокойно разделались с Патрезе и Лаффитом, у которого возникли серьёзные проблемы с износом резины. А в конце гонки североирландец заметно оторвался от своего напарника и уверенно завершил триумфальный заезд. По сей день ни одному пилоту Ф-1 не удалось одержать победу, стартуя с 22-го места или ниже. Таким образом, Уотсон вписал своё имя в историю Королевских гонок. Сегодня достижение Джона выглядит недосягаемым, ведь невозможно выиграть гонку, стартовав с 22-го места, если пелотон насчитывает всего лишь двадцать машин.

Гран-при Бельгии — 1995. Михаэль Шумахер: старт – 16-й, финиш – 1-й

Не включить бельгийский перформанс Михаэля в подобную подборку было бы самым настоящим преступлением. Гонка, проведённая на трассе «Спа-Франкоршам» в 1995 году, считается одной из самых лучших в карьере Красного Барона. Начав гонку с далёкой 16-й позиции, Шумахер с первых кругов начал свой героический прорыв из глубин пелотона. Уже к шестому кругу Михаэль сумел отыграть одиннадцать позиций и вырвался на 5-е место. До лидирующего Култхарда оставалось чуть более девяти секунд.

Далее Шумахер несколько застрял за отчаянно обороняющимся Эдди Ирвайном. В борьбе с британцем Михаэль потерял драгоценное время, и отставание до лидера гонки возросло уже до двадцати секунд. Впрочем, побороться с Шумахером в тот день Култхарду было не суждено: на 13-м круге Дэвид сошёл с дистанции из-за проблем с коробкой передач. Так Михаэль отыграл ещё одну позицию, а после первой волны пит-стопов и вовсе вышел на вторую строчку.

Ближе к середине дистанции начался дождь, который стал одним из главных действующих лиц того дня. Лидер гонки Деймон Хилл принял решение заехать в боксы за дождевой резиной. В то время как Шумахер продолжил гонку на сликах. Через пару кругов Хилл догнал обутого не по погоде Михаэля. Сдержав несколько атак Деймона, тогда ещё однократный чемпион мира всё же пропустил пилота «Уильямса». Однако вскоре дождь стихает, и трасса начинает быстро подсыхать: Шумахер без борьбы проходит Хилла и устремляется вперёд.

Фото: Ben Radford/Getty Images

Ближе к концу гонки британцу удалось подобраться к Михаэлю после выезда сейфти-кара. Однако Хилл быстро выбыл из борьбы за победу: выяснилось, что Деймон превысил скорость на пит-лейне, за что и получил наказание в виде стоп-энд-гоу. Оставшуюся часть дистанцию Шумахер уверенно пролидировал и отпраздновал заслуженный триумф по итогам гонки.

Гран-при Германии – 2000. Рубенс Баррикелло: старт – 18-й, финиш – 1-й

В преддверии гонки на «Хоккенхаймринге» Рубенс Баррикелло уж точно не являлся фаворитом. Ещё в субботу у Рубенса возникли проблемы с электросистемой, из-за которых он смог квалифицировать только лишь на 18-й позиции. Одним из главных претендентов на победу виделся напарник бразильца – Михаэль Шумахер. Однако в самой гонке Красный Барон не смог преодолеть даже первый поворот: Джанкарло Физикелла вынес Михаэля прямо на старте.

Оставшись единственным представителем «Феррари», Баррикелло начал свой героический прорыв из конца пелотона. Уже к четырнадцатому кругу гонки он сумел вырваться на третью позицию. Впереди бразильца оставался только казавшийся недосягаемым тандем «серебряных стрел» – Хаккинен – Култхард. Вполне вероятно, «Макларены» так и продолжали бы уверенно лидировать, если бы не одно из ряда вон выходящее событие. Дело в том, что на 25-м круге дистанции на трассе появился попавший под сокращение сотрудник завода «Мерседес». Дирекция гонки незамедлительно приняла решение выпустить на трассу машину безопасности. Таким образом, сейфти-кар уничтожил отрыв «Макларенов» от остального пелотона, и Рубенсу удалось приблизиться лидерам.

Ну а ближе к концу гонки над «Хоккенхаймрингом» зарядил дождь. Баррикелло стал единственным пилотом из группы лидеров, кто отказался переходить на дождевую резину. Расчёт капитанского мостика «Феррари» был сделан на не тронутые дождём участки трассы (в частности длинные лесные прямые), на которых Рубенс отыгрывал то, что терял на влажных секторах. В итоге безупречный пилотаж в сложных погодных условиях принёс Баррикелло первую победу в Королевских гонках.

Гран-при Германии – 2005. Хуан Пабло Монтойя: старт – 20-й, финиш – 2-й

К гонке в Германии Хуан Пабло Монтойя подходил в приподнятом настроении: две недели назад колумбийцу удалось одержать первую викторию за рулём «Макларена». Монтойя был полон решимости продолжить свою победную поступь на немецкой трассе. Однако ошибка в последнем повороте единственного квалификационного круга поставила колумбийца в достаточно затруднительное положение – старт с последней позиции.

Стратеги «Макларена» приняли решение отправить Монтойю в гонку на заправленном под завязку болиде – главная ставка была сделана, прежде всего, на вторую часть гонки. Однако Хуан Пабло даже на тяжёлой машине не стеснялся атаковать и за первый круг отыграл целых девять позиций!

С началом первой волны пит-стопов соперники один за другим заезжали на дозаправку, в то время Монтойя оставался на трассе, штампуя круги в чистом воздухе. Тактика капитанского мостика «Макларена» сработала на ура, и после своего пит-стопа Хуан Пабло оказался уже на 5-й позиции. Далее колумбийца ожидала борьба за второе место с Михаэлем Шумахером и Дженсоном Баттоном. После того как Шумахер и Баттон свернули на вторую дозаправку, Монтойя вновь остался в гордом одиночестве. Атакуя на пустых баках, колумбиец создал себе необходимый задел, который позволил ему сохранить вторую строчку после своего пит-стопа. Так Монтойя провёл свою самую яркую гонку в составе «Макларена».

Гран-при Японии – 2005. Кими Райкконен: старт – 17-й, финиш – 1-й

Снова «Макларен» — и снова 2005 год. Только вот на сей раз главным героем стал другой пилот команды из Уокинга – Кими Райкконен. Дождь, начавшийся прямо во время квалификации на «Сузуке», подарил болельщикам весьма необычную стартовую решётку. С первого ряда стартовали Ральф Шумахер и Дженсон Баттон, в то время как главные герои сезона – Алонсо и Райкконен заняли в квалификации только лишь 16-е и 17-е места соответственно. С самого начала гонки лидеры сезона ринулись вперёд. Блестящий старт провёл Алонсо, отыгравший восемь позиций за первый круг. Неподалёку от испанца держался и Кими.

Стратеги «Макларена» решили не изобретать велосипед и так же, как и в Германии, избрали тактику позднего пит-стопа. После первой дозаправки, совершённой ближе к экватору гонки, Кими удалось выйти на 6-ю позицию и опередить Алонсо. Второй пит-стоп Райкконен также провёл значительно позже своих главных соперников – за восемь кругов до финиша.



Покинув боксы, Айсмен и вовсе оказался на 2-й позиции – впереди оставался только Джанкарло Физикелла. С каждым кругом Райкконен всё ближе и ближе подбирался к итальянцу, сокращая отрыв в бешеном темпе. В конце концов, при входе в первый поворот последнего круга гонки Кими совершил невероятный по красоте обгон, опередив Физикеллу по внешнему радиусу. Этот манёвр смело можно назвать одним из самых ярких моментов в карьере Айсмена.

Фото: Clive Mason/Getty Images

Гран-при Абу-Даби — 2012. Себастьян Феттель: старт – пит-лейн, финиш – 3-й

Для Себастьяна Феттеля этап в Абу-Даби был невероятно важен с точки зрения борьбы за титул с Фернандо Алонсо. В квалификации пилоту «Ред Булл» удалось показать третье время. Однако уйти в гонку со второго ряда стартового поля, Себастьяну было не суждено. Дело в том, что по окончании квалификации из бака машины Феттеля не удалось набрать необходимый для контрольной пробы литр топлива. А подобное нарушение, как известно, карается ссылкой в самый конец пелотона на стартовой решётке. К тому же в стане «быков» решили нарушить режим закрытого парка, из-за чего Феттель и вовсе был вынужден стартовать с пит-лейна.

Уже на первых кругах гонки Себастьяну удалось отыграть немало позиций. Однако во время своего героического прорыва из конца пелотона он несколько повредил передний спойлер. Так Феттель потерял несколько драгоценных секунд во время первого пит-стопа. После смены антикрыла немецкий пилот вновь откатился в самый конец пелотона. Далее Себастьян принялся методично «уничтожать» одного соперника за другим.

Фото: Paul Gilham/Getty Images

Выжав все соки из своего «софта», Феттель направился на второй пит-стоп, после которого он оказался уже на 4-й позиции. Далее немецкому пилоту помог сейфти-кар, который появился на трассе после столкновения между Уэббером и Грожаном. После рестарта Себастьян принялся активно прессинговать Баттона. В конце концов, за три круга до финиша Феттель дожал британца и переместился на 3-ю строчку. Так, Себастьян, отыграв двадцать одну позицию, забрался на подиум в гонке, которую начинал с пит-лейна.