В Формулу-1 не пускают команду с великой историей. И это лицемерие

Представители Формулы-1 обращались к General Motors, чтобы выяснить, готова ли корпорация вместо «Андретти» поддержать какую-нибудь из действующих команд, сообщает Associated Press. ФИА одобрила заявку американской команды, а вот промоутеры делают всё, чтобы не пустить амбициозных новичков на стартовую решётку.

Нежелание Liberty Media и команд расширять стартовую решётку было понятно и ранее — всё дело в деньгах. Но попытка договориться с General Motors, которая готова поддержать «Андретти», за спиной семьи экс-чемпиона мира Марио Андретти — это некрасиво и выставляет Формулу-1 в очень неприглядном свете.

«Они не хотят делиться»

Действующие команды не хотят появления «Андретти». Они требуют от американцев доказать, что детище Майкла Андретти принесёт Формуле-1 дополнительную ценность. Но это просто отговорка — на деле команды просто не хотят делить призовые на 11 команд вместо 10. «Всё только из-за денег», — цитирует всё та же Associated Press Мохаммеда бен Сулайема, президента ФИА, которая приход «Андретти» одобрила.

Возникает своего рода конфликт интересов. Формула-1, будучи спортивным состязанием, должна быть площадкой для сражения лучших из лучших — и «Андретти», очень могучая по меньшей мере в США автоспортивная франшиза, имеет не меньше прав претендовать на место в чемпионате, чем тот же «Хаас» или «Альфа Таури» (от «Минарди» там ничего не осталось). К тому же, чем больше на решётке команд, тем больше взносов за участие получит ФИА.

Однако одобрить заявку должен и промоутер — Formula One Group, которую контролирует Liberty Media. Промоутер зарабатывает не на командах, а на продаже билетов на трибуны и в ложи, прав на телетрансляцию и на рекламных площадях. А ещё промоутеру нужно договариваться с «Феррари», «Ред Булл» и «Мерседес» и переподписывать с ними Договор согласия — срок текущей, восьмой, версии истекает в конце 2025 года.

Исполнительный директор Ф-1 Стефано Доменикали и президент ФИА Мохаммед бен Сулайем Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Впрочем, все аргументы на тему уменьшения призовых — в пользу бедных. В 2022 году призовой фонд составил $ 1,16 млрд, то есть в среднем каждая из 10 команд получила по $ 116 млн. Если бы фонд делился на 11 участников, то средняя выплата уменьшилась бы на $ 11 млн — до $ 105 млн. Однако «Андретти» перед приходом в Формулу-1 должна выплатить взнос в $ 200 млн, то есть на два года вперёд покрыть тот дефицит, который спровоцирует её появление.

Учитывая более плоскую шкалу распределения призовых между топами и аутсайдерами, резкое падение призовых может случиться лишь в том случае, если кто-то из лидеров провалится вниз. Недостачу, вызванную потерей одной или даже двух позиций в Кубке конструкторов, покроет взнос «Андретти». А если кто-то из середняков сможет подняться выше и получать больше призовых, то вместе с выплатами от американцев получит неплохой бонус к бюджету.

Или Формула-1 боится, что в течение следующих лет рост прибыли промоутера не поднимется более чем на 10%, и не обеспечит последующего роста выплат призовых командам? Настолько Liberty Media напугал отток аудитории на фоне доминирования «Ред Булл»? По данным Buzz Radar, упоминания Формулы-1 в социальных сетях снизились на 70%, а объём охватов — на 64%. Но ведь Liberty — эксперты в маркетинге и продвижении? Или Берни Экклстоун был прав, когда делал ставку на эксклюзивных партнёров и не строил свой бизнес вокруг лайков под постами?

Удар в спину семье чемпиона

Попытка договориться с General Motors в обход «Андретти» выглядит очень скверно. Всё время, что американцы бьются над созданием команды, в Формуле-1 высокомерно требовали от Андретти что-то привнести в чемпионат. И вот Майкл договорился с General Motors, огромным брендом на не слишком освоенном американском рынке. В паддоке тут же скривили нос — это же будет просто наклейка, а не производитель.

И действительно — от наклейки Infiniti на «Ред Булл» у промоутера денег больше не стало. Но представители Формулы-1 (не команд — чемпионата!) почему-то попытались эту наклейку у «Андретти» отобрать. И нового спонсора в паддок привести, и у проекта «Андретти» выбить из-под ног почву. Решение в духе «Пиранья клуба», но весьма недальновидное. Американцы действовали открыто, а у них за спиной стали уводить спонсора.

Майкл Андретти Фото: ABB FIA Formula E World Championship

«Андретти» — это не просто люди с улицы. Буквально в этом году команда вместе с Джейком Деннисом выиграла титул в Формуле-Е, победив в том числе заводские «Порше», «Ниссан» и DS «Пенске», а также «Макларен», который унаследовал чемпионский «Мерседес». В IndyCar и Supercars позиции команды не так сильны, но её пилоты в обеих — очень конкурентных — сериях всегда по меньшей мере в числе претендентов на подиум.

Среди почётных гостей Гран-при Лас-Вегаса наверняка будет Марио Андретти — чемпион Формулы-1 1978 года. И те же люди, которые мешают его сыну создать команду, будут говорить Марио, какая честь стоять рядом с ним и как в паддоке гордятся тем, что он с ними. Наверняка одним из вопросов к экс-чемпиону будет о том, есть ли у кого-то шанс победить в этот уикенд «Ред Булл» — команду, которую изначально практически с нуля вместе с сыном создал Джеки Стюарт, другой экс-чемпион.