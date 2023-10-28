Мексиканцы задумали заговор против Ферстаппена. К чемпиону приставили телохранителей

Чемпионы Формулы-1 из «Ред Булл» столкнулись со странной ситуацией на Гран-при Мексики из-за наличия в своём составе Серхио Переса. С одной стороны, большинство болельщиков будут облачены в униформу «быков», с другой — те самые люди будут настроены негативно по отношению к партнёру Чеко Максу Ферстаппену и всей команде в целом. Дело дошло даже до того, что к Ферстаппену пришлось приставить охранников. Что происходит?

Спецоперация против чемпиона

Отношения мексиканской публики и «Ред Булл» переживали разные моменты — от взаимной любви в 2021-м до смешанных чувств в 2022-м и, наконец, ненависти сейчас. Первый кризис наступил на прошлогоднем Гран-при Бразилии, когда Макс Ферстаппен наплевал на приказ с пит-уолла и не пропустил Переса на финише, хотя мексиканцу могли бы помочь дополнительные очки в борьбе за звание вице-чемпиона. Мексиканцы негодовали: как так, Чеко год назад как мог помогал напарнику в Абу-Даби, а теперь Ферстаппен плюёт в ответ…

Зимнее межсезонье погасило страсти, Перес мощно начал сезон-2023, а потом вдруг начал проваливать этап за этапом. И снова эмоции мексиканцев предсказуемы — мол, ну ясно, это заговор! «Ред Булл» просто перестал предоставлять Серхио технику сопоставимого с Ферстаппеном уровня, чтобы Перес не угрожал первому номеру команды. Плюс пошли активные разговоры, что «быки» могут уволить Серхио или перевести в «Альфа Таури».

Вот и получается, что на Гран-при Мексики приехали пилот и команда, которые, по версии местных поклонников Формулы-1:

Задвигают Переса; Не уважают Переса; Плюют на всё хорошее, что сделал Серхио; Хотят от него избавиться.

В качестве аперитива Ферстаппена освистали на подиуме Гран-при США. Ходила версия, что свист предназначался не Максу, а награждавшему его местному чиновнику, но «Ред Булл» и сам Ферстаппен полагают, что их собственная «заслуга» в этом свисте тоже присутствовала. Мол, в Остине много мексиканцев, а также поклонников Льюиса Хэмилтона — отсюда и гул в толпе.

На этом фоне мексиканская газета La Cronica de Hoy рассказала, что болельщики Переса якобы разработали целую спецоперацию против Ферстаппена. План заключался в том, чтобы блокировать передвижения Макса на улицах города и даже на территории автодрома. Таким образом мексиканцы как минимум нервировали бы голландца, а в «идеале» сорвали участие Ферстаппена в какой-нибудь сессии гоночного уикенда. Правда, в четверг и пятницу никаких новостей о проблемах с передвижением Макса не поступало.

Что думают Ферстаппен и Перес

В «Ред Булл» всерьёз отнеслись к сложившейся ситуации и решили приставить к своему первому номеру телохранителей. Ну, мало ли какой-то мексиканский болельщик не справится с собственной эмоциональностью.

Голландец к решению «быков» отнёсся спокойно. «Почему нет? В прошлому году здесь было очень непросто перемещаться от командного домика до боксов. Такая мера также позволит чуть проще добираться до трассы, ездить из отеля и так далее. В среду у меня был целый день, связанный с маркетингом, и он был великолепным. Приём, который я получил, был очень приятным. Мы хорошо провели время.

У людей есть вопросы, но я здесь, чтобы выполнять свою работу. Приём, который мне оказали, был потрясающим. Так было всегда — и, надеюсь, так и останется. Думаю, всегда хорошо поддерживать своего любимого гонщика, но при этом уважать других. Это как в ситуации на подиуме — неуважительно начинать что-то скандировать в моменты, когда играет национальный гимн», — высказался трёхкратный чемпион мира.

К родным болельщикам обратился и сам Перес, который попросил мексиканскую публику обойтись без глупостей.

«Что бы ни происходило на трассе, это должно оставаться там — и это лучшее сообщение, которое мы как страна хотим транслировать остальному миру. Самое важное — чтобы всё оставалось на трассе. Мы все соперники, но в то же время мы и спортсмены. Мы все хотим лучшего для самих себя. Макс и я в одной команде. Мы оба хотим побеждать и делаем всё, что в наших силах. Не думаю, что должно быть какое-то соперничество. Например, если я борюсь с Фернандо [Алонсо] в гонке, он не станет моим соперником за пределами трассы.

СМИ любят создавать соперничество за пределами трассы, что я не считаю правильным. Болельщикам важно это понять. Хочу, чтобы фанаты в Мексике приехали поддержать всю команду «Ред Булл», а не только меня», — заявил Чеко.

Но почему-то кажется, что если в воскресенье Ферстаппен финиширует выше Переса и поднимется на подиум, то свист всё-таки неизбежен.