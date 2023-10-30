Домашний кошмар Переса: глупая авария на старте! А Ферстаппен теперь как Прост

Пожалуй, нет ничего удивительного, что ближе к концу сезона Макс Ферстаппен и «Ред Булл» перестали выглядеть такой несокрушимой силой. Конечно, Ферстаппен всё ещё является априори претендентом на победу номер один, однако квалификация Гран-при Мексики подтвердила: бороться с «быками» в концовке сезона можно и нужно. В этот раз главной противоборствующей силой «быкам» выступили «жеребцы». «Феррари» смогли завоевать первый ряд стартового поля в квалификации, что оставляло достаточно любопытных интриг в гонке…

«День мёртвых» в карьере Переса

И старт её получился достаточно горячим — Ферстаппен воспользовался длинным рывком к первому повороту, прошёл Сайнса и поравнялся с Шарлем Леклером. То же самое сделал и Серхио Перес по внешней траектории в первый поворот, наехав задним колесом на переднее Леклера и отправившись в небольшой полёт. В итоге Леклер сломал переднее крыло, а Перес и вовсе сошёл уже в первом повороте домашней гонки, оставив ещё больше вопросов о своём дальнейшем продолжении карьеры в «Ред Булл».

Ферстаппен уверенно вышел в лидеры гонки, Леклер сохранил вторую позицию на подраненной машине, Сайнс остался третьим, а четвёртым — Дэн Риккардо. Австралиец после превосходной квалификации сохранил позицию и на старте, в том числе и благодаря оптимистичному манёвру Переса.

К 11-му кругу Льюис Хэмилтон смог справиться с Дэном Риккардо в борьбе за четвёртую позицию, сказка Дэна и его надежды на подиум начали ускользать слишком рано. Норрис и Цунода избавились от «софта», на котором стартовали, а ситуация на трассе стабилизировалась, пелотон прилично растянулся.

В «Феррари» снова переиграли себя по тактике

На 20-м круге Макс Ферстаппен открыл волну пит-стопов, перейдя на «хард». Хэмилтон к концу первого отрезка подобрался к Карлосу Сайнсу на расстояние атаки, но эту самую атаку провести в итоге так и не смог.

Примечательно, что соперники Хэмилтона максимально растянули первый отрезок в сравнении с Ферстаппеном — Хэмилтон вторым из лидирующей группы заехал в боксы лишь через пять кругов после Макса. Ферстаппен на трассе справился с Риккардо и опередил Сайнса, бросившись в погоню за Леклером — в «Феррари», по ощущениям, даже перетянули со своей остановкой.

Сайнс в итоге отправился в боксы только на 31-м круге, вернувшись на трассу позади Хэмилтона. Кругом позже в боксы нырнул и Леклер, но вот он всё ещё ехал впереди пилота «Мерседеса».

На 33-м круге с управлением не справился Кевин Магнуссен, буквально уничтожив свой автомобиль — у датчанина сломалась правая задняя подвеска. На трассе появилась машина безопасности, а вскоре гоночная дирекция приняла решение вывесить над трассой красный флаг — машина Магнуссена загорелась, а барьер оказался сильно повреждён.

Гонка номер два

Остановка гонки продлилась почти 25 минут. Гоночная дирекция объявила рестарт с места, так что гонка у нас получилась по-НАСКАРовски поделена на два стейджа.

Ферстаппен и Леклер на рестарте выбрали «хард», Хэмилтон на третьей позиции оказался на «медиуме». На рывке в первый поворот Ферстаппен сохранил лидерство, Леклер остался вторым, а Хэмилтон — третьим. Максу удалось оторваться от Леклера, а Хэмилтон сразу подобрался на дистанцию атаки на Леклера.

Хэмилтону несколько кругов спустя удалось использовать преимущество «медиума» и справиться с Леклером, выйдя на вторую позицию. Расселл, правда, с Сайнсом быстро справиться не смог, застряв на пятой позиции.

Группа лидеров растянулась по трассе, только Расселл продолжал безуспешные попытки атаковать Сайнса. На 47-м круге пелотон потерял Фернандо Алонсо — у испанца возникли технические проблемы, и он остановился в боксах.

Цунода в борьбе с Пиастри попытался исполнить Переса — не с такими катастрофическими последствиями, но повреждения его машина получила и множество позиций Юки потерял.

За 11 кругов до финиша Ландо Норрис красивым манёвром прошёл Риккардо в борьбе за шестую позицию, отправившись в погоню за Расселлом. И эта погоня удалась: Джордж убил свой «медиум» за Сайнсом и не сумел отстоять пятое место.

Макс Ферстаппен довёл гонку до уверенной победы, которая стала для него уже 16-й в сезоне и 51-й в карьере. Хэмилтон сохранил «средние» шины до конца, финишировав вторым, третьим к финишу пришёл Леклер. Пятёрку сильнейших замкнули Сайнс и Норрис. В десятку также попали Расселл, Риккардо, Пиастри, Албон и Окон.

Гонка оказалась воистину марафонской и, как и любой марафон, откровенно просела в моменте по количеству экшена. Тем не менее Гран-при получился достаточно любопытным. Явно восстанавливается сейчас и «Мерседес», что может обещать нам любопытный этап в Бразилии — на «Интерлагосе» эта команда неизменно была очень хороша. Любопытно будет посмотреть на то, что нам принесёт Формула-1 на следующей неделе!