Как долго «Феррари» сможет сдерживать Ферстаппена? Гран-при Мексики — LIVE

В воскресенье на автодроме имени братьев Родригес в Мехико пройдёт 20-й этап Формулы-1 сезона-2023 — Гран-при Мексики. Досрочный чемпион Макс Ферстаппен начнёт гонку только с третьей позиции позади пилотов «Феррари» Шарля Леклера и Карлоса Сайнса. Это не лишает голландца статуса фаворита, но чуть осложняет ему жизнь — для начала надо обойтись без происшествий в первых поворотах трассы. Быть ли очередной победе Макса, каким будет гоночный темп у «Феррари», «Макларена» и «Мерседеса», как высоко окажутся местный герой Серхио Перес и стартующий лишь 18-м Ландо Норрис?
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Лэнс Стролл стартует с пит-лейна
Вторую гонку подряд Лэнс Стролл начнёт с пит-лейна. Канадцу поменяли днище, элементы сайдподов, заднее антикрыло и другие элементы.
Стролл должен был стартовать 17-м, но теперь его позиция переходит к Ландо Норрису. Юки Цунода поднимается на 18-е место, Логан Сарджент — на 19-е. Окончательную стартовую решётку ФИА опубликует в районе 21:00 по Москве.
Сегодняшний Гран-при станет 200-м в карьере Нико Хюлькенберга — и по этому поводу он подготовил специальный шлем с памятными моментами из своей карьеры. Среди изображений, попавших в дизайн, подиум в GP2 Series и даже мем!
Мем на шлеме Хюлькенберга к юбилейному Гран-при
Фото: twitter.com/HaasF1Team
После 200-го старта по числу проведённых в Формуле-1 гонок Халк опередит Алена Проста и поднимется на 22-ю строчку в истории чемпионата. Отметим, что 100-я гонка в карьере Нико сложилась неплохо — это был Гран-при Монако 2016 года, в котором Нико стартовал с пятого места и финишировал шестым, завоевав лучший на тот момент результат в сезоне. Сегодня же Хюлькенберг стартует с 12-й позиции.
Общий зачёт и Кубок конструкторов
Перед стартом гонки предлагаем вспомнить положение в общем зачёте. Чемпионы уже известны — Макс Ферстаппен завоевал свой третий титул, а «Ред Булл» вновь недосягаема в Кубке конструкторов. Тем не менее продолжается борьба за вице-чемпионство — после дисквалификации в Остине Льюис Хэмилтон отстал от Серхио Переса на 39 очков, но по-прежнему сохраняет шансы опередить мексиканца.
Формула-1. Личный зачёт:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 466 очков.
2. Серхио Перес («Ред Булл») — 240.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 201.
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 183.
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 171.
6. Ландо Норрис («Макларен») — 159.
7. Шарль Леклер («Феррари») — 151.
8. Джордж Расселл («Мерседес») — 143.
9. Оскар Пиастри («Макларен») — 83.
10. Пьер Гасли («Альпин») — 56.
11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 53.
12. Эстебан Окон («Альпин») — 44.
13. Александер Албон («Уильямс») — 25.
14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 10.
15. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 9.
16. Юки Цунода («Альфа Таури») — 8.
17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 6.
18. Кевин Магнуссен («Хаас») — 3.
19. Лиам Лоусон («Альфа Таури») — 2.
20. Логан Сарджент («Уильямс») — 1.
21. Ник де Врис («Альфа Таури») — 0.
22. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») — 0.
Главная интрига Кубка конструкторов тоже касается второго места. В данный момент на нём расположен «Мерседес», но за последние шесть этапов «Феррари» отыграла 34 очка и уступает 22 балла.
Кубок конструкторов:
1. «Ред Булл» — 706 очков.
2. «Мерседес» — 344.
3. «Феррари» — 322.
4. «Макларен» — 242.
5. «Астон Мартин» — 236.
6. «Альпин» — 100.
7. «Уильямс» — 26.
8. «Альфа Ромео» — 16.
8. «Хаас» — 12.
10. «Альфа Таури» — 10.