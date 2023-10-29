Как долго «Феррари» сможет сдерживать Ферстаппена? Гран-при Мексики — LIVE

Сегодняшний Гран-при станет 200-м в карьере Нико Хюлькенберга — и по этому поводу он подготовил специальный шлем с памятными моментами из своей карьеры. Среди изображений, попавших в дизайн, подиум в GP2 Series и даже мем!

Мем на шлеме Хюлькенберга к юбилейному Гран-при Фото: twitter.com/HaasF1Team

После 200-го старта по числу проведённых в Формуле-1 гонок Халк опередит Алена Проста и поднимется на 22-ю строчку в истории чемпионата. Отметим, что 100-я гонка в карьере Нико сложилась неплохо — это был Гран-при Монако 2016 года, в котором Нико стартовал с пятого места и финишировал шестым, завоевав лучший на тот момент результат в сезоне. Сегодня же Хюлькенберг стартует с 12-й позиции.