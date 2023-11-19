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Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1: борьба за победу, вырванный люк, штраф Сайнса

Ну признайтесь себе: мы зря критиковали Ф-1 за этап в Вегасе
Дмитрий Захарченко
Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1
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Уличная гонка Формулы-1 не могла быть лучше!

Несмотря на все опасения, Гран-при Лас-Вегаса удался. Гонка получилась яркой и насыщенной, в борьбе за победу участвовали сразу трое пилотов, а события развивались по-настоящему непредсказуемо. Не то чтобы организаторов критиковали зря — закрывать глаза на вырванный люк не стоит, да и сам заезд обнажил многие минусы современной Формулы-1. Тем не менее этот уикенд стал словно глоток свежего воздуха под конец сезона, интриги которого, казалось, были исчерпаны.

Liberty оказалась права

Гран-при Лас-Вегаса многие с самого начала не воспринимали всерьёз. И чем ближе была гонка, тем сильнее в воздухе витало ощущение провала. В паддоке вновь раскритиковали церемонию представления пилотов, вырванный из асфальта люк раскрошил «Феррари» Сайнса (которого потом за это же и наказали!), а зрители подают в суд за то, что их выгнали с трибун в полвторого ночи.

Тем не менее гонка прошла без особых проблем и получилась запоминающейся. Драма началась буквально с первого поворота и длилась до последнего круга, причём за победу по-настоящему сражались сразу трое пилотов. Пусть Перес с Леклером так и не смогли оказать Ферстаппену достойного сопротивления, их тройное сражение было захватывающим. Такое не так уж и часто происходит и на классических европейских автодромах.

Разбитая люком машина Сайнса

Разбитая люком машина Сайнса

Фото: Chris Graythen/Getty Images

До старта гонки конфигурация трассы вызывала немало вопросов и на экране в каком-то смысле выглядела бесхитростной — почти все обгоны происходили в 14-м повороте, и большинство из них — на прямой, ещё до торможения. С другой стороны, создать такую уличную трассу, чтобы современные болиды гигантских размеров могли уверенно друг друга обгонять, не так уж и просто. И в этот раз организаторам это определённо удалось.

Что уж совсем неожиданно для сезона-2023, была настоящая борьба за победу! Леклер уже в квалификации бросил Ферстаппену вызов, а с появлением сейфти-кара к этой паре подключился Перес. Пусть Макс в итоге победил, не продемонстрировав, к слову, идеального пилотажа ни в квалификации, ни в борьбе на старте, Гран-при до самого финиша держал в напряжении. Собственно, пожалуй, такой и должна быть современная Формула-1 на уличной трассе — и Гран-при Лас-Вегаса стал её визитной карточкой.

Позади предпоследний этап сезона-2023:
Яркая Ф-1 в Вегасе: тройная борьба за победу, важнейший обгон на финише и море аварий!
Яркая Ф-1 в Вегасе: тройная борьба за победу, важнейший обгон на финише и море аварий!

К ФИА остаются вопросы

Для Международной автомобильной федерации этот уикенд прошёл сложнее, чем для Liberty. Именно ФИА отвечает за инспекцию трассы и за находящиеся на ней люки. Проблемы с ними возникали и на других этапах — причём в Монако такое случалось даже не единожды. Вероятно, инженерам ФИА необходимо придумать какой-то способ проверки люков — это, как показал минувший уикенд, вопрос безопасности пилотов.

Немало критики вызвал и штраф, который за оплошность федерации от неё самой же получил Карлос Сайнс. В паддоке сочувствовали испанцу — он незаслуженно лишился шанса побороться за победу. Однако быстрого решения подобным проблемам нет: в регламенте не предусмотрено инструмента смягчения наказаний в случае форс-мажора, и прописать его так, чтобы исключить возможные злоупотребления и/или обвинения в них, очень сложно.

Почти все обгоны происходили на прямой

Почти все обгоны происходили на прямой

Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Также бросается в глаза, что подавляющее количество обгонов происходило с помощью DRS — и в основном в одном месте. Как уже отмечено ранее, в нынешних условиях придумать городскую трассу лучше непросто, однако это лишь подчёркивает, что машины слишком большие. Предполагается, что новый регламент уменьшит их габариты, но это произойдёт лишь в 2026 году.

Вместе с этим нельзя не отметить, что, если бы не штрафы и сейфти-кары, победа Ферстаппена получилась бы намного спокойнее. На длинных отрезках у голландца вновь был намного более высокий темп, и в паддоке опасаются, что его дальнейшее доминирование обрушит рейтинги чемпионата. И это, отметим, тоже ответственность ФИА, а не Liberty.

Итоги насыщенной гонки:
Правильно ли наказали Ферстаппена? Анализ аварий и инцидентов безумного ГП Лас-Вегаса Ф-1
Правильно ли наказали Ферстаппена? Анализ аварий и инцидентов безумного ГП Лас-Вегаса Ф-1

Одна гонка до конца сезона

Чемпионат 2023 года завершится уже через неделю — на Гран-при Абу-Даби 26 ноября. Обладатели трёх первых мест общего зачёта определены досрочно, однако остаётся интрига в борьбе за вторую строчку Кубка конструкторов: «Мерседес» и «Феррари» разделяют всего четыре очка. И будем надеяться, что гонка на «Яс Марине» станет хотя бы вполовину такой же насыщенной, как прошедший Гран-при Лас-Вегаса.

Ферстаппен с Оконом поругались:
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