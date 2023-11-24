Хэмилтон просился в «Ред Булл»?! Неужели экс-чемпион потерял веру в «Мерседес»?

Ферстаппен сказал, что был бы не против оказаться в одной команде с Льюисом.

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что в начале 2023 года Льюис Хэмилтон интересовался возможностью перебраться к австрийцам. Экс-чемпион, который все последние годы твердит о преданности «Мерседесу», вынужден был оправдываться, а отвечать на вопросы о теоретическом приходе британца пришлось даже Максу Ферстаппену.

Разбираемся, что происходит и почему Льюиса в «Ред Булл» мы вряд ли увидим.

Просился или нет?

«Мы обсуждали переход Льюиса. Они обращались несколько раз. И в последний — ранее в этом году — спросили, есть ли какой-то интерес, — внезапно рассказал в интервью Daily Mail Хорнер. — Ещё он встречался с Джоном Элканном (президентом «Феррари». — Прим. «Чемпионата»). Думаю, там были серьёзные переговоры. Это было в районе Монако. Наверняка и Вассёр (руководитель команды «Феррари». — Прим. «Чемпионата») участвовал. Но с Элканном он говорил точно».

По словам Хорнера, выходит, что Хэмилтон, увидев, что «Мерседесу» так и не удалось за межсезонье вернуться в борьбу за чемпионство, стал прорабатывать альтернативные варианты. Более того, именно в Монако немецкая команда представила обновлённое шасси, в котором отказалась от не оправдавшей себя концепции «нулевых понтонов». Значит, Льюис уже тогда не слишком верил в своих инженеров?

Льюис Хэмилтон перед Гран-при Абу-Даби Фото: Clive Rose/Getty Images

Сам британец утверждает, что ничего подобного не было. «Не знаю, откуда это взялось. Не понимаю, о чём говорит Кристиан. Насколько я знаю, никто из моей команды с ним не общался. Я лично не говорил с ним уже несколько лет, — сказал Хэмилтон телеканалу Sky Sports. — Зато он в этом году ко мне обращался. Я просто поздравил их и сказал, что надеюсь скоро побороться с ними, и всё. Думаю, Кристиан что-то перепутал».

Однако позже BBC сообщил, что с «Ред Булл» контактировал отец Льюиса — Энтони Хэмилтон. В то же время стоит отметить, что в дни Гран-при Монако у Серхио Переса ещё не было таких проблем, с которыми он столкнулся позже. Лишь спустя пару месяцев в паддоке стали обсуждать, что мексиканец недостаточно хорош для чемпионской команды. Другими словами, реальных шансов на переход в «Ред Булл» в тот момент не было ни у Хэмилтона, ни у кого-либо ещё, ведь с Чеко контракт на 2024 год был подписан ещё в 2022-м.

Льюис не нужен «Ред Булл»

Впрочем, судя по словам Хорнера, даже если бы у Переса контракта не было, а в Милтон-Кинсе решили бы его заменить, Хэмилтон всё равно не получил бы место в «Ред Булл». «Я не представляю Макса и Льюиса работающих вместе. Динамика была бы не та. Мы на 100% довольны тем, что у нас есть», — сказал в том же интервью Daily Mail руководитель команды.

За годы работы Кристиана в «Ред Булл» уже была ситуация, когда пилоты не работали сообща и боролись друг с другом — в 2010–2013 годах, когда в паре с Себастьяном Феттелем выступал Марк Уэббер. Австралиец часто уступал немецкому напарнику, но всё равно не готов был смириться со статусом второго номера, время от времени вспыхивала внутрикомандная борьба. Хэмилтон, очевидно не смирился бы со статусом второго номера при Ферстаппене — и потому австрийцы в принципе не ждут у себя Льюиса.

Перес и Хорнер в дни Гран-при Бразилии Фото: Mark Thompson/Getty Images

Это логично. Когда команда сражается в середине пелотона, ей нужны гонщики, которые подгоняли бы друг друга и вместе приносили бы ей максимально возможные очки. Но когда речь идёт о таком доминировании, которым обладает «Ред Булл», то даже проблемные выступления Серхио Переса не мешают австрийцам побеждать в Кубке конструкторов. А от добра, как говорится, добра не ищут.

К слову, сами пилоты не против сразиться друг с другом в одной команде. «Я был бы не против, — ответил Ферстаппен на вопрос о Хэмилтоне. — Я готов выступать с любым пилотом на решётке». «100%, конечно. Был бы рад побороться с ним на равной технике, — сказал, в свою очередь, Льюис. — В «Ред Булл» потрясающе справились, это прекрасная команда. Но пересесть из не столь сильной машины в чемпионскую — это не то, о чём я мечтал. Мечта — это начать там, где мы находимся сейчас, и дорасти до побед. И именно поэтому я остаюсь в «Мерседесе».

На что надеется Хэмилтон

В сезоне-2023 немецкой команде осталась последняя битва. Её пилоты досрочно определились с позициями в общем зачёте: Хэмилтон стал третьим, Расселл уже не поднимется выше восьмого (и ниже не опустится). Но в борьбе за второе место в Кубке конструкторов «Мерседес» и «Феррари» разделяет всего четыре очка.

Выгод от этой победы не очень много — несколько миллионов долларов призовых. С другой стороны, проигравший получит больше времени в аэродинамической трубе, что делает победу менее ценной. Тем более на фоне того, что каждая дополнительная сессия — шанс сократить отставание от «Ред Булл».

Битва «Мерседеса» и «Феррари» — главная интрига финала сезона Фото: Alex Pantling/Getty Images

В паддоке, обсуждая, кто мог бы бросить доминированию австрийцев вызов, в последние недели часто называют «Макларен». В Лас-Вегасе относительно неплохо смотрелась «Феррари» — «Скудерия» порой обнадёживает, а в квалификации в Лас-Вегасе и вовсе была на голову сильнее «Ред Булл». А вот «Мерседес» в числе главных надежд мелькает всё реже: слишком нестабилен темп немецких машин в последних гонках.

Однако именно они могут показать наибольший прогресс. «Мерседес», пусть и изменил боковые понтоны, продолжает использовать шасси, спроектированное с расчётом на них. И лишь с автомобилем 2024 года сможет окончательно избавиться от недостатков изначальной концепции.