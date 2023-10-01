Кто займёт последнюю вакансию в Формуле-1? Конкурс — пять человек на место

Сезон трансферов в Формуле-1 подходит к концу — на сезон-2024 на стартовой решётке осталась лишь одна свободная вакансия. Девять команд из десяти продлили контракты с нынешними пилотами, и лишь «Уильямс» ещё не определился с напарником Алекса Албона.

По слухам, в Гроуве намерены ещё на год оставить Логана Сарджента, однако американец после летнего перерыва стал ошибаться даже чаще, чем это было в начале чемпионата.

Разберём его кандидатуру, а также четырёх других пилотов, которые могли бы занять место Логана.

Логан Сарджент

В последние недели в целом ряде СМИ появились сообщения, что «Уильямс» всё-таки решил продлить контракт с Сарджентом, однако уже после этого был Гран-при Японии, где Логан дважды попадал в аварию. Новый руководитель команды Джеймс Ваулз не раз говорил, что дебютанту нужно время, чтобы освоиться, но после этапа на «Сузуке» даже он признал, что ошибки пилота обходятся команде слишком дорого.

Логан Сарджент Фото: Mark Thompson/Getty Images

В начале сезона проблемы Сарджента действительно можно было понять, однако за полгода он так и не обрёл уверенности. И, кажется, что дела у американца идут только хуже — этап в Японии стал уже пятым подряд, когда Логан врезался в отбойник, вылетал и/или сталкивался с другими пилотами. Впрочем, не исключено, что в Гроуве верят в талант пилота и надеются, что он всё-таки обретёт стабильность. Но с каждой гонкой это, увы, выглядит всё менее вероятным.

Мик Шумахер

Главным кандидатом на место Сарджента в паддоке называют Мика Шумахера. Пристроить немца, который после двух лет в «Хаасе» оказался резервистом «Мерседеса», обещал Тото Вольф. Однако на фоне слухов о продлении контракта с Сарджентом он признал, что шансов заполучить место призового пилота крайне мало. К тому же, по слухам, Ваулз остался не слишком впечатлён рассказами Вольфа о скорости Мика.

Тото Вольф и Мик Шумахер Фото: Clive Mason/Getty Images

Тем не менее Шумахер остаётся на связи с «Уильямсом» — на Гран-при Японии его заметили в расположении команды. На фоне проблем Логана Мик действительно выглядит более надёжным пилотом — в этом году он наверняка добился бы от машины большего, чем американский дебютант. Но каков потенциал Шумахера-младшего? За два года он так и не показал задатков будущей суперзвезды, да и денег команде, в отличие от Сарджента — племянника нефтяного магната, принести вряд ли сможет.

Лиам Лоусон

А вот кто продемонстрировал потенциал, так это Лиам Лоусон. Новозеландец заменил в «Альфа Таури» травмированного Даниэля Риккардо, неплохо показал себя в Зандворте, хотя перед квалификацией не проехал ни одного круга по сухой трассе, а затем набрал два очка в Сингапуре. Этого, впрочем, не хватило, чтобы закрепиться в основном составе — в следующем году команду из Фаэнцы будут представлять Риккардо и Цунода.

Лиам Лоусон Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

В «Ред Булл» дали понять, что в будущем рассчитывают на Лоусона, однако это не значит, что австрийцы не готовы отдать гонщика на год в аренду — чтобы тот поднабрался опыта. У «Уильямса» уже был подобный опыт, когда в команду приходил Алекс Албон — в прошлом году он всё ещё был связан с «Ред Булл», и в сезоне-2023 у Милтон-Кинса было право его забрать. Но захотят ли в «Уильямсе» отказываться пусть и от проблемного, но всё же собственного воспитанника, ради того, чтобы год работать с чужим гонщиком?

Фелипе Другович

Ещё один кандидат на место в «Уильямсе» — чемпион Формулы-2 2022 года Фелипе Другович. Бразилец, прямо скажем, не слишком впечатлил в молодёжных сериях, был лишь 16-м в Формуле-3, а свой титул выиграл лишь на третий полный сезон в Формуле-2. Но на фоне неудач Сарджента кажется, что выступать хуже уже невозможно, то есть потенциально Другович мог бы смотреться в Формуле-1 получше американца.

Фелипе Другович Фото: Dan Istitene/Getty Images

В первую очередь в пользу кандидатуры Фелипе говорят деньги: его семья владеет сетью мастерских и магазинов по продаже запчастей для тяжёлых грузовиков. Кроме того, последний год Другович был резервистом «Астон Мартин» и в теории довольно чётко представляет себе работу команды Формулы-1 изнутри. Но достаточно ли этого, чтобы затмить Сарджента, зависит в данный момент именно от Логана.

Фредерик Вести

Претендентом на место Сарджента в паддоке также называют Фредерика Вести. Датчанин в этом году проводит второй сезон в Формуле-2 и сражается с Тео Пуршером за чемпионство. Правда, на фоне неудач на последних этапах шансов превзойти француза осталось немного. Следует, однако, отметить, что вины самого Вести в этом по большей части нет (в Зандворте отлетели плохо прикрученные колёса, а в Монце его выбил Роман Станек).

Фредерик Вести Фото: Dan Istitene/Getty Images

Вести — воспитанник молодёжной программы «Мерседеса», что на фоне связей «Уильямса» с командой Тото Вольфа может сыграть Фредерику на руку. Кроме того, в отличие от Друговича, датчанин в этом году не сидел на скамейке запасных, да и на уровень борьбы за титул вышел быстрее Фелипе. Если же сравнивать Вести с Сарджентом, то у него больше опыта на уровне Формулы-2, и можно предположить, что в Формуле-1 датчанин будет держаться увереннее американца. В то же время успехов уровня Пиастри Вести в своей карьере не добивался, и не факт, что в дебютном сезоне он сможет выступать лучше, чем Сарджент на второй год — если он, конечно, будет.